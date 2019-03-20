Полиция возбудила дело после жалобы главы "Роскосмоса" на статьи с критикой

В "Роскосмосе" подтвердили, что руководитель корпорации Дмитрий Рогозин обратился в правоохранительные органы с заявлением о защите достоинства. Возбуждено уголовное дело о клевете в СМИ.
Полиция Москвы возбудила уголовное дело о клевете в СМИ после жалобы главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина на статьи с критикой его деятельности на посту руководителя корпорации. Об этом российское издание "Коммерсант" пишет в среду, 20 марта, со ссылкой на неназванных собеседников в правоохранительных органах.
По его информации, Рогозин подал заявление о защите чести и достоинства. Поводом для подобного шага стали материалы агентства "Руспресс" и интернет-сайта "Компромат-Урал", которые "выражают негативную оценку деятельности" главы "Роскосмоса". Представители корпорации подтвердили, что Рогозин обратился с заявлением в правоохранительные органы. При этом в "Роскосмосе" отказались от комментариев о ходе следствия.
В январе Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило визит Дмитрия Рогозина в Соединенные Штаты. Руководитель "Роскосмоса" с марта 2014 года находится под санкциями США и Евросоюза.
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