 Политики Германии возмущены нападением на депутата от АдГ | Новости из Германии о Германии | DW | 08.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Политики Германии возмущены нападением на депутата от АдГ

Выздоровления подвергшемуся нападению депутату от АдГ Франку Магницу желают как соратники, так и политические противники. Сопредседатель партии Александер Гауланд заявил о растущей социальной ненависти.

Трое неизвестных напали на Франка Магница неподалеку от театра в Бремене

Трое неизвестных напали на Франка Магница неподалеку от театра в Бремене

Нападение на депутата бундестага и главу бременского отделения правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Франка Магница (Frank Magnitz) вызвало возмущение среди германских политиков. Так, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) резко осудил произошедшее. "Любая форма насилия по отношению к депутату - это нападение на наше правовое государство. Мы должны сообща и решительно противостоять этому", - написал он во вторник, 8 января, в письме к Магницу.

"Демократия нуждается в полемике"

По словам главы германского государства, демократия нуждается в полемике, обмене аргументами, "даже если он иногда принимает резкие формы". "Но допускать политическое насилие - все равно с какой стороны - мы не должны никогда", - настаивает Штайнмайер.

Официальный представитель правительства Штефан Зайберт (Steffen Seibert) написал в Twitter, что надеется на то, что полиции скоро удастся задержать преступников.

Франк Магниц

Франк Магниц

Выздоровления Магницу пожелали в интервью и соцсетях не только соратники, но и многие политические противники. По словам председателя фракции Левой партии в бундестаге Дитмара Барча (Dietmar Bartsch), подобным преступлениям нет оправдания.

Бывший сопредседатель партии "зеленых" Джем Оздемир (Cem Özdemir), осудивший нападение, в то же время заметил: "Кто с ненавистью борется ненавистью, в конце концов позволяет ненависти победить", снабдив свой твитт хэштегом "Нацисты вон". Сопредседатель АдГ Александер Гауланд (Alexander Gauland) назвал такую реакцию Оздемира "бесстыдством".

Глава АдГ: растет социальная ненависть

В интервью DW Гауланд заявил о возрастающей социальной ненависти, которую постоянно испытывают члены его партии. Он усматривает связь между отношением к АдГ в бундестаге и нападением в Бремене.

Контекст

В сентябре 2018 года рейтинг партии "Альтернатива для Германии" достиг 18 процентов: правые популисты обогнали социал-демократов и уступают только блоку ХДС/ХСС. В чем причина такого успеха? (22.09.2018)

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" призывает школьников сообщать о немецких учителях, нарушающих принцип политической нейтральности и критикующих ее деятельность. (16.10.2018)

Некоторые члены и сторонники "Альтернативы для Германии" возлагают часть вины за избиение Магница на отдельных политиков из других партий. К примеру, на зампредседателя Социаль-демократической партии Германии (СДПГ) Ральфа Штегнера (Ralf Stegner), который ранее подвергал АдГ словесным нападкам. "Я не имею ничего общего с насилием, - заявил он в интервью DW. - Я не одобряю, не оправдываю его, я осуждаю его - неважно, против кого оно направлено". При этом, по словам Штегнера, именно с правыми врагами демократии следует бороться всеми мирными и политическими средствами. В вину АдГ он ставит разжигание ненависти в Германии.

Нападение на Магница

Трое неизвестных с масками на лицах напали на депутата бундестага и председателя бременского земельного отделения АдГ Франка Магница 7 января неподалеку от исторического центра Бремена. С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу. В правоохранительных органах не исключают политических мотивов нападения.

Смотрите также:

  • Возрастная структура нового состава депутатов бундестага

    Факты о депутатах бундестага нового созыва

    Парламент среднего возраста

    Больше половины депутатов в новом составе бундестага приходится на парламентариев в возрасте от 45 до 59 лет. А вот молодых членов парламента совсем немного - всего 1,8 процента от общего числа.

  • Выходцы из семей мигрантов среди депутатов бундестага

    Факты о депутатах бундестага нового созыва

    Фракция "левых" - лидер по числу выходцев из семей мигрантов

    Граждане ФРГ с иностранными корнями составляют 8 процентов от общего числа депутатов бундестага. Самая большая доля таких парламентариев - во фракции Левой партии.

  • Доля женщин в бундестаге

    Факты о депутатах бундестага нового созыва

    Треть депутатов - женщины

    Женщины составляют треть депутатов в парламенте нового созыва. И снова фракция Левой партии всех опередила: на долю прекрасной половины здесь приходится 53,6 процента мандатов.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 02:48
Now live
02:48 мин

Скандал с АдГ: кто и зачем переводил правопопулистам деньги из Швейцарии?

Контекст

Факты о депутатах бундестага нового созыва

Во вторник, 24 октября, немецкий бундестаг собрался на первое заседание в новом составе. Инфографика DW о том, кто есть кто в парламенте ФРГ. (24.10.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Замглавы АдГ Георг Паздерски ответил на острые и неудобные вопросы DW - Conflict Zone на русском  

Скандал с АдГ: кто и зачем переводил правопопулистам деньги из Швейцарии?  

Протесты в Хемнице: АдГ обвиняют в поддержке неонацистов  

Также по теме

Berlin: Frank Magnitz (AfD), Bundestagsabgeordneter

В Германии неизвестные напали на политика правопопулистской АдГ 08.01.2019

Председатель земельного отделения АдГ Франк Магниц подвергся нападению в Бремене. Он - в больнице с тяжелыми травмами.

Скандал с АдГ: кто и зачем переводил правопопулистам деньги из Швейцарии? (12.11.2018) 12.11.2018

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" могла нелегально получить финансирование из Швейцарии. Согласно расследованию, на избирательную кампанию сопредседателя фракции АдГ в бундестаге Алис Вайдель были сделаны переводы на общую сумму около 130 тысяч евро.

Deutschland Kippa-Träger Symbolbild

Кто и зачем создает внутрипартийную группу "Евреи в АдГ"? 27.09.2018

На съезде правопопулистской "Альтернативы для Германии" будет объявлено об учреждении новой группы "Евреи в АдГ". Кто стоит за этой инициативой и сможет ли движение привлечь немецких евреев?

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Кремль готовит распад страны?  

В Австрии эвакуировали популярный горнолыжный курорт  

The Telegraph сообщил, что Лондон знает все о покушении на Скрипаля  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно