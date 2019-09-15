Показательная роскошь саксонского курфюрста в Дрездене (фотогалерея)

Золотая парча, бархат, фрески эпохи барокко…На реконструкцию парадных залов в Дрездене потратили более 34 миллионов евро.
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