 Показательная роскошь саксонского курфюрста в Дрездене (фотогалерея) | Фоторепортажи о Германии | DW | 01.10.2019

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Фоторепортажи

Показательная роскошь саксонского курфюрста в Дрездене (фотогалерея)

Золотая парча, бархат, фрески эпохи барокко…На реконструкцию парадных залов в Дрездене потратили более 34 миллионов евро.

  • Дрезден

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Столицу Саксонии Дрезден называют "Флоренцией на Эльбе". В число важнейших здешних достопримечательностей входят церковь Фрауэнкирхе, Галерея старых мастеров в Цвингере, Опера Земпера, а также Дрезденский замок-резиденция (справа на этой фотографии). В конце сентября 2019 года здесь была завершена реконструкция парадных залов времен Августа Сильного.

  • Памятник Августу Сильному в Дрездене

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Август Сильный (1670-1733) правил Саксонией почти четыре десятилетия. Он существенно укрепил позиции этого курфюршества в Европе, а также внес огромный вклад в его культурное развитие. 300 лет назад в здешней резиденции было завершено оформление новых парадных залов, заказанных Августом Сильным по случаю важного события, юбилей которого сейчас отмечают в городе театрализованными представлениями…

  • Участники костюмированного исторического праздника в Дрездене, посвященного 300-летию свадьбы Фридриха Августа II и Марии Йозефы Австрийской

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Осенью 1719 года в Дрездене состоялась самая роскошная свадьба эпохи - бракосочетание принца Фридриха Августа II и Марии Йозефы Австрийской, дочери императора Священной Римской империи. Событие отмечали сорок дней. Отец жениха не только устроил пышный праздник, но и подготовил в своем замке новые парадные залы, чтобы достойно принять гостей и произвести на них должное впечатление.

  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Первое упоминание замка на этом месте датировано концом XIII века. За много столетий резиденция не раз перестраивалась, дополнялась, расширялась. Например, в середине XVI века здесь было обустроено тайное хранилище для сокровищ, денег и ценных документов, в котором позже расположилась знаменитая коллекция драгоценностей - музей "Зеленый свод".

  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Замок очень сильно пострадал в 1945 году во время воздушных налетов. Затем полтора десятилетия он находился под временной кровлей. К восстановлению интерьеров приступили в 1960-е годы. Основные работы были завершены лишь в начале 2010-х годов, однако реконструкция парадных залов потребовала больше времени, знаний, усилий и средств. В конце нынешнего сентября здесь побывали первые посетители.

  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Реконструкцию парадных залов можно смело назвать уникальным проектом. В нем принимало участие около 300 реставрационных мастерских и фирм со всей Европы. Перед ними была поставлена задача не только восстановить все в оригинальном виде по фотографиям 1920-1940-х годов, старым гравюрам, письмам и другим документам, но и сделать это с помощью технологий эпохи барокко - старых, забытых, утраченных.

  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Золотую парчу, например, изготовили на специальной мануфактуре во Франции. Расшивали все вручную - шестнадцать человек в Академии художеств в немецком городе Галле. Для одной лишь парадной спальни потребовалось полтора километра шелкового бархата и три с половиной километра золотой парчи.

  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    В 1697 году саксонский курфюрст Август Сильный также получил титулы короля Польского и великого князя Литовского. Для церемонии коронации тогда был изготовлено это облачение - орнат, который можно увидеть теперь в одном из парадных залов.

  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Среди многочисленных экспонатов также представлена эта королевская похоронная корона Августа Сильного. Помимо парадных залов в Дрезденском замке-резиденции, сейчас вновь открыта для посетителей коллекция фарфора. Именно во время правления Августа Сильного в 1710 году в саксонском городе Майсене (ранее по-русски - Мейсен) была открыта первая в Европе фарфоровая мануфактура.

  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    На реконструкцию парадных залов в Дрездене было потрачено, в общей сложности, 34,4 миллиона евро из федерального и земельного бюджетов. Расположенные в замке собрания и коллекции открыты для посетителей ежедневно кроме вторника с 10:00 до 18:00. Входной билет - 12 евро, до 17 лет - бесплатно.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Дрезден

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Столицу Саксонии Дрезден называют "Флоренцией на Эльбе". В число важнейших здешних достопримечательностей входят церковь Фрауэнкирхе, Галерея старых мастеров в Цвингере, Опера Земпера, а также Дрезденский замок-резиденция (справа на этой фотографии). В конце сентября 2019 года здесь была завершена реконструкция парадных залов времен Августа Сильного.

