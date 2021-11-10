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Политика и общество

GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 10, 2021: Migrants are seen at a tent camp on the Belarusian-Polish border. According to the Polish Border Guard, several thousand migrants have been approaching the Polish border since November 8, 2021. Since the start of 2021, over 30 thousand migrants have attempted to cross the Belarusian-Polish border. Poland has declared a state of emergency in the regions bordering Belarus. Yuri Shamshur/TASS

Светлана Тихановская: Беженцы, как и все белорусы, заложники Лукашенко 10.11.2021

В интервью DW Светлана Тихановская прокомментировала ситуацию с беженцами на границе между Беларусью и Польшей и оценила роль, которую мог бы сыграть Кремль в решении этой проблемы.
***ACHTUNG: Bild nur zur mit Rechteinhaber abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** via Andrey Gurkov Cathrina Claas-Mühlhäuser, stellvertretende Vorsitzende des Ost-Ausschusses der Deutschen wirtschaft, eröffnet am 9.November 2021 in Frankfurt/Main die Konferenz Fokus Zentralasien - Wirtschaft im Gespräch Rechte: Ost-Ausschuss

Чем и как Узбекистан и Казахстан привлекают бизнес Германии и ЕС 10.11.2021

Премьер Узбекистана Абдулла Арипов и другие гости из Центральной Азии рассказывали во Франкфурте о стабильности региона, развитии ВИЭ, "зеленом" водороде и изучении немецкого языка.

Грязная игра Лукашенко: Меркель просит Путина вмешаться. DW Новости (10.11.2021) 10.11.2021

Ситуация на польско-белорусской границе накалена до предела. Почти три сотни мигрантов за минувшие сутки попытались прорваться через границу. Германия, которая для многих мигрантов является конечной целью "белорусского маршрута", призывает расширить санкции ЕС против Минска. Канцлер ФРГ Меркель призывает президента Путина оказать влияние на Лукашенко.
GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 10, 2021: Migrants are seen at a tent camp on the Belarusian-Polish border. According to the Polish Border Guard, several thousand migrants have been approaching the Polish border since November 8, 2021. Since the start of 2021, over 30 thousand migrants have attempted to cross the Belarusian-Polish border. Poland has declared a state of emergency in the regions bordering Belarus. Belarus State Border Committee/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS117662

Мигранты на границе Беларуси и Польши: что могут сделать ЕС и НАТО 10.11.2021

Обострение ситуации на белорусско-польской границе заставило Евросоюз искать способы остановки потока мигрантов, возникшего с участием Минска. Что могут предпринять сейчас ЕС и НАТО - у DW.
Polizei vor dem Gebäude des Stadtgerichtes Tiflis am ersten Tag des Prozesses gegen Mikhail Saakaschwilli, 10.11.2021, Georgien

Начало суда над Саакашвили: 46 задержанных в Тбилиси, судьям заявлен отвод 10.11.2021

Грузинская оппозиция провела сразу четыре акции протеста за один день и запланировала следующие. Власти вывели на улицы беспрецедентное количество полицейских. Репортаж DW.
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy holds a press-marathon at a food market in Kiev, Ukraine October 10, 2019. REUTERS/Gleb Garanich

Комментарий: Зеленский начал войну за "телевизор" в Украине 10.11.2021

Глава украинского государства решил лишить олигархов контроля над СМИ. Зеленский, мечтающий о втором президентском сроке, хочет сам контролировать медиа-пространство страны, считает журналист Сергей Руденко.
1 Press Photographer wearing press sign, covering the Revolt of the yellow vests (gilets jaunes) movement, Violence has occurred in the streets of Paris, Clashes broke out between Yellow Vest protesters and French Anti-riot police using tear gas, stun grenades and rubber bullets LDP, Several reporters and photographers were the targets of verbal and physical violence by both side Police and yellow vest protesters while covering the protests in various parts of France, the protest its began on November 17th against the policy of President Emmanuel Macron asking for more democracy and for the RIC (Citizens Initiated Referendum). The rise of taxes against President Macron and his Government and their demand of his resignation. Paris. France. May 1, 2019. Photo by Alfred Yaghobzadeh/ABACAPRESS.COM

