Политики Германии назвали события в Хемнице угрозой демократии

Немецкие политики, включая федерального канцлера Германии, президента страны, глав МИД и МВД жестко осудили выступления правых радикалов в Хемнице.
На фоне столкновений в саксонском Хемнице на востоке Германии с участием левых и правых радикалов немецкие политики призвали во вторник, 28 августа, к защите демократических ценностей и выступили с осуждением насилия.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) указала, что в городе имела место целенаправленная кампания травли со стороны правых экстремистов и неонацистов в отношении иностранных граждан.
"У нас есть видеозаписи, свидетельствующие о том, что травля имела место, люди специально собирались в общественных местах для совершения противозаконных действий, на улицах звучали призывы к ненависти", - подчеркнула глава германского правительства.
"Могу лишь еще раз подтвердить: все это не имеет ничего общего с нашим правовым государством", - резюмировала Меркель.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) выразил соболезнования близким убитого в Хемнице мужчины. Однако, отметил он, это печальное событие привело к тому, что в попытках устроить самосуд на улицы города выплеснулось насилие и ненависть к иностранцам.
Глава государства заявил о недопустимости насилия, с чьей бы стороны оно ни осуществлялось. Граждане, указал он, должны верить в свои правоохранительные органы - в то, что "полиция и органы юстиции действуют решительно и не допустят нарушений закона".
Мас: Правый экстремизм - угроза сплоченности общества
"Правый экстремизм - это не только опасность для лиц иного происхождения, но и угроза сплоченности нашего общества", - так прокомментировал события в Хемнице министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas).
"Мы должны сделать все, чтобы защитить человеческое достоинство, демократию и свободу - не только в Хемнице, но и в любой точке мира", - подчеркнул он.
В ходе общения со своим ирландским коллегой Саймоном Коувени в Берлине Мас с прискорбием отозвался о том, что "способны натворить" отдельные лица, которые не готовы к выстраиванию дискурса на основе уважения и толерантности.
"До тех пор, пока травля со стороны радикально настроенных элементов имеет место, нам предстоит большая работа чтобы мечты о равноправии стали реальностью", - отметил министр, сделав отсылку к знаменитой речи Мартина Лютера Кинга о гражданских правах в США.
Зеехофер: Призывы к насилию нельзя оправдать
Глава МВД Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), которого с связи с событиями на востоке Германии обвиняли за долгое молчание, 28 августа, во второй половине дня, наконец, также прокомментировал ситуацию, пообещав предоставить помощь правоохранителям в Хемнице.
"Ввиду того, что есть запрос на это, федеральные власти готовы оказать поддержку с привлечением сил полиции", - подчеркнул он.
Политик отметил, что понимает озабоченность жителей города после убийства 35-летнего немца Даниэля Х. (Daniel H.). "Тем не менее, хочу четко заявить, что ни при каких обстоятельствах это не может оправдать призывы к насилию и агрессивные выступления", - указал министр.
Ранены 20 человек
Между тем, как уточнила 28 августа полиция Саксонии, всего в ходе протестных акций в понедельник с участием сторонников левого союза Chemnitz Nazifrei ("Хемниц без нацистов") и правопопулистов из городского движения Pro Chemnitz ("За Хемниц") ранения получили 20 человек: 18 демонстрантов и два полицейских.
Как сообщили в посольстве РФ в ФРГ, в числе пострадавших есть один россиянин - Дмитрий М. "Состояние российского гражданина оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет", - уточнили в российском диппредставительстве.
Сотрудники генерального консульства России в Лейпциге выехали в больницу, чтобы "посетить пострадавшего и оказать ему всю необходимую помощь", отметили в дипмиссии.
Свыше 40 заявлений в полицию
В правоохранительные органы Саксонии поступили 43 заявления о совершенных преступлениях, включая 10 нарушений параграфа 86a уголовного кодекса Германии в виде использования нацистских приветствий, нанесение телесных повреждений, факты нарушения общественного порядка и германского закона о порядке проведения собраний.
По данным сотрудников правопорядка, 27 августа на месте столкновений был задействован 591 сотрудник полиции и спецподразделений. При этом число правых радикалов достигало шести тыс. человек, на акцию левых пришли около 1 тыс. 500 человек.
Левый союз Chemnitz Nazifrei ("Хемниц без нацистов") и другие противники насилия со стороны правых экстремистов собрались 27 августа на акцию в городском парке. Через некоторое время после ее начала митингующие выдвинулись в сторону правопопулистов из городского движения Pro Chemnitz ("За Хемниц"). Большинство из них сконцентрировались неподалеку - у памятника Карлу Марксу.
По сведениям прессы, в город съехались правые радикалы и неонацисты из других городов Саксонии, а также Саксонии-Анхальта и Бранденбурга.
Акциям предшествовало убийство в Хемнице 35-летнего немца Даниэля Х. (Daniel H.) представителями различных национальностей.
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