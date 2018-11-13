 Полицейское пугало для немецких лихачей (фото) | Кадр дня | DW | 14.11.2018

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Кадр за кадром

Полицейское пугало для немецких лихачей (фото)

Такую куклу в полицейской форме, вооруженную макетом радара для контроля скорости, установили жители тюрингского Гросэберсдорфа.

Гросэберсдорф

14.11.2018, Гросэберсдорф • Через этот городок проходит оживленная автомобильная трасса федерального значения. Поток - интенсивный, и на ограничение скорости далеко не все обращают внимание. Жители требуют построить объездной путь, а пока для острастки установили такой манекен. Многие водители считают такую форму самообороны незаконной, но "пугало" стоит на частой территории, так что имеет полное право здесь находиться.

Ноябрьские кадры из Германии

  • Энгельскирхен

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Рождественский почтамт

    13.11.2018, Энгельскирхен • В Германии вновь заработал рождественский почтамт. На письма детей отвечают немецкий Дед Мороз - Рождественский Дед, Рождественское Дитя, Святой Николай и ангелы-помощники. Письма приходят со всего мира. С этого года на них впервые отвечают также на русском и белорусском языках. Название Энгельскирхена в Северном Рейне - Вестфалии можно перевести как "Ангело-Церковск".

  • Вернигероде

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Город советского Мюнхгаузена

    13.11.2018, Вернигероде • Он входит в число самых красивых фахверковых городов Германии, но на этой фотографии фахверковые достопримечательности окутаны живописным осенним туманом. В здешнем замке снимался советский фильм "Тот самый Мюнхгаузен", главную роль в котором сыграл Олег Янковский. Расположен Вернигероде на окраине региона Гарц в земле Саксония-Анхальт.

  • Санкт-Петер-Ординг

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Норвежский омар в Ваттовом море

    12.11.2018, Санкт-Петер-Ординг • В Ваттовом мелководье Северного моря встречается 3200 видов животных, но для норвежских омаров здесь слишком тепло, то есть это не их среда обитания. Поэтому находка, сделанная в земле Шлезвиг-Гольштейн, не могла не привлечь к себе внимание. Живого норвежского омара здесь увидели впервые, о чем сообщили в национальном парке Ваттовое море, подкрепив новость снимком.

  • Штутгарт

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Штутгартская телевышка

    11.11.2018, Штутгарт • Длинная тень от 216-метровой телевизионной вышки в столице Баден-Вюртемберга Штутгарте падает на осенний лес в один из ноябрьских дней. Башня была возведена более 60-ти лет назад и стала первой в мире телебашней из железобетона. Вход на смотровую площадку для взрослых стоит 9 евро, для детей - 5 евро, семейный билет - 26 евро.

  • Бохум

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Монастырский джин

    10.11.2018, Бохум • Считается, что немецкие монахи умели и умеют прекрасно  варить пиво, но они могут предложить и что-то покрепче. Например, отец Юстинус Пех из цистерцианского монастыря в Бохуме наладил производство джина по собственному рецепту. Приобрести бутылочку-другую "Monastic Dry Gin" можно в монастырской лавке или через интернет - 39,50 евро за 0,5 литра. Prost!

  • Потсдам

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Овцы в Сан-Суси

    09.11.2018, Потсдам • Про этих овец, как раз тогда коротко подстриженных, мы рассказывали в начале лета. Так они выглядят сейчас после нескольких месяцев, проведенных в потсдамском парке Сан-Суси, где это стадо, так сказать, заменяло газонокосилки. В ноябре с чувством выполненного долга они отправились зимовать в родную овчарню, напоследок попозировав приглашенным по этому поводу корреспондентам.

  • Люббенау

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Немецкая капуста

    09.11.2018, Люббенау • Типичная немецкая кухня - это не только колбаски, рульки и шварцвальдский торт, но и квашеная капуста (Sauerkraut). Очень вкусную делают в "Немецкой Венеции" - Шпревальде. По традиции в начале сезона сюда приглашают корреспондентов, чтобы все узнали: процесс пошел! Нашинкованную капусту утрамбовывают в чанах, посыпают солью и добавляют экстракт из семян тмина (Kümmel).

