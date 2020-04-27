 Полицейская этика во времена коронавируса в России | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 28.04.2020

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Россия

Полицейская этика во времена коронавируса в России

Пока Россия, по словам пресс-секретаря Путина Пескова, приближается к плато эпидемии коронавируса, МВД работает над кодексом этики для полицейских. Сергей Елкин о том, как это сочетается.

Карикатура Сергея Елкина: полицейские говорят мужчине: Гражданин, куда вы следуете? Он отвечает: На плато

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