Полицейский-инфлюенсер на страже порядка. Немецкий опыт (фото)

Лер • Начальник отделения полиции в Лере/Эмдене в Нижней Саксонии Йоханнес Линд (Johannes Lind) считается первым в Германии полицейским, который начал рассказывать о своей работе в социальных сетях. Около пяти лет назад он завел специальный аккаунт в Twitter, затем также - страницу на Facebook, позже освоилInstagram. Однако сейчас, в конце нынешнего июля, этот блогер в погонах прощается со своими подписчиками, так как постепенно начинает готовиться к уходу на пенсию в будущем году.

Йоханнес Линд - начальник полиции в регионе Лер/Эмден в Нижней Саксонии

Аудитория Линда на Facebook сейчас составляет около семи тысяч подписчиков, но наиболее популярные сообщения собирали куда большую аудиторию. В частности, как сообщает агентство dpa, видео о мошенниках, выманивавших 50 тысяч евро у одной пожилой женщины, в котором Линд призвал внучек и внуков предупредить об этих аферистах своих бабушек и дедушек, набрал 250 тысяч просмотров. Это даже больше, чем все население региона, за который отвечает отделение полиции Линда. Кстати, в его подчинении находятся более четырехсот сотрудников.

Немецкая полиция в социальных сетях

Правила для ведения личных аккаунтов, в которых полицейские рассказывают о своей работе, отличаются в разных федеральных землях. В некоторых землях, например, Северном Рейне - Вестфалии, публикации должны сначала согласовываться. В Нижней Саксонии такого нет. Здешнему земельному министерству внутренних дел очень важны аутентичность и доверие. В этой федеральной земле сейчас насчитывается более двух десятков полицейских офицеров, ведущих такие аккаунты для коммуникации с жителями через социальные СМИ.

Йоханнес Линд в своем рабочем кабинете

Как рассказал Йоханнес Линд агентству dpa, социальными аккаунтами он занимается по большей части в свое свободное время. Иногда случается, что некоторые подписчики напрямую обращаются за помощью, то есть пишут, а не звонят по номеру 110. В связи с этим он вспомнил случай 16-летней девушки, которую пытались шантажировать с помощью пикантного видео. Она хотела поговорить об этом с каким-то конкретным сотрудником полиции и поэтому обратилась к нему напрямую через один из каналов в социальных сетях.

Одна из подписчиц в Facebook, комментируя сообщение об уходе Линда из социальных сетей, написала: "Очень жаль. Твои посты всегда излучали позитив, а твой спокойный голос был мне очень приятен. Желаем тебе всего хорошего и будь здоров!"

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