От каналов Порошенко до Kyiv Post. Что происходит на медиарынке Украины 10.11.2021

Сразу несколько событий и резких изменений на украинском медийном поле заставили наблюдателей говорить о тревожных сигналах для свободы слова в стране. DW разбиралась, что за этим стоит.
Russian President Vladimir Putin attends a meeting on energy sector development at the Novo-Ogaryovo residence outside Moscow, Russia, Wednesday, Oct. 6, 2021. (Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Комментарий: Путинская вертикаль придет в каждую деревню 10.11.2021

Эффективно управлять из Москвы бюджетом Хабаровского края или вывозом мусора в Калининграде сложно. Но именно к этому стремится путинская вертикаль власти, считает Иван Преображенский.
Belarus, Oktober 2020, Die Weißrussische Verfassung in einem Buchladen in Minsk

Референдум по Конституции Беларуси: оппозиция ищет оптимальную стратегию 10.11.2021

Бойкот, участие или нечто среднее - как белорусской оппозиции стоит реагировать на референдум по изменению конституции, запланированный Лукашенко на февраль? DW - о различных сценариях развития событий.
Alexei Nawalnys Reden vor Gericht sind als Buch in Deutschland herausgegeben. Das Buch steigt auf die Spiegel-Bestseller-Liste auf Platz 19. Bonn, 2021 via Alexander Smirnov Fr, 20.08.2021 19:28

Как спасти отношения РФ и ФРГ: что предлагают молодые немцы и россияне 09.11.2021

Изменение климата как шанс для сближения между РФ и ФРГ? DW послушала эти и другие идеи участников германо-российского молодежного форума "Потсдамские встречи".
Russia, Moscow. Building of the Russian State Duma. KonstantinxKokoshkin PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Russia Moscow Building of The Russian State DUMA KonstantinxKokoshkin PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

Зачем России закон о публичной власти и кто ему не рад? 09.11.2021

Госдума приняла в первом чтении законопроект "об общих принципах организации публичной власти в регионах". Политологи считают, что он "фактически убивает местное самоуправление". Так ли это?

Лукашенко гонит мигрантов в ЕС: страшные кадры с польской границы. DW Новости (09.11.2021) 09.11.2021

Импровизированный лагерь беженцев длинной в несколько километров: палатки и костры. Так сейчас выглядит белорусско-польская граница. С польской стороны тысячи пограничников оттесняют мигрантов. Те пытаются прорваться сквозь колючую проволоку, солдаты применяют слезоточивый газ и дубинки. Спровоцированный Лукашенко новый миграционный кризис - в полном разгаре. Как отреагируют на него в ЕС?

Пытки в российских тюрьмах стали привычным делом (09.11.2021) 09.11.2021

На издевательства пожаловались около 300 заключенных в Саратовской области. Ранее обнародовали кадры с избиениями и изнасилованиями.
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

Путин за спиной Лукашенко: что говорят в ФРГ о роли РФ в миграционном кризисе 09.11.2021

На фоне обострения миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси в Германии обсуждают роль РФ как главного союзника Минска. Москве ждать санкций или сотрудничества?

Polish Army Soldiers build a fence with concertina wire at the Belarusian border in order to stop immigrants from entering the country in Krynki, Poland on 27 August, 2021. In August only more than 2000 immigrants entered Poland from Belarus. The Polish government decided to build a fence to put a stop to an influx of migrants walking across the Belarus border. The border between Belarus and Poland is also the border of the European Union. Poland accuses the Lukashenko regime of orchestrating the transit of thousands of migrants from the Middle East to put pressure on the EU. (Photo by Dominika Zarzycka/NurPhoto)

Комментарий: Выслать беженцев в Беларусь - не решение 09.11.2021

В Польше с конца октября действует закон, который еще больше упрощает высылку из страны людей, ищущих убежища. Варшава снова предает общие ценности ЕС, считает Макс Цандер. Вину с Лукашенко он не снимает.
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

СМИ ФРГ о ситуации с мигрантами: ЕС должен ответить на шантаж Минска 09.11.2021

Евросоюзу необходимо сообща защитить свои внешние границы и помочь Польше урегулировать кризис с мигрантами в приграничных районах с Беларусью, считают комментаторы немецких СМИ.
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