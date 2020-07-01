Покровитель кельнских пивоваров попал на витраж в церкви (фото)

Кельн • Профессор Маркус Люперц (Markus Lüpertz) входит в число известнейших немецких художников нашего времени, имеет репутацию одного из самых спорных и одновременно влиятельных деятелей современной культуры в Германии.

Особое место в его творчестве занимают крупноформатные картины и скульптуры в стиле неоэкспрессионизма. Последние можно увидеть на площадях, улицах, набережных во многих немецких городах.

Маркус Люперц в Кельне

На днях 79-летний художник присутствовал на презентации одной из своих необычных работ - первого из одиннадцати новых витражей для церкви Святого Андрея в Кельне. В 2005-2010 годах он уже создал двенадцать витражей для этого древнего храма.Романская базилика сильно пострадала во время Второй мировой войны, но здесь все же сохранились некоторые средневековые фрески, с которыми теперь соседствует современное искусство.

Неоэкспрессионизм в романской церкви

Сейчас Маркус Люперц продолжил проект по оформлению "своей церкви", как он ее трепетно называет. Первый витраж размерами 3,80 на 2,40 метра посвящен покровителю кельнских пивоваров Петру Веронскому (он же - Петр Мученик или Петр Миланский, нем. Petrus von Mailand).

Петр Веронский - покровитель пивоваров Кельна

Без права на ошибку

"Я не могу себе позволить никакой ошибки," - подчеркнул Маркус Люперц во время презентации. "Картины можно снять со стены, окна - нет". Поэтому все эскизы он создает в масштабе один к одному на больших полотнах. Стоимость проекта, который финансируется за счет пожертвований Фондом поддержки романских храмов Кельна, составляет около одного миллиона евро. Завершить работы планируется через два года.

Отметим также, что в Кельне можно увидеть витраж еще одного знаменитого немецкого художника так называемый "Пиксельный витраж" Герхарда Рихтера (Gerhard Richter) в Кельнском соборе.

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