  • Памятник Августу Сильному в Дрездене

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Август Сильный (1670-1733) правил Саксонией почти четыре десятилетия. Он существенно укрепил позиции этого курфюршества в Европе, а также внес огромный вклад в его культурное развитие. 300 лет назад в здешней резиденции было завершено оформление новых парадных залов, заказанных Августом Сильным по случаю важного события, юбилей которого сейчас отмечают в городе театрализованными представлениями…

  • Участники костюмированного исторического праздника в Дрездене, посвященного 300-летию свадьбы Фридриха Августа II и Марии Йозефы Австрийской

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Осенью 1719 года в Дрездене состоялась самая роскошная свадьба эпохи - бракосочетание принца Фридриха Августа II и Марии Йозефы Австрийской, дочери императора Священной Римской империи. Событие отмечали сорок дней. Отец жениха не только устроил пышный праздник, но и подготовил в своем замке новые парадные залы, чтобы достойно принять гостей и произвести на них должное впечатление.

  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Первое упоминание замка на этом месте датировано концом XIII века. За много столетий резиденция не раз перестраивалась, дополнялась, расширялась. Например, в середине XVI века здесь было обустроено тайное хранилище для сокровищ, денег и ценных документов, в котором позже расположилась знаменитая коллекция драгоценностей - музей "Зеленый свод".

  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Замок очень сильно пострадал в 1945 году во время воздушных налетов. Затем полтора десятилетия он находился под временной кровлей. К восстановлению интерьеров приступили в 1960-е годы. Основные работы были завершены лишь в начале 2010-х годов, однако реконструкция парадных залов потребовала больше времени, знаний, усилий и средств. В конце нынешнего сентября здесь побывали первые посетители.

  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Реконструкцию парадных залов можно смело назвать уникальным проектом. В нем принимало участие около 300 реставрационных мастерских и фирм со всей Европы. Перед ними была поставлена задача не только восстановить все в оригинальном виде по фотографиям 1920-1940-х годов, старым гравюрам, письмам и другим документам, но и сделать это с помощью технологий эпохи барокко - старых, забытых, утраченных.

  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Золотую парчу, например, изготовили на специальной мануфактуре во Франции. Расшивали все вручную - шестнадцать человек в Академии художеств в немецком городе Галле. Для одной лишь парадной спальни потребовалось полтора километра шелкового бархата и три с половиной километра золотой парчи.

  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    В 1697 году саксонский курфюрст Август Сильный также получил титулы короля Польского и великого князя Литовского. Для церемонии коронации тогда был изготовлено это облачение - орнат, который можно увидеть теперь в одном из парадных залов.

  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Среди многочисленных экспонатов также представлена эта королевская похоронная корона Августа Сильного. Помимо парадных залов в Дрезденском замке-резиденции, сейчас вновь открыта для посетителей коллекция фарфора. Именно во время правления Августа Сильного в 1710 году в саксонском городе Майсене (ранее по-русски - Мейсен) была открыта первая в Европе фарфоровая мануфактура.

  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    На реконструкцию парадных залов в Дрездене было потрачено, в общей сложности, 34,4 миллиона евро из федерального и земельного бюджетов. Расположенные в замке собрания и коллекции открыты для посетителей ежедневно кроме вторника с 10:00 до 18:00. Входной билет - 12 евро, до 17 лет - бесплатно.

    Автор: Максим Нелюбин


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  • Цвингер в Дрездене

    Достопримечательности Саксонии

    Дрезден

    Знакомство с достопримечательностями Саксонии мы начнем в столице этой федеральной земли - Дрездене. Город называют "Флоренцией на Эльбе" или "Северной Флоренцией". Первый раз это сравнение появилось в литературе в начале XIX века. Во всем мире известны его художественные музеи и памятники барочной архитектуры. Особое место среди них занимают церковь Фрауэнкирхе и Дрезденская картинная галерея.

