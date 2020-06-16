 Полгода с коронавирусом: что изменилось в мире (фотогалерея) | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 16.06.2020

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Мир

Полгода с коронавирусом: что изменилось в мире (фотогалерея)

Спустя полгода после начала пандемии COVID-19 мир постепенно возвращается к привычной жизни, но об окончательной победе над SARS-CoV-2 говорить рано. Что изменилось за это время - в галерее DW.

  • Дорожный знак с надписью Шенген

    Как коронавирус изменил мир

    Европа открыла внутренние границы

    С 15 июня большинство стран-членов ЕС восстановили свободное перемещение внутри Евросоюза и Шенгенской зоны. Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в марте этого года, сняты для всех государств ЕС, кроме Швеции. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация там, ставшая результатом шведского "особого пути" борьбы с COVID-19, не соответствует критериям ЕС для открытия внутренних границ.

  • Купюры по 100 евро

    Как коронавирус изменил мир

    Евросоюз спасает свою экономику

    Брюссель выделил 500 миллиардов евро для помощи странам-членам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от последствий пандемии. Планируется также создать временный Фонд восстановления (Recovery Fund), средства из которого будут направлены на оздоровление европейской экономики.

  • Ангела Меркель и министр финансов Олаф Шольц

    Как коронавирус изменил мир

    130 млрд евро для поддержки немецкой экономики

    Меры по преодолению экономических последствий пандемии коронавируса приняли и власти Германии. Объем антикризисной программы на 2020-2021 годы, утвержденной правительством ФРГ, составляет 130 млрд евро. До конца года в стране будет снижена ставка НДС с 19% до 16% , семьям выплатят по 300 евро на каждого ребенка, а пострадавшему от карантинных мер отраслям выделят до 25 млрд евро.

  • Приложение Corona-Warn-App на экране смартфона

    Как коронавирус изменил мир

    Приложение Corona-Warn-App отследит контакты с больными коронавирусом

    Чтобы не заразиться коронавирусом, в Германии появилось официальное приложение Corona-Warn-App, предупреждающее о возможной опасности. Оно будет фиксировать перемещение владельцев смартфонов и уведомлять их о контакте с человеком, инфицированным вирусом SARS-CoV-2, что поможет проследить и разорвать цепочки заражений вирусом. Скачать приложение можно в Google Play Store и Apple Store.

  • Фигурки Оскаров для церемонии награждения

    Как коронавирус изменил мир

    Перенос "Оскаров", отмена "Евровидения"

    Из-за пандемии коронавируса по всему миру были отменены или отложены запланированные на 2020 год мероприятия. Церемонию вручения премии американской киноакадемии "Оскар" перенесли с 28 февраля на 25 апреля. Большинство кинокомпаний были вынуждены прервать производство фильмов. Отмененный конкурс "Евровидение-2020" состоялся в виде онлайн-концертов.

  • Символ Олимпиады в Токио

    Как коронавирус изменил мир

    Олимпиада и ЧЕ по футболу - не ранее 2021 года

    Жертвами коронавируса стали также Олимпийские игры в Токио, и чемпионат Европы по футболу: оба мероприятия перенесены на 2021 год. МОК долго пытался спасти Олимпиаду, но в итоге был вынужден отложить ее. Аналогичное решение приняли и в УЕФА на совещании представителей 55 национальных футбольных федераций, входящих в европейский футбольный союз.

  • Парад Победы в Москве в 2018 году

    Как коронавирус изменил мир

    Коронавирус - не помеха параду в России

    Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в РФ, поводом для отмены парада по случаю 75-й годовщины Победы коронавирус не стал. По указу Владимира Путина мероприятие состоится 24 июня - в день, когда парад прошел в столице в 1945 году. Не отменен в стране и референдум по внесению поправок в конституцию, назначенный на 1 июля. ВОЗ предостерегает Россию от проведения обоих мероприятий.

  • Жительница Туниса в защитной маске на фоне мечети

    Как коронавирус изменил мир

    Тунис объявил о победе над коронавирусом

    Первой страной, объявившей о полной победе над коронавирусом, стал Тунис. Премьер-министр страны Элиас Фахфах объявил, что возможность второй волны минимальна, хотя и призвал граждан сохранять бдительность. Власти Туниса намерены открыть границы 27 июня. Прибывающие в страну туристы должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус.

  • Полиция блокирует вход на рынок Синьфади в Пекине

    Как коронавирус изменил мир

    В Пекине - новая вспышка SARS-CoV-2

    Несмотря на то, что отдельные страны объявили о победе над SARS-CoV-2, существует опасность возникновения второй волны. Так, в КНР зафиксирована новая вспышка COVID-19, число зараженных превысило 100 человек. Источником распространения вируса стал продовольственный рынок. Власти Пекина ограничили автомобильное сообщение столицы с другими районами страны, чтобы уменьшить риск.

