 Политологи о задержании Навального: власти России нервничают и боятся | Новости из Германии о России | DW | 24.09.2018

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Россия

Политологи о задержании Навального: власти России нервничают и боятся

Неожиданное новое задержание оппозиционера Алексея Навального и провальные для правящей партии "Единая Россия" итоги губернаторских выборов могут быть связаны, считают аналитики.

Задержание Алексея Навального, 24 сентября

Задержание Алексея Навального, 24 сентября

Дальнейшая судьба Алексея Навального, протесты против пенсионной реформы и результаты выборов в российских регионах могут быть связаны, полагают опрошенные DW эксперты. "Навальный - ключевая фигура протестов, - считает Штефан Майстер (Stefan Meister), ведущий специалист по России Германского общества внешней политики (DGAP). - Я бы оценил это (задержание оппозиционера. - Ред.) как нервозность руководства с учетом недовольства в обществе и опасений, что в случае выхода на свободу Навальный сразу организует новые протесты, которые в какой-то момент могут выйти из-под контроля".

За что опять задержали Навального

Отбыв 30 дней административного ареста в спецприемнике за организацию акции протеста в январе, Алексей Навальный утром в понедельник, 24 сентября, провел на свободе всего несколько секунд, после чего был снова задержан уже по новому обвинению. Сообщается, что 42-летний оппозиционный политик обвиняется в нарушениях при проведении митинга, повлекших "причинение вреда здоровье или имуществу".

Протесты против пенсионной реформы в Москве, 9 сентября

Протесты против пенсионной реформы в Москве, 9 сентября

Подробности пока не известны, но, как написал в Twitter один из соратников Навального Леонид Волков, это связано с протестами против пенсионной реформы, которые прошли 9 сентября - в момент, когда оппозиционер уже находился в спецприемнике.

Навальный может снова на несколько недель оказаться под арестом, а значит - не сможет принять участие в акциях протеста ни против пенсионной реформы, ни в связи с нарушениями на региональных выборах. Акции против повышения пенсионного возраста проходят уже несколько недель по всей России, в том числе в Москве, где на минувших выходны в них приняло участие несколько тысяч человек. 

Пенсионная реформа в России как катализатор протеста 

Штефан Майстер считает, что ситуация в России быстро меняется, и что для Навального, которого до этого поддерживала в основном молодежь, может настать "ключевой момент". "Пенсионная реформа вызвала настолько глубокий общественный резонанс, что возможно более широкое протестное движение, если ему позволят сформироваться", - говорит эксперт. Если реформу не отменят, а экономические проблемы в РФ будут усиливаться, в том числе под влиянием санкций США, Майстер прогнозирует усиление акций протеста.

Штефан Майстер

Штефан Майстер

Поражение действующих губернаторов от "Единой России" в Хабаровском крае и Владимирской области на выборах в воскресенье, 23 сентября, и победу по итогам голосования кандидатов от ЛДПР берлинский эксперт также связывает с недовольством россиян пенсионной реформой.

"Хотя власти пытались контролировать эти выборы, особенностью их стало то, что голосовали как угодно - лишь бы не за кандидатов "Единой России", - отмечает Майстер.

Протестные настроения в России будут расти

Политолог Андрей Перцев из Московского центра Карнеги также объяснил новое задержание Навального тем, что российские власти "опасаются митингов по пенсионной реформе", хотя прямой связи задержания с губернаторскими выборами он не увидел. По его мнению, речь идет о "протестном голосовании", а победившие на выборах во Владимире и Хабаровске кандидаты от ЛДПР - "технические".

Контекст

На митинг против повышения пенсионного возраста в Москве вышли, по разным данным, от 3 до 50 тысяч человек. В Санкт-Петербурге акция оказалась немногочисленная. (22.09.2018)

Жители Владивостока должны ежедневно митинговать в знак протеста против предполагаемых фальсификаций на выборах, считает оппозиционер. Он призвал избирателей провалить единороссов на выборах и в других регионах РФ. (17.09.2018)

Владимир Путин не простит провластным кандидатам поражение на выборах в некоторых регионах России. Публицист Федор Крашенинников о причинах и следствиях краха единоросов. (24.09.2018)

Запугивание молодежи, главной движущей силы уличного протеста в России, стало обыденным. Но получается не очень, мода на протест никуда не уходит, считает Александр Плющев. (21.09.2018)

"Особенно Владимир Сипягин во Владимирской области - над его агитацией в соцсетях смеялись, она была сделана в карикатурном виде, про жесткую мужскую руку, - поясняет Перцев. - Сергей Фургал в Хабаровском крае практически не вел кампанию, это не была агитация человека, который хочет получить какой-то результат".

Как и Штефан Майстер, Андрей Перцев прогнозирует усиление протестных настроений в России. По его словам, сейчас против пенсионной реформы выступают те, кого она еще не коснулась. А через несколько лет "появится немало людей, которым пришлось дольше работать, и удовлетворенности властью им это не прибавит", добавил Перцев. В 2021 году в России пройдут следующие выборы в Госдуму.

Что теперь предпримут российские власти?

Российский публицист и политолог Федор Крашенинников полагает, что следствием протестного голосования на губернаторских выборах может стать как наказание "виновных" в провале на местах, так и дальнейшее усиление давления на оппозицию.

"В условиях столь очевидного падения политического иммунитета полная стерилизация среды оказывается едва ли не единственным шансом удержать власть", - пишет Крашенинников в своей колонке для DW. - Если подставные кандидаты от ЛДПР побеждают даже вопреки своему желанию, чего же могут достигнуть последовательные и жесткие критики власти, если у них вдруг появится шанс?".

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  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

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  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

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  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Несколько человек задержали

    После 16:00 часть людей покинула Пушкинскую площадь. Некоторые призвали двигаться в сторону Кремля. Начались задержания.

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


Контекст

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

9 сентября в российской столице состоялся несанкционированный митинг против пенсионной реформы, организованный сторонниками Алексея Навального. (09.09.2018)  

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