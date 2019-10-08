 Полиция вытеснила экоактивистов с Потсдамской площади в Берлине | Новости из Германии о Европе | DW | 08.10.2019

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Европа

Полиция вытеснила экоактивистов с Потсдамской площади в Берлине

Некоторые демонстранты были прикованы цепями, и полиции пришлось разрезать их, чтобы увести активистов. Митинги в защиту климата проходят по всей Европе.

Экоактивисты блокируют площадь Большая звезда в Берлине: десятки демонстрантов и полицейские

Экоактивисты блокируют площадь Большая звезда в Берлине

Полиция Берлина вытеснила демонстрантов с Потсдамской площади, движение по ней восстановлено. Об этом во вторник, 8 октября, сообщило агентство dpa. После митингов в понедельник на площади оставались около 150 человек.

Некоторые из них были прикованы цепями, полиция разрезала их при помощи кусачек и вытеснила демонстрантов. Крупная группа протестующих из движения "Восстание против вымирания" (Extinction Rebellion) остается у Колонны Победы в районе парка Тиргартен, она блокирует проезд. Полиция пока не мешает активистам.

Акции в Берлине продолжаются с понедельника, экоактивисты заявили о 2 тысячах участников. Цель движения "Восстание против вымирания" - повысить давление на правительство Германии для принятия более строгих мер по защите климата. Активисты заявили, что продолжат акции на этой неделе.

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Экоактивисты провели ночь в центре Парижа

В Париже участники того же движения заблокировали Мост Менял и площадь Шатле неподалеку от Нотр-Дама. Около 300 активистов провели там ночь в палатках. Они намерены продолжить блокаду в среду.

30 тысяч экоактивистов в Лондоне

Наиболее крупная акция продолжается в Лондоне, где зародилось движение "Восстание против вымирания". По данным местных СМИ, в митинге принимают участие 30 тысяч активистов. Они блокируют улицы и мосты, а также ночевали в палатках неподалеку от парламента.

Полиция не сообщает официальных данных о количестве демонстрантов. В течение понедельника она задержала 319 активистов за блокировку улиц. Премьер Великобритании Борис Джонсон осудил демонстрантов и призвал их покинуть Лондон. В апреле движение уже проводило массовые митинги в британской столице, тогда были задержаны более 1100 человек.

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    Автор: Марина Барановская


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