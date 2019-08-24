 Полиция в Гонконге впервые применила водометы против протестующих | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.08.2019

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Мир

Полиция в Гонконге впервые применила водометы против протестующих

Правоохранители предупреждали, что водометы будут применены только в случае "крупного нарушения общественного порядка". Протесты в Гонконге продолжаются с июня.

Машина с водометом в Гонконге, 25 августа 2019 года

Машина с водометом в Гонконге, 25 августа 2019 года

Полиция Гонконга в воскресенье, 25 августа, впервые применила водометы против участников протестов, которые продолжаются уже несколько месяцев. Несмотря на дождь, тысячи демонстрантов направились маршем в сторону района Цюн-Ван на северо-западе Гонконга. Некоторые из них возводили баррикады, бросали булыжники из мостовых и бутылки с зажигательной смесью.

Контекст

Ситуация в Гонконге должна побудить ЕС не только четко озвучить свою позицию в отстаивании демократических ценностей, но и выработать единую политику в отношении КНР, пишет FAZ. (19.08.2019)

Участники марша протеста в округе Куньтхон опасаются преследования активистов с помощью умных камер видеонаблюдения. Демонстранты уже несколько недель требуют демократических реформ в Гонконге. (24.08.2019)

Прежде чем использовать водометы, полиция попыталась разогнать демонстрантов при помощи слезоточивого газа. Ранее стражи порядка предупреждали, что водометы будут применены только в случае "крупного нарушения общественного порядка".

Что требуют протестующие в Гонконге

Многотысячные антиправительственные протесты в Гонконге продолжаются уже три месяца подряд. Их участники выступают против растущего, по их мнению, влияния Китая. Первоначально демонстранты критиковали планы правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Позднее они стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права, отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам, а также независимого расследования случаев полицейского насилия на прежних акциях.

Специальный административный район Гонконг является частью Китая с 1997 года. До 2047 года Гонконгу гарантированы широкие специальные права, среди которых - свобода прессы, собраний и выражения мнений. Несмотря на усилия китайских властей по сдерживанию акций, самые массовые протесты со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю продолжают нарастать.

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