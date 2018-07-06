 Полицейского в Нанте обвинили в непреднамеренном убийстве | Новости из Германии о Европе | DW | 07.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Полицейского в Нанте обвинили в непреднамеренном убийстве

По словам адвоката сотрудника полиции, который застрелил в Нанте находившегося за рулем водителя, его подзащитный дал ложные показания.

Полиция во французском Нанте

Полиция во французском Нанте

Сотрудник полиции, который 3 июля во французском Нанте застрелил находившегося за рулем автомобиля молодого человека, предоставил следствию ложные сведения о мотивах своего поступка. Об этом адвокат полицейского Лоран-Франк Лиенар сообщил агентству AFP в пятницу, 6 июля.

"Он признает, что сделал заявление, которое не соответствовало действительности", - отметил защитник.

Изначально обвиняемый утверждал, что действовал в порядке самообороны, пытаясь задержать 22-летнего водителя. Позднее подозреваемый изменил показания, заявив, что выстрелил случайно.

Полицейскому предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве. Он освобожден под подписку о невыезде.

Беспорядки продолжились

Контекст

Французскому президенту, похоже, удается все. Почти без усилий он получил большинство мест в парламенте. Однако проводить реформы во Франции ему будет непросто, считает Барбара Везель. (19.06.2017)

В пригородах Парижа горят автомобили и магазины. Молодежные беспорядки переросли в настоящие бои с полицией и поставили Францию на грань гражданской войны. В чем причины этого взрыва насилия? Комментарий Барбары Шульте. (05.11.2005)

Нападавшие забросали полицейских "коктейлями Молотова". Причиной столкновений стала гибель молодого человека, который был застрелен полицейским при проверке автомобиля. (04.07.2018)

Между тем, в Нанте четвертую ночь подряд не утихали беспорядки. Подростки с зажигательной смесью поджигали автомобили и урны. Правоохранительные органы применили против правонарушителей слезоточивый газ. Для помощи блюстителям порядка были задействованы полицейские из Республиканской роты безопасности (CRS).

По первоначальной версии, вечером 3 июля Абубакар Фофана, находившийся за рулем автомобиля, отказался повиноваться требованиям правоохранителей и "намеренно" направил на них автомобиль.

Полицейские открыли огонь на поражение, и, получив огнестрельное ранение в сонную артерию, водитель автомобиля скончался в больнице.

Позднее один из предполагаемых свидетелей сообщил AFP, что в момент происшествия транспортное средство не двигалось. На момент инцидента Фофана находился под наблюдением полиции, он подозревался в торговле наркотиками.

Смотрите также:

  • default

    Захват заложников во Франции

    Черная пятница

    26-летний выходец из Марокко, являвшийся сторонником "Исламского государства", захватил заложников в супермаркете. Он требовал освободить Салаха Абдеслама - одного из организаторов терактов в Париже в 2015 году, жертвами которых стали 130 человек.

  • Frankreich Innenminister Gerard Collomb (picture alliance / NurPhoto)

    Захват заложников во Франции

    События в Требе назвали терактом

    На место происшествия прибыл министр внутренних дел Франции Жерар Колон. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп назвал инцидент в Требе терактом.

  • Frankreich Verhaftung von Terror-Verdächtigen in Marseille (picture-alliance/AP Photo/C. Paris)

    Захват заложников во Франции

    Бойцы спецназа

    К месту событий прибыли подразделения французского спецназа Raid и BRI.

  • Frankreich Geiselnahme in Trèbes bei Carcassonne (picture-alliance/La Depeche Du Midi)

    Захват заложников во Франции

    Спецоперация по освобождению заложников

    Полиция начала спецоперацию по освобождению заложников. Мэр Треба Эрик Менасси в эфире местного телевидения сообщил, что злоумышленник отпустил всех удерживаемых людей. Сам он продолжает оставаться в супермаркета вместе с одним из полицейских.

  • Воздушная съемка площади, на которой находится супермаркет

    Захват заложников во Франции

    Нападавший застрелен полицейскими

    Телеканал BFM сообщил, что злоумышленник был застрелен полицейскими в ходе штурма супермаркета. Общее число погибших при захвате заложников возросло до трех. 16 человек ранены.

    Автор: Виталий Кропман


Смотреть видео 01:03
Now live
01:03 мин

Протесты против произвола полиции докатились до Парижа

Контекст

Захват заложников во Франции

Вооруженный сторонник "Исламского государства", захвативший заложников в супермаркете на юге Франции, убит. (23.03.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Протесты против произвола полиции докатились до Парижа  

В Кале произошли столкновения беженцев с полицией  

Водители перекрыли шоссе против лагеря для беженцев в Кале  

Самые читаемые

В Германии обсуждают решение ФИФА отстранить судью Феликса Брыха от ЧМ-2018  

В Совбезе ООН не смогли договориться с Россией по Сирии  

Немецкие СМИ о победе сборной России: "Русские отдали на поле все"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно