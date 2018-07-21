Политические узники Кремля: кто входит в "список Сенцова" (фотогалерея)

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

Николай Карпюк

53-летний Николай Карпюк - житель Ровенской области, задержан в марте 2014 года. Обвинен в убийстве российских военных в Чечне в 1994-1995 годов. Дал признательные показания на себя и других участников дела, позднее отказался от них, заявив, что они были даны под пытками. Приговорен к 22,5 годам лишения свободы. Десять лет он будет сидеть в тюрьме, а затем его отправят в колонию строгого режима.