  • Большой Фельдберг

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Франкфурт в тумане

    08.11.2018, Большой Фельдберг • Эта фотография была сделана ранним ноябрьским утром на вершине горы Большой Фельдберг (Großer Feldberg, 879 м) - самой высокой точке горного массива Таунус, расположенной примерно в 30 километрах от Франкфурта-на-Майне. Этим утром из тумана выглядывали лишь верхушки самых высоких здешних банковских небоскребов и телевышки.

  • Альт-Тухебанд

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Ушастые совы в дельте Одера

    08.11.2018, Альт-Тухебанд • Ушастые совы (нем. Waldohreule) широко распространены в Европе. В Германии они очень любят зимовать в районе внутренней дельты Одера - в бранденбургском Одербрухе. В этих местах водится много мышей, на которых совы охотятся - так что им готов и стол и дом. Протяженность этого болотистого ландшафта вдоль реки составляет 60 километров, ширина - до 20 километров.

  • Мюльхайм-ан-дер-Рур

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Ноябрьская клубника

    07.11.2018, Мюльхайм-ан-дер-Рур • Клубничный сезон в этом году в Германии выдался превосходный, но летом мало кто мог предположить, что в некоторых местах клубника здесь продолжит созревать под открытым небом до начала ноября - например, в земле Северный Рейн - Вестфалия, где была сделана эта фотография. Пусть не очень крупная, но все же своя!

  • Лидия Смуда (Lydia Smuda) и Петер Ченчер (Peter Tschentscher)

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Самая старая жительница Гамбурга

    07.11.2018, Гамбург • Лидия Смуда родилась в 1906 году в Рейнской области. Сейчас она является самой старой жительницей Гамбурга и всего лишь на один год моложе самого старого жителя Германии - Густава Гернета из Саксонии-Анхальт. На этой фотографии 112-летнюю долгожительницу во вторник, 6 ноября, поздравляет первый бургомистр Гамбурга Петер Ченчер.

  • Нюрнберг

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Золотой ноябрь" в Нюрнберге

    06.11.2018, Нюрнберг • Жителям Германии, судя по всему, придется привыкать к новой природной реальности - золотому ноябрю. В любом случае, нынешний октябрь на этот статус во многих местах претендовать не мог - погода стояла почти летняя, многие деревья оставались зелеными. Так ноябрь выглядит сейчас в Нюрнберге около средневековой церкви Святого Лаврентия.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Реликт холодной войны

    06.11.2018, Берлин • 120-метровый холм Тойфельсберг состоит из обломков зданий, разрушенных во время Второй мировой войны. В 1950-х годах здесь обосновались американские спецслужбы. После воссоединения Германии шпионский комплекс пришел в запустение и стал популярным среди любителей заброшенных мест. В начале ноября власти Берлина присвоили этой территории статус исторического памятника.

  • Люнебургская пустошь летом во время цветения вереска

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Субботник в среду

    05.11.2018, Зольтау • Немецкие пустоши сформировались в результате многовековой деятельности человека на месте вырубленных лесов. Чтобы они не зарастали, их надо либо использовать в качестве пастбищ, либо регулярно очищать от поросли деревьев - например, берез или сосен. В среду, 7 ноября, свой вклад в это дело внесут школьники в Люнебургской пустоши - чтобы было, где расти и цвести вереску.

  • Хунсрюкская веррукария

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Хунсрюкская веррукария

    05.11.2018, Рейнланд-Пфальц • Первые описания лишайников содержаться в трудах "отца ботаники" - древнегреческого ученого Теофраста. Группа насчитывает более 25 тысяч видов. Недавно немецким ученым из Кобленца удалось открыть новый вид - на этом кварците из национального парка Хунсрюк-Хохвальд. Назвали лишайник по месту находки - хунсрюкской веррукарией (Verrucaria hunsrueckensis).

  • Кельн

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Кельнские овцы

    04.11.2018, Кельн • Чтобы полюбоваться на овечек, жителям Кельна не надо далеко ездить. Это стадо часто можно увидеть здесь на одном из рейнских заливных лугов. На противоположном берегу возвышаются готические башни Кельнского собора - самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии.

