Полиция в Гонконге впервые применила водометы против протестующих

Полиция Гонконга в воскресенье, 25 августа, впервые применила водометы против участников протестов, которые продолжаются уже несколько месяцев. Несмотря на дождь, тысячи демонстрантов направились маршем в сторону района Цюн-Ван на северо-западе Гонконга. Некоторые из них возводили баррикады, бросали булыжники из мостовых и бутылки с зажигательной смесью.

Прежде чем использовать водометы, полиция попыталась разогнать демонстрантов при помощи слезоточивого газа. Ранее стражи порядка предупреждали, что водометы будут применены только в случае "крупного нарушения общественного порядка".

Что требуют протестующие в Гонконге

Многотысячные антиправительственные протесты в Гонконге продолжаются уже три месяца подряд. Их участники выступают против растущего, по их мнению, влияния Китая. Первоначально демонстранты критиковали планы правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Позднее они стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права, отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам, а также независимого расследования случаев полицейского насилия на прежних акциях.

Специальный административный район Гонконг является частью Китая с 1997 года. До 2047 года Гонконгу гарантированы широкие специальные права, среди которых - свобода прессы, собраний и выражения мнений. Несмотря на усилия китайских властей по сдерживанию акций, самые массовые протесты со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю продолжают нарастать.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема В джунглях мегаполиса 7,5 млн человек на 11 квадратных километрах: Гонконг - один из самых густонаселенных городов мира. И один из самых дорогих. Последнее вызывает разочарование и гнев у гонконгской молодежи. Фотограф агентства Reuters Томас Питер посетил молодых людей в квартирах их родителей и поговорил с ними не только о политических проблемах в специальном административном районе Китая.

Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема "Мы еще здесь, и мы боремся" Залина Хо, 22-летняя студентка, изучающая киноискусство, живет в комнате размером в 7 квадратных метров в квартире родителей. "Политическая ситуация все хуже, - признается Хо. - Многие из нас рискуют всем, чтобы сохранить то, за что мы боролись". А она сама? "У меня есть еще и американский паспорт. Поэтому если станет совсем плохо, я уеду. Но мы еще здесь - и мы сражаемся", - говорит девушка.

Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема Разочарование до самого потолка "Я больше не верю, что у меня будет свое жилье", - говорит Фан Чен. 25-летний графический дизайнер ютится на пяти квадратных метрах вместе с родителями и братом. Он разочарован и "выборами" главы администрации Гонконга - кандидатуру Кэрри Лам одобрил комитет выборщиков, назначенных властями Китая. "Им даже не надо спрашивать народ, кто должен править. У нас здесь нет демократии", - сетует Чен.

Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема Комикс без супергероев Соник Ли живет в квартире в 6 квадратных метров, принадлежащей его матери. Борьба против растущей власти Пекина в спецадминистративном районе КНР напоминает 29-летнему музыканту комиксы Marvel. "Только тут нет супергероев. Много обычных людей стоят плечом к плечу, чтобы что-то изменить, - объясняет Ли. - Да, я боюсь, когда-нибудь мне больше не позволят читать определенные книги или петь песни".

Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема Гнет не только со стороны Пекина 30-летняя учительница начальных классов Юнис Вэй обеспокоена тем, что усиление контроля со стороны Пекина влияет на ощущение свободы в Гонконге. У Вэй комната в восемь квадратных метров в квартире, которую она делит с родителями и братом. Внимание девушки занимает не только курс властей КНР, она жалуется и на несправедливую жилищную политику в Гонконге.

Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема В Гонконге слишком мало места "Богатые становятся еще богаче", - констатирует Юнис Вэй, говоря о ситуации на рынке недвижимости в родном Гонконге. По ее словам, строительство жилья - одна из самых больших проблем этого мегаполиса. "У нас так мало места, и обычные люди едва могут позволить себе собственную квартиру. Компании, занимающиеся недвижимостью, контролируют рынок", - говорит девушка.

Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема Гонконгцы опасаются потери идентичности 23-летнему Питеру Чангу приходится жить в квартире родителей на пяти квадратных метрах, и это раздражает его. Возмущен он и иммиграционной программой Пекина, в рамках которой ежедневно до 150 китайцев переселяются из материковой части страны в Гонконг. "Они пытаются размыть нашу идентичность", - негодует Чанг. По его словам, эту тактику власти Китая уже применяли в Тибете и Синьцзяне.

Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема Тревожный взгляд в будущее 22-летнюю студентку Руби Люн пугает будущее. В первые 50 лет после обретения суверенитета над бывшей британской колонией Китай обещал Гонконгу сохранение его автономии в составе КНР. "Но что произойдет после 2048 года? - спрашивает Люн. - Будут ли они нас просто интегрировать, как обычный район Шэньчжэня (соседний город в материковой части страны. - Ред.)?" Автор: Свен Тёнигес

