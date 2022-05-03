Полицейских Мангейма проверят в связи с гибелью задержанного

Депутат германского бундестага от оппозиционной Левой партии Гёкай Акбулут (Gökay Akbulut) во вторник, 3 мая, призвала тщательно расследовать происшедший накануне в городе Мангейме инцидент, в результате которого во время проверки документов служащими полиции погиб 47-летний мужчина. По официальным сведениям, при задержании он оказал сопротивление двум полицейским, после чего потерял сознание и затем скончался в больнице. Акбулут считает необходимым выяснить, насколько виновны полицейские в его гибели.



В соцсетях вскоре после случившегося стали распространять ролик, на котором видно, как некий немецкий полицейский бьет по голове человека, лежащего на земле. Имеет ли это видео какое-либо отношение к происшествию 2 мая, достоверно не установлено. Кроме того, земельное ведомство уголовной полиции особо подчеркнуло, что 47-летний мужчина, скончавшийся в ходе задержания, не является гражданином Турции, как это утверждали некоторые пользователи соцсетей. "Его гражданство не играет в процессе расследования ни малейшей роли", - говорится в документе.



Вскрытие, которое поможет установить причины смерти мужчины, запланировано на 4 мая. Первые результаты обследования ведомство надеется получить до 9 мая, но просит не делать поспешных выводов, называя инцидент “особым случаем”.

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