  • Франкфурт-на-Майне

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Где эта ратуша, где этот дом?

    03.11.2018, Франкфурт-на-Майне • Старая ратуша и другие достопримечательности исторического центра Франкфурта-на-Майне в земле Гессен отражаются в медном раструбе во время выступления музыкантов на площади Рёмерберг. Старая ратуша Рёмер - одна из самых красивых в Германии. На протяжении многих столетий она была местом избрания и коронации немецких императоров.

  • Штутгарт

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Земляные человечки"

    02.11.2018, Штутгарт • Два маленьких суриката осматриваются в большом вольере под присмотром заботливой родительницы. Они появились на свет в Штутгартском зоопарке восемь недель назад и сейчас впервые вышли на прогулку. "Земляные человечки" (Erdmännchen), как их называют немцы, относятся к числу самых популярных животных в зоопарках Германии.

  • Кельн

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Толстый Петр"

    01.11.2018, Кельн • "Толстый Петр" ("Dicker Pitter") - так жители города называют самый большой колокол Кельнского собора, посвященный Апостолу Петру. Он был отлит в 1923 году и весит 24 тонны. Полтора года колокол молчал. Сейчас здесь завершили монтаж новой подвески языка и провели, так сказать, первую репетицию. Всего в соборе насчитывается 11 колоколов. Самые старые были изготовлены в XIV веке.


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Как в Германии наказывают за слишком быструю езду

  • Фленсбург

    Превышение и наказание

    За существенное превышение скорости в Германии ежегодно наказывают свыше двух миллионов водителей - штрафами и баллами в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге. Этих баллов в Германии боятся больше денежных наказаний. Сгорают они нескоро. Набрал 8 баллов - лишился прав! Придется делать новые.

  • Водительские права

    Превышение и наказание

    Превышение скорости сверх разрешенной до 20 км/ч штрафных баллов за собой не влечет, поэтому в статистике эти нарушения не учитываются. Денежные штрафы за них составляют от 10 до 35 евро. Слишком быстрая езда внутри населенных пунктов обходится дороже, чем за их чертой. Превышение на 21-25 км/ч - 80 евро и один балл, на 51-60 км/ч - 280 евро, 2 балла и два месяца лишения прав.

  • Кельн

    Превышение и наказание

    В населенных пунктах разрешено 50 км/ч, за их пределами на обычных дорогах - 100, если нет других знаков. На автобанах общего ограничения скорости не существует, рекомендуемая - 130 км/ч. Можно смело утверждать, что многие немцы считают свободу передвигаться по автобанам, до предела вдавив педаль газа в пол, почти своим конституционным правом. Дискуссии об ограничениях вызывают бурю возмущений.

  • default

    Превышение и наказание

    Несмотря на интенсивность движения, аварии на автобанах случаются реже, чем на других дорогах, но часто - с более серьезными последствиями. В 2015 году в Германии произошло около 305 тысяч аварий с травмами и человеческими жертвами. Из них на автобанах - около 20 тысяч. Общее число погибших - 3459 человек, на автобанах - 414.

  • На обочине дороги

    Превышение и наказание

    Автор этого самодельного плаката считает, что исправить или спасти лихача может только пересадка мозга. Превышение скорости - одна из наиболее частых причин временного запрета на управление автомобилем в Германии. В 2015 году эта мера применялась 380 тысяч раз. Решения о лишении прав выносились почти 95 тысяч раз - за превышение скорости, езду в нетрезвом виде, после приема наркотиков и т. д.

  • default

    Превышение и наказание

    Слухи о возможности свободно гонять по всем автобанам сильно преувеличены. Протяженность проезжей части в обоих направлениях составляет около 25 тысяч километров. На 2300 участках длинной восемь тысяч километров действуют постоянные или временные ограничения скорости. Знаки устанавливают перед развязками, съездами-въездами, в опасных местах, для снижения шума около жилых районов, перед стройками.

