Политики и правозащитники требуют отмены приговора по делу "Сети"

Политик Дмитрий Гудков назвал приговор фигурантам дела "Сети" вехой на пути в 1937 год. В партии "Яблоко" считают всех осужденных "жертвами политических репрессий".
Российские политики и правозащитники в понедельник, 10 февраля, выступили с требованием отменить решение Приволжского окружного военного суда, который в ходе выездного заседания в Пензе приговорил фигурантов так называемого дела "Сети", к длительным срокам заключения - от шести до 18 лет. Заявление, в котором это дело названо "сфабрикованным спецслужбами", размещено на сайте российской объединенной демпартии "Яблоко".
В партии считают всех осужденных "невиновными и жертвами политических репрессий". "Приговор должен быть отменен, обвиняемые - освобождены, а все ответственные за фабрикацию уголовного дела - оказаться на скамье подсудимых", - подчеркивается далее в документе. Председатель партии Николай Рыбаков назвал приговор "не правосудием", а "расправой".
"Били током так, что крошились зубы"
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе в свою очередь счел вердикт "неправомерным", "потому что людей пытали". О возможных пытках сообщил в Facebook и российский оппозиционер Дмитрий Гудков. "Били током так, что у них крошились зубы", - написал он. Экс-депутат Госдумы напомнил, что один из фигурантов - Василий Куксов - заразился туберкулезом в следственном изоляторе. Во время оглашения вердикта 31-летний Куксов, которого в итоге приговорили к 9 годам общего режима, находился в стеклянном "аквариуме" вместе с другими проходившими по делу молодыми людьми. Его лицо было частично скрыто под медицинской маской.
"Дело "Сети" - еще одна веха в нашем пути в подвал 37-го года. Это уже он самый, без малейших скидок. Теперь - любой из нас", - резюмировал Дмитрий Гудков.
Пономарев призвал к общественной кампании
Российский правозащитник Лев Пономарев в свою очередь призвал включиться в "общественную кампанию", рассказать о деле "Сети". "Боритесь - как за конкретных молодых людей, так и против пыток и всевластия силовиков в целом", - добавил он, выразив мнение, что "расследовать пытки боятся, потому что пытает - Федеральная служба безопасности (ФСБ)".
Семьи фигурантов неоднократно обращались к президенту РФ Владимиру Путину, просили проверить действия ФСБ и заявляли, что многие показания якобы добывались под пытками.
После вынесения приговора, отвечая на вопрос журналистов, удалось ли президенту вникнуть в ситуацию вокруг этого дела, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Президент неоднократно разбирался с этой ситуацией, неоднократно поручал тщательно все проверить на предмет соответствия закону". "Какое-либо иное вмешательство в действия следственных органов невозможно, тем более со стороны главы государства", - процитировало его агентство "Интерфакс".
Суть обвинений по делу "Сети"
Фигуранты дела "Сети" признаны виновными в "создании террористического сообщества", при этом часть из них также осудили за "хранение оружия и боеприпасов", часть - за "покушение на сбыт наркотиков". Молодым людям, в частности. ставилось в вину намерение сорвать выборы президента в 2018 году и чемпионат мира по футболу-2018. Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский и Андрей Чернов приговорены к 18, 16 и 14 годам соответственно. Максим Иванкин, Михаил Кульков, Василий Куксов и Арман Сагынбаев - к 13, 10, девяти и шести. Эти сроки полностью совпали с требованиями обвинения.
Пчелинцев, Шакурский и Сагынбаев ранее утверждали, что их в ходе следствия пытали электротоком. Пензенское управление ФСБ свою причастность к пыткам отрицало. На оглашение резолютивной части приговора 10 февраля ушло не более получаса. Мотивировочную часть озвучивать не стали. Сообщество "Сеть" признано в России террористическим и запрещено.
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