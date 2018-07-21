Политические узники Кремля: кто входит в "список Сенцова" (фотогалерея)

23 июля в суде в Ростове начался процесс по делу украинца Павла Гриба. Он входит в число украинских политзаключенных, освобождения которых требует Олег Сенцов. О некоторых фигурантах "списка Сенцова" - галерея DW.
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