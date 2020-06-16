Полгода с коронавирусом: что изменилось в мире (фотогалерея)

Спустя полгода после начала пандемии COVID-19 мир постепенно возвращается к привычной жизни, но об окончательной победе над SARS-CoV-2 говорить рано. Что изменилось за это время - в галерее DW.
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