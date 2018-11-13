Полицейское пугало для немецких лихачей (фото)

14.11.2018, Гросэберсдорф • Через этот городок проходит оживленная автомобильная трасса федерального значения. Поток - интенсивный, и на ограничение скорости далеко не все обращают внимание. Жители требуют построить объездной путь, а пока для острастки установили такой манекен. Многие водители считают такую форму самообороны незаконной, но "пугало" стоит на частой территории, так что имеет полное право здесь находиться.

Ноябрьские кадры из Германии

Кадр за кадром - Ноябрь 2018 Рождественский почтамт 13.11.2018, Энгельскирхен • В Германии вновь заработал рождественский почтамт. На письма детей отвечают немецкий Дед Мороз - Рождественский Дед, Рождественское Дитя, Святой Николай и ангелы-помощники. Письма приходят со всего мира. С этого года на них впервые отвечают также на русском и белорусском языках. Название Энгельскирхена в Северном Рейне - Вестфалии можно перевести как "Ангело-Церковск".

Кадр за кадром - Ноябрь 2018 Город советского Мюнхгаузена 13.11.2018, Вернигероде • Он входит в число самых красивых фахверковых городов Германии, но на этой фотографии фахверковые достопримечательности окутаны живописным осенним туманом. В здешнем замке снимался советский фильм "Тот самый Мюнхгаузен", главную роль в котором сыграл Олег Янковский. Расположен Вернигероде на окраине региона Гарц в земле Саксония-Анхальт.

Кадр за кадром - Ноябрь 2018 Норвежский омар в Ваттовом море 12.11.2018, Санкт-Петер-Ординг • В Ваттовом мелководье Северного моря встречается 3200 видов животных, но для норвежских омаров здесь слишком тепло, то есть это не их среда обитания. Поэтому находка, сделанная в земле Шлезвиг-Гольштейн, не могла не привлечь к себе внимание. Живого норвежского омара здесь увидели впервые, о чем сообщили в национальном парке Ваттовое море, подкрепив новость снимком.

Кадр за кадром - Ноябрь 2018 Штутгартская телевышка 11.11.2018, Штутгарт • Длинная тень от 216-метровой телевизионной вышки в столице Баден-Вюртемберга Штутгарте падает на осенний лес в один из ноябрьских дней. Башня была возведена более 60-ти лет назад и стала первой в мире телебашней из железобетона. Вход на смотровую площадку для взрослых стоит 9 евро, для детей - 5 евро, семейный билет - 26 евро.

Кадр за кадром - Ноябрь 2018 Монастырский джин 10.11.2018, Бохум • Считается, что немецкие монахи умели и умеют прекрасно варить пиво, но они могут предложить и что-то покрепче. Например, отец Юстинус Пех из цистерцианского монастыря в Бохуме наладил производство джина по собственному рецепту. Приобрести бутылочку-другую "Monastic Dry Gin" можно в монастырской лавке или через интернет - 39,50 евро за 0,5 литра. Prost!

Кадр за кадром - Ноябрь 2018 Овцы в Сан-Суси 09.11.2018, Потсдам • Про этих овец, как раз тогда коротко подстриженных, мы рассказывали в начале лета. Так они выглядят сейчас после нескольких месяцев, проведенных в потсдамском парке Сан-Суси, где это стадо, так сказать, заменяло газонокосилки. В ноябре с чувством выполненного долга они отправились зимовать в родную овчарню, напоследок попозировав приглашенным по этому поводу корреспондентам.

Кадр за кадром - Ноябрь 2018 Немецкая капуста 09.11.2018, Люббенау • Типичная немецкая кухня - это не только колбаски, рульки и шварцвальдский торт, но и квашеная капуста (Sauerkraut). Очень вкусную делают в "Немецкой Венеции" - Шпревальде. По традиции в начале сезона сюда приглашают корреспондентов, чтобы все узнали: процесс пошел! Нашинкованную капусту утрамбовывают в чанах, посыпают солью и добавляют экстракт из семян тмина (Kümmel).

Кадр за кадром - Ноябрь 2018 Франкфурт в тумане 08.11.2018, Большой Фельдберг • Эта фотография была сделана ранним ноябрьским утром на вершине горы Большой Фельдберг (Großer Feldberg, 879 м) - самой высокой точке горного массива Таунус, расположенной примерно в 30 километрах от Франкфурта-на-Майне. Этим утром из тумана выглядывали лишь верхушки самых высоких здешних банковских небоскребов и телевышки.

Кадр за кадром - Ноябрь 2018 Ушастые совы в дельте Одера 08.11.2018, Альт-Тухебанд • Ушастые совы (нем. Waldohreule) широко распространены в Европе. В Германии они очень любят зимовать в районе внутренней дельты Одера - в бранденбургском Одербрухе. В этих местах водится много мышей, на которых совы охотятся - так что им готов и стол и дом. Протяженность этого болотистого ландшафта вдоль реки составляет 60 километров, ширина - до 20 километров.