  • Пробка на автобане A4

    Превышение и наказание

    Прейскурант за превышение скорости на автобанах можно изучить, стоя в пробке: 16-20 км/ч - 30 евро; 21-25 км/ч - 70 евро и один балл. Более чем на 70 км/ч - 600 евро, два балла, три месяца без прав. Вину может утяжелить нарушение дистанции. Наказания за это нарушение составляют от 25 до 400 евро и от одного до двух баллов дополнительно.

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Радарный контроль, согласно принципам немецких ПДД, должен осуществляться в первую очередь не для наказания, а для воспитания водителей, а также на особо опасных участках с большим количеством аварий. Благие дорожно-педагогические намерения законодателей дают местным властям большой простор для интерпретаций. Штрафы поступают в местные бюджеты, что стимулирует аппетиты бургомистров и казначеев.

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Штрафы, по мнению законодателей, не должны иметь привкус наглых поборов. Кроме того, во время замеров следует максимально избегать возникновения аварийных ситуаций. Поэтому на автобанах перед стационарными радарами и отрезками, где часто работают мобильные станции, положено устанавливать соответствующие таблички - "Radarkontrolle".

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Предупреждения о контроле выставляют на автобанах, так как неожиданное торможение может привести к ДТП, ведь заметив радар, многие водители начинают притормаживать, а то и просто резко давят на тормоза, даже если едут с разрешенной скоростью. В населенных пунктах предупреждений о радарах не требуется.

  • Лошадь на дороге

    Превышение и наказание

    В Германии установлено около 3500 стационарных радаров. Впрочем, техника совершенствуется. Есть системы, фотографирующие мотоциклы, то есть - со спины. Каждая установка обходится в несколько десятков тысяч евро. Корпус установки - своего рода сейф. Бывают случаи, когда водители пытаются взломать радар, чтобы изъять пленку, но безуспешно. Иногда радары делают курьезные снимки - такие или такие...

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Этот снимок был сделан стационарным радаром в Гамбурге. Автомобиль значился в списке угнанных, что во многом объясняет ситуацию и намерения тех, кто в нем находился. Скорость машины составляла почти 110 километров в час при разрешенных 50.

  • Уведомление о штрафе

    Превышение и наказание

    Поступления в бюджет от каждой установки могут достигать нескольких миллионов евро в год. Один из самых известных пунктов находится на трассе A2 у Билефельда. Радарами здесь контролируют каждую полосу, а вспышки срабатывают ежеминутно. Каждый второй снимок ведет к штрафу. Годовая сумма составляет 10-12 миллионов евро.

  • Полицейский автомобиль

    Превышение и наказание

    К ответственности удается привлекать далеко не каждого нарушителя. Во-первых, не все сделанные снимки отвечают техническим и юридическим требованиям. Во-вторых, трудно получать штрафы с водителей машин с иностранными номерами. С некоторыми странами Западной Европы соглашения существуют, но восточноевропейские граждане часто остаются безнаказанными.

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Иначе дела обстоят при замерах с участием полицейских, когда нарушителей тормозят через пару сотен метров после открытого или скрытого поста мобильного контроля в населенных пунктах или на обычных дорогах. Автобаны для выявления особо наглых лихачей патрулируют на неприметных машинах, оснащенных специальной техникой и системами видеозаписи. В этих случаях штрафы взимаются на месте.

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Немецкие водители - большие мастера оспаривать штрафы в судах. Особенно это касается ситуаций, когда замеры проводятся мобильными станциями или ручными радарами. К их допуску и эксплуатации предъявляются очень жесткие требования, а настройка на каждом новом месте фиксируется в подробных протоколах. При этом от результата в пользу водителя вычитается возможная погрешность в 3-5 процентов.

  • Автобан

    Превышение и наказание

    Штрафы за превышение скорости должны выписываться в течение трех месяцев. В противном случае истекает срок давности. Например, стационарный радар в Билефельде в сутки делает около 1200 снимков. Чтобы дела не устаревали, обработкой данных занимается почти 40 сотрудников городской администрации.

  • Радар

    Превышение и наказание

    В некоторых городах местные власти устанавливают, так сказать, холостые радары, не делающие фотографий. На заметных издалека табло они показывают водителю сначала скорость, а затем, в зависимости от результата, соответствующий смайлик - улыбающийся или недовольный.


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