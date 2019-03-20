Полиция возбудила дело после жалобы главы "Роскосмоса" на статьи с критикой

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о клевете в СМИ после жалобы главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина на статьи с критикой его деятельности на посту руководителя корпорации. Об этом российское издание "Коммерсант" пишет в среду, 20 марта, со ссылкой на неназванных собеседников в правоохранительных органах.

По его информации, Рогозин подал заявление о защите чести и достоинства. Поводом для подобного шага стали материалы агентства "Руспресс" и интернет-сайта "Компромат-Урал", которые "выражают негативную оценку деятельности" главы "Роскосмоса". Представители корпорации подтвердили, что Рогозин обратился с заявлением в правоохранительные органы. При этом в "Роскосмосе" отказались от комментариев о ходе следствия.

В январе Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило визит Дмитрия Рогозина в Соединенные Штаты. Руководитель "Роскосмоса" с марта 2014 года находится под санкциями США и Евросоюза.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Немецкий астронавт Александер Герст вернулся на Землю после 197 суток полета. За эти дни он успел сделать множество необычных снимков из космоса. DW представляет снимки бывшего командира МКС.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Грузовой корабль Dragon компании SpaceX Александер Герст сфотографировал при приближении к МКС.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Африка: вид из космоса.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Немецкому астронавту Александеру Герсту удалось сфотографировать ураган "Флоренс".

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Париж из космоса выглядит именно так.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Потухший вулкан Килиманджаро...

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Курильские острова. Вид из космоса.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Александер Герст признается, что до сих пор не может привыкнуть к нереальной красоте пейзажей...

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Во время установки антенны для российско-германского эксперимета "Икарус" россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Луна в иллюминаторе видна... Автор: Ксения Сафронова