Кадр за кадром - Ноябрь 2018 Ноябрьская клубника 07.11.2018, Мюльхайм-ан-дер-Рур • Клубничный сезон в этом году в Германии выдался превосходный, но летом мало кто мог предположить, что в некоторых местах клубника здесь продолжит созревать под открытым небом до начала ноября - например, в земле Северный Рейн - Вестфалия, где была сделана эта фотография. Пусть не очень крупная, но все же своя!

Кадр за кадром - Ноябрь 2018 Самая старая жительница Гамбурга 07.11.2018, Гамбург • Лидия Смуда родилась в 1906 году в Рейнской области. Сейчас она является самой старой жительницей Гамбурга и всего лишь на один год моложе самого старого жителя Германии - Густава Гернета из Саксонии-Анхальт. На этой фотографии 112-летнюю долгожительницу во вторник, 6 ноября, поздравляет первый бургомистр Гамбурга Петер Ченчер.

Кадр за кадром - Ноябрь 2018 "Золотой ноябрь" в Нюрнберге 06.11.2018, Нюрнберг • Жителям Германии, судя по всему, придется привыкать к новой природной реальности - золотому ноябрю. В любом случае, нынешний октябрь на этот статус во многих местах претендовать не мог - погода стояла почти летняя, многие деревья оставались зелеными. Так ноябрь выглядит сейчас в Нюрнберге около средневековой церкви Святого Лаврентия.

Кадр за кадром - Ноябрь 2018 Реликт холодной войны 06.11.2018, Берлин • 120-метровый холм Тойфельсберг состоит из обломков зданий, разрушенных во время Второй мировой войны. В 1950-х годах здесь обосновались американские спецслужбы. После воссоединения Германии шпионский комплекс пришел в запустение и стал популярным среди любителей заброшенных мест. В начале ноября власти Берлина присвоили этой территории статус исторического памятника.

Кадр за кадром - Ноябрь 2018 Субботник в среду 05.11.2018, Зольтау • Немецкие пустоши сформировались в результате многовековой деятельности человека на месте вырубленных лесов. Чтобы они не зарастали, их надо либо использовать в качестве пастбищ, либо регулярно очищать от поросли деревьев - например, берез или сосен. В среду, 7 ноября, свой вклад в это дело внесут школьники в Люнебургской пустоши - чтобы было, где расти и цвести вереску.

Кадр за кадром - Ноябрь 2018 Хунсрюкская веррукария 05.11.2018, Рейнланд-Пфальц • Первые описания лишайников содержаться в трудах "отца ботаники" - древнегреческого ученого Теофраста. Группа насчитывает более 25 тысяч видов. Недавно немецким ученым из Кобленца удалось открыть новый вид - на этом кварците из национального парка Хунсрюк-Хохвальд. Назвали лишайник по месту находки - хунсрюкской веррукарией (Verrucaria hunsrueckensis).

Кадр за кадром - Ноябрь 2018 Кельнские овцы 04.11.2018, Кельн • Чтобы полюбоваться на овечек, жителям Кельна не надо далеко ездить. Это стадо часто можно увидеть здесь на одном из рейнских заливных лугов. На противоположном берегу возвышаются готические башни Кельнского собора - самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии.

Кадр за кадром - Ноябрь 2018 Где эта ратуша, где этот дом? 03.11.2018, Франкфурт-на-Майне • Старая ратуша и другие достопримечательности исторического центра Франкфурта-на-Майне в земле Гессен отражаются в медном раструбе во время выступления музыкантов на площади Рёмерберг. Старая ратуша Рёмер - одна из самых красивых в Германии. На протяжении многих столетий она была местом избрания и коронации немецких императоров.

Кадр за кадром - Ноябрь 2018 "Земляные человечки" 02.11.2018, Штутгарт • Два маленьких суриката осматриваются в большом вольере под присмотром заботливой родительницы. Они появились на свет в Штутгартском зоопарке восемь недель назад и сейчас впервые вышли на прогулку. "Земляные человечки" (Erdmännchen), как их называют немцы, относятся к числу самых популярных животных в зоопарках Германии.

Кадр за кадром - Ноябрь 2018 "Толстый Петр" 01.11.2018, Кельн • "Толстый Петр" ("Dicker Pitter") - так жители города называют самый большой колокол Кельнского собора, посвященный Апостолу Петру. Он был отлит в 1923 году и весит 24 тонны. Полтора года колокол молчал. Сейчас здесь завершили монтаж новой подвески языка и провели, так сказать, первую репетицию. Всего в соборе насчитывается 11 колоколов. Самые старые были изготовлены в XIV веке.



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