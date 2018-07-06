Полицейского в Нанте обвинили в непреднамеренном убийстве

Сотрудник полиции, который 3 июля во французском Нанте застрелил находившегося за рулем автомобиля молодого человека, предоставил следствию ложные сведения о мотивах своего поступка. Об этом адвокат полицейского Лоран-Франк Лиенар сообщил агентству AFP в пятницу, 6 июля.

"Он признает, что сделал заявление, которое не соответствовало действительности", - отметил защитник.

Изначально обвиняемый утверждал, что действовал в порядке самообороны, пытаясь задержать 22-летнего водителя. Позднее подозреваемый изменил показания, заявив, что выстрелил случайно.

Полицейскому предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве. Он освобожден под подписку о невыезде.

Беспорядки продолжились

Между тем, в Нанте четвертую ночь подряд не утихали беспорядки. Подростки с зажигательной смесью поджигали автомобили и урны. Правоохранительные органы применили против правонарушителей слезоточивый газ. Для помощи блюстителям порядка были задействованы полицейские из Республиканской роты безопасности (CRS).

По первоначальной версии, вечером 3 июля Абубакар Фофана, находившийся за рулем автомобиля, отказался повиноваться требованиям правоохранителей и "намеренно" направил на них автомобиль.

Полицейские открыли огонь на поражение, и, получив огнестрельное ранение в сонную артерию, водитель автомобиля скончался в больнице.

Позднее один из предполагаемых свидетелей сообщил AFP, что в момент происшествия транспортное средство не двигалось. На момент инцидента Фофана находился под наблюдением полиции, он подозревался в торговле наркотиками.

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