  • Дрезден

    Достопримечательности Саксонии

    Эльбские луга

    Такой вид на Старый город в Дрездене открывается с заливных лугов на противоположной стороне Эльбы. Протяженность этих лугов превышает 30 километров. Идеальное место для прогулок, пробежек и пикников.

  • Саксонская Швейцария

    Достопримечательности Саксонии

    Саксонская Швейцария

    Если двигаться вверх по течению реки, то уже скоро можно попасть в Саксонскую Швейцарию (Sächsische Schweiz). Этот национальный парк находится на границе Германии и Чехии. Он был создан в 1990 году. Ежегодно его посещают около 1,7 миллиона туристов. Особой популярностью здесь пользуются скалистый массив Бастай и крепость Кёнигштайн.

  • Церковь Святого Фомы в Лейпциге

    Достопримечательности Саксонии

    Лейпциг

    Мы уже в Лейпциге - самом большом городе этой земли. Торговые права он получил в середине XII века. Известен своими ярмарками и университетом. Здесь жил и работал Иоганн Себастьян Бах. В Лейпциге расположены архив и музей этого композитора, а также проводится ежегодный музыкальный фестиваль. Бах руководил знаменитым хором церкви Святого Фомы. В этом городском храме сейчас находится его могила.

  • Фихтельберг

    Достопримечательности Саксонии

    Рудные горы

    Следующее популярное место в Саксонии - Рудные горы (Erzgebirge) на границе Германии и Чехии. Здесь на высоте 914 метров расположен самый высокогорный немецкий город - известный центр лыжного спорта Обервизенталь. Отсюда по канатной дороге можно подняться на 1200-метровую гору Фихтельберг. Летом регион популярен среди любителей пеших походов и природы.

  • Мейсенский фарфор

    Достопримечательности Саксонии

    Мейсенский фарфор

    Далее на нашем пути находится Мейсен (он же - Майсен) - не только красивейший средневековый город, но и родина европейского твердого фарфора. Именно здесь в 1708 году удалось разгадать секретный рецепт, до этого известный лишь китайцам. Уже вскоре в Мейсене было запущено первое в Европе его производство, а эмблема саксонского фарфора - скрещенные синие мечи - стала известна во всем мире.

  • Гёрлиц

    Достопримечательности Саксонии

    Гёрлиц

    Путешествуя по Саксонии, нельзя пропустить Гёрлиц - самый восточный немецкий город и один из самых красивых городов Восточной Германии. Здесь насчитывается несколько тысяч архитектурных памятников пяти столетий - от поздней готики до барокко. Город популярен среди немецких и зарубежных кинематографистов. В Гёрлице, например, снимали сцены из фильма про отель "Гранд Будапешт".

  • Лужицкие сербы

    Достопримечательности Саксонии

    Лужицкие сербы

    Интерес для туристов могут также представлять праздники и обычаи лужицких сербов, особенно - пасхальные, о которых мы уже подробно рассказывали в нашей туристической рубрике. Живут они в Саксонии в Верхней Лужице, а также в соседних регионах Бранденбурга и Польши. Современные лужичане, а их насчитывается около 60 тысяч, сохранили свои язык и культуру - единственные из всех полабских славян.

  • Бад-Мускау

    Достопримечательности Саксонии

    Бад-Мускау

    В Германии сейчас насчитывается более четырех десятков объектов Всемирного наследия, но лишь один из них находится в Саксонии. Парк Бад-Мускау (Bad Muskau) - выдающийся памятник ландшафтной архитектуры. Этот самый большой в Центральной Европе английский пейзажный парк был заложен в 1815 году. Расположен на территории Германии и Польши.

  • Замок Морицбург

    Достопримечательности Саксонии

    Замок Морицбург

    Саксония - настоящий рай для любителей дворцов и замков. Один из самых известных - Морицбург (Moritzburg) под Дрезденом. В 1972 году здесь снимали фильм "Три орешка для Золушки", а сейчас можно увидеть постоянную выставку, посвященную этой сказке. Свой нынешний вид замок приобрел в эпоху барокко в начале XVIII века, когда использовался в качестве загородной резиденции саксонских курфюрстов.

    Автор: Лина Эльтер, Максим Нелюбин


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