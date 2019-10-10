 Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против демонстрантов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.11.2019

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Мир

Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против демонстрантов

Протесты в Гонконге против политики Пекина не прекращаются 22-е выходные подряд. Полиция задержала десятки человек.

Акция протеста в Гонконге 2 ноября

Акция протеста в Гонконге 2 ноября

Во время новых протестов в Гонконге полиция применила силу против демонстрантов. В субботу, 16 ноября, сотрудники правоохранительных органов попытались разогнать в парке Виктория акцию в поддержку кандидатов на выборы в окружные советы.

Контекст

В китайских СМИ их называют "погромщиками" - но сами себя участники протестных акций считают просто возмущенными гражданами, недовольными ростом влияния Пекина на гонконгскую администрацию. (21.08.2019)

За 70 лет существования КНР превратилась в экономическую сверхдержаву, но руководство по-прежнему пропагандирует "великую китайскую мечту". Почему - объясняет профессор синологии Феликс Вемхойер. (01.10.2019)

После этого произошли столкновения демонстрантов с полицейскими на близлежащих улицах Ван Чай и Козвэй Бэй, стражи порядка применили слезоточивый газ, водометы и перцовые баллончики. Радикально настроенные активисты бросали зажигательные бомбы, сооружали дорожные заграждения, осуществляли атаки на китайские магазины и на вход в здание китайского информагентства Синьхуа. Полиция задержала десятки человек.

Протесты в Гонконге

Протесты в Гонконге продолжаются 22-е выходные подряд. Их участники первоначально выступали против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Позднее протестующие стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам. Демонстранты также призывают к независимому расследованию случаев полицейского насилия на прежних акциях.

Специальный административный район Гонконг (Сянган) является частью Китая с 1997 года. До 2047 года Гонконгу гарантированы широкие специальные права, среди которых - свобода прессы, собраний и выражения мнений.

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    Автор: Свен Тёнигес


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