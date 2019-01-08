Политики Германии возмущены нападением на депутата от АдГ

Нападение на депутата бундестага и главу бременского отделения правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Франка Магница (Frank Magnitz) вызвало возмущение среди германских политиков. Так, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) резко осудил произошедшее. "Любая форма насилия по отношению к депутату - это нападение на наше правовое государство. Мы должны сообща и решительно противостоять этому", - написал он во вторник, 8 января, в письме к Магницу.

"Демократия нуждается в полемике"

По словам главы германского государства, демократия нуждается в полемике, обмене аргументами, "даже если он иногда принимает резкие формы". "Но допускать политическое насилие - все равно с какой стороны - мы не должны никогда", - настаивает Штайнмайер.

Официальный представитель правительства Штефан Зайберт (Steffen Seibert) написал в Twitter, что надеется на то, что полиции скоро удастся задержать преступников.

Франк Магниц

Выздоровления Магницу пожелали в интервью и соцсетях не только соратники, но и многие политические противники. По словам председателя фракции Левой партии в бундестаге Дитмара Барча (Dietmar Bartsch), подобным преступлениям нет оправдания.

Бывший сопредседатель партии "зеленых" Джем Оздемир (Cem Özdemir), осудивший нападение, в то же время заметил: "Кто с ненавистью борется ненавистью, в конце концов позволяет ненависти победить", снабдив свой твитт хэштегом "Нацисты вон". Сопредседатель АдГ Александер Гауланд (Alexander Gauland) назвал такую реакцию Оздемира "бесстыдством".

Глава АдГ: растет социальная ненависть

В интервью DW Гауланд заявил о возрастающей социальной ненависти, которую постоянно испытывают члены его партии. Он усматривает связь между отношением к АдГ в бундестаге и нападением в Бремене.

Некоторые члены и сторонники "Альтернативы для Германии" возлагают часть вины за избиение Магница на отдельных политиков из других партий. К примеру, на зампредседателя Социаль-демократической партии Германии (СДПГ) Ральфа Штегнера (Ralf Stegner), который ранее подвергал АдГ словесным нападкам. "Я не имею ничего общего с насилием, - заявил он в интервью DW. - Я не одобряю, не оправдываю его, я осуждаю его - неважно, против кого оно направлено". При этом, по словам Штегнера, именно с правыми врагами демократии следует бороться всеми мирными и политическими средствами. В вину АдГ он ставит разжигание ненависти в Германии.

Нападение на Магница

Трое неизвестных с масками на лицах напали на депутата бундестага и председателя бременского земельного отделения АдГ Франка Магница 7 января неподалеку от исторического центра Бремена. С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу. В правоохранительных органах не исключают политических мотивов нападения.

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