  • Ученый проводит исследования в лаборатории

    Как коронавирус изменил мир

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    Сейчас во всем мире надеются на вакцину от коронавируса. Число лабораторий, работающих над ее созданием велико. У ученых уже есть несколько вариантов вакцины, их тестируют на животных. ФРГ, Франция, Италия и Нидерланды объединились в альянс, чтобы после создания препарата совместно обеспечить вакциной все страны ЕС. Но, судя по всему, вакцина появится на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская


  • Дорожный знак с надписью Шенген

    Как коронавирус изменил мир

    Европа открыла внутренние границы

    С 15 июня большинство стран-членов ЕС восстановили свободное перемещение внутри Евросоюза и Шенгенской зоны. Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в марте этого года, сняты для всех государств ЕС, кроме Швеции. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация там, ставшая результатом шведского "особого пути" борьбы с COVID-19, не соответствует критериям ЕС для открытия внутренних границ.

  • Купюры по 100 евро

    Как коронавирус изменил мир

    Евросоюз спасает свою экономику

    Брюссель выделил 500 миллиардов евро для помощи странам-членам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от последствий пандемии. Планируется также создать временный Фонд восстановления (Recovery Fund), средства из которого будут направлены на оздоровление европейской экономики.

  • Ангела Меркель и министр финансов Олаф Шольц

    Как коронавирус изменил мир

    130 млрд евро для поддержки немецкой экономики

    Меры по преодолению экономических последствий пандемии коронавируса приняли и власти Германии. Объем антикризисной программы на 2020-2021 годы, утвержденной правительством ФРГ, составляет 130 млрд евро. До конца года в стране будет снижена ставка НДС с 19% до 16% , семьям выплатят по 300 евро на каждого ребенка, а пострадавшему от карантинных мер отраслям выделят до 25 млрд евро.

  • Приложение Corona-Warn-App на экране смартфона

    Как коронавирус изменил мир

    Приложение Corona-Warn-App отследит контакты с больными коронавирусом

    Чтобы не заразиться коронавирусом, в Германии появилось официальное приложение Corona-Warn-App, предупреждающее о возможной опасности. Оно будет фиксировать перемещение владельцев смартфонов и уведомлять их о контакте с человеком, инфицированным вирусом SARS-CoV-2, что поможет проследить и разорвать цепочки заражений вирусом. Скачать приложение можно в Google Play Store и Apple Store.

  • Фигурки Оскаров для церемонии награждения

    Как коронавирус изменил мир

    Перенос "Оскаров", отмена "Евровидения"

    Из-за пандемии коронавируса по всему миру были отменены или отложены запланированные на 2020 год мероприятия. Церемонию вручения премии американской киноакадемии "Оскар" перенесли с 28 февраля на 25 апреля. Большинство кинокомпаний были вынуждены прервать производство фильмов. Отмененный конкурс "Евровидение-2020" состоялся в виде онлайн-концертов.

  • Символ Олимпиады в Токио

    Как коронавирус изменил мир

    Олимпиада и ЧЕ по футболу - не ранее 2021 года

    Жертвами коронавируса стали также Олимпийские игры в Токио, и чемпионат Европы по футболу: оба мероприятия перенесены на 2021 год. МОК долго пытался спасти Олимпиаду, но в итоге был вынужден отложить ее. Аналогичное решение приняли и в УЕФА на совещании представителей 55 национальных футбольных федераций, входящих в европейский футбольный союз.

  • Парад Победы в Москве в 2018 году

    Как коронавирус изменил мир

    Коронавирус - не помеха параду в России

    Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в РФ, поводом для отмены парада по случаю 75-й годовщины Победы коронавирус не стал. По указу Владимира Путина мероприятие состоится 24 июня - в день, когда парад прошел в столице в 1945 году. Не отменен в стране и референдум по внесению поправок в конституцию, назначенный на 1 июля. ВОЗ предостерегает Россию от проведения обоих мероприятий.

  • Жительница Туниса в защитной маске на фоне мечети

    Как коронавирус изменил мир

    Тунис объявил о победе над коронавирусом

    Первой страной, объявившей о полной победе над коронавирусом, стал Тунис. Премьер-министр страны Элиас Фахфах объявил, что возможность второй волны минимальна, хотя и призвал граждан сохранять бдительность. Власти Туниса намерены открыть границы 27 июня. Прибывающие в страну туристы должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус.

  • Полиция блокирует вход на рынок Синьфади в Пекине

    Как коронавирус изменил мир

    В Пекине - новая вспышка SARS-CoV-2

    Несмотря на то, что отдельные страны объявили о победе над SARS-CoV-2, существует опасность возникновения второй волны. Так, в КНР зафиксирована новая вспышка COVID-19, число зараженных превысило 100 человек. Источником распространения вируса стал продовольственный рынок. Власти Пекина ограничили автомобильное сообщение столицы с другими районами страны, чтобы уменьшить риск.

  • Ученый проводит исследования в лаборатории

    Как коронавирус изменил мир

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    Сейчас во всем мире надеются на вакцину от коронавируса. Число лабораторий, работающих над ее созданием велико. У ученых уже есть несколько вариантов вакцины, их тестируют на животных. ФРГ, Франция, Италия и Нидерланды объединились в альянс, чтобы после создания препарата совместно обеспечить вакциной все страны ЕС. Но, судя по всему, вакцина появится на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская


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