 Показатели китайской внешней торговли неожиданно упали в конце 2018 года | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Показатели китайской внешней торговли неожиданно упали в конце 2018 года

Вопреки ожиданиям экспертов, объемы китайского экспорта и импорта снизились в декабре 2018 года. Из-за торгового конфликта с США продажи новых китайских автомобилей упали впервые с 1990-х годов.

Погрузка контейнеров в китайском порту Циндао

Погрузка контейнеров в китайском порту Циндао

Торговый конфликт с США, а также замедление роста мировой экономики сказались на внешнеторговых показателях Китая конца 2018 года. В декабре объем экспорта снизился на 4,4 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2017 года, сообщило в понедельник, 14 января, Главное таможенное управление КНР. Импорт сократился еще больше - на 7,6 процента. Это худшие показатели китайской внешней торговли за два года.

Вместе с тем в сторону понижения были скорректированы и ноябрьские данные. Сокращение объемов экспорта и импорта в Китае оказались неожиданными для экономистов, которые ожидали как минимум небольшого роста.

Контекст

Одна из главных тем саммита БРИКС в Йоханнесбурге: как противостоять политике протекционизма Дональда Трампа. Следует ли теперь ждать дальнейшего экономического сближения Москвы и Пекина? (25.07.2018)

США вводят импортные пошлины, ЕС и Китай отвечают контрсанкциями. Трамп грозит новыми запретами, Брюссель и Пекин обещают ответные меры. Это уже торговая война или еще торговый конфликт? (05.07.2018)

В то же время в целом год оказался улачным для внешней торговли Китая. В сравнении с 2017 годом экспорт вырос на 9,9 процента, что стало рекордным показателем с 2011 года, а импорт - почти на 16 процентов.

Однако активное внешнеторговое сальдо оказалось наименьшим за пять лет, что может расцениваться как показатель слабости китайской экономики. Причины этого эксперты усматривают в снижении спроса как на международном, так и на внутреннем рынке.

Торговая война с Вашингтоном уже повлияла на экономические показатели КНР. Так, сбыт новых автомобилей, по данным Китайской ассоциации производителей автомобилей, в минувшем году понизился - впервые с 1990-х годов. К этому привели повышение Соединенными Штатами таможенных пошлин, а также отмена налоговых льгот.

Начиная с лета 2018 года, Вашингтон и Пекин уже несколько раз обменивались повышением таможенных пошлин. США обвиняют Китай в протекционизме, несправедливых субсидиях и хищении технологий. Китай отрицает это.

Смотрите также:

  • Дональд Трамп

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Америка прежде всего? Теперь на деле

    Еще до вступления в должность президента США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов идти на конфликты, чтобы защитить интересы Америки в ее отношениях с основными торговыми партнерами. Трампу потребовалось немногим больше года, чтобы вслед за словами последовали действия.

  • Трамп показывает подписанный им указ о введении таможенных пошлин на ввозимые в США сталь и алюминий

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Штрафные пошлины на импорт стали и алюминия

    8 марта 2018 г. Дональд Трамп делает первый шаг в торговом конфликте, до сих пор существовавшем лишь на словах. В прямом эфире, организованном из Овального кабинета на весь мир, окруженный американскими сталелитейщиками, президент США подписывает указ о введении штрафных пошлин на импорт стали и алюминия. Главный пострадавший - Китай. Введение в действие пошлин в отношении стран ЕС пока отложено.

  • Стальные листы фирмы Salzgitter AG

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Торговый конфликт доходит до Германии

    С 1 июня 2018 г. действие американских штрафных пошлин распространилось и на импорт стали из ЕС, например, на эти стальные листы, выпускаемые немецкой фирмой Salzgitter AG. Несмотря на это, потери для германского экспорта пока носят ограниченный характер. Однако ситуация может измениться, если Трамп осуществит свою следующую угрозу и наложит 20-процентные пошлины на ввозимые из ЕС автомобили.

  • Скриншот одного из твитов Трампа

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Twitter-угрозы - главное оружие Трампа

    Twitter - главный инструмент американского президента. Дональд Трамп использует сервис, чтобы представить свой взгляд на вещи, озвучить новые угрозы или выдвинуть очередной ультиматум. В "крестовом походе" американского лидера за установление нового порядка отношений с важнейшими торговыми партнерами США - Китаем, ЕС и членами NAFTA Мексикой и Канадой - не проходит и дня без Twitter-атак.

  • Новые автомобили марки Mercedes ждут в Бремерхафене отправки за рубеж

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Угроза для немецких автоконцернов

    Новые автомобили марки Mercedes ждут в немецком Бремерхафене отправки за рубеж. Когда президент США угрожает введением 20-процентных пошлин на машины из ЕС, его целью являются прежде всего Daimler и другие немецкие автоконцерны. Их успехи на американском рынке, по мнению Трампа, являются причиной гигантского торгового дефицита США.

  • Флаги США, Канады и Мексики

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Новая сделка с Канадой и Мексикой

    Одной из главных целей Трампа было переиграть условия соглашения о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой (NAFTA), которое, по его мнению, наносит ущерб американской экономике. Трамп пытается защитить интересы американского бизнеса, страдающего от переноса производства - в первую очередь автостроителями - в Мексику, где более дешевая рабочая сила.

  • Миллионный автомобиль VW Käfer Baujahr, выпущенный в Мексике, 1992 год

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Мексика под прицелом торговой политики США

    В Мексике выпускают машины для американского рынка не только автопроизводители из США - немецкий Volkswagen и другие автоконцерны десятилетиями работают по такой схеме. Под давлением Трампа в последнее время ряд автогигантов, таких как Ford, заморозили планы строительства в Мексике новых заводов. На фото - миллионный автомобиль "Фольксваген Жук", выпущенный в Мексике в 1992 году.

  • Тяжелый грузовик, груженый древесиной, пересекает границу США и Канады

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Канада тоже чувствует давление со стороны США

    Наряду с Мексикой жесткий стиль поведения американского президента в торговой политике почувствовала на себе и Канада. Помимо канадских стали и алюминия под санкции США попала и древесина. Однако в итоге штрафные пошлины на канадские мягкие древесные породы, введенные в апреле 2017 года, привели к резкому повышению цен на этот продукт для строителей домов, прежде всего, в Америке.

  • Супермаркет в Гонконге, специализирующийся а продаже продуктов из Соединенных Штатов

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Ответный удар Пекина

    Главной целью своих ответных штрафных пошлин в адрес США китайское правительство избрало американских производителей продовольствия. В итоге такие продукты как орехи, овощи и мясо, ввезенные из США, стали в Китае существенно дороже - как в этом супермаркете в Гонконге, специализирующемся на продаже продуктов made in USA.

  • Внедорожники Jeep на автосалоне

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Американские внедорожники в поле зрения Пекина

    Если все пойдет так, как планируют власти КНР, то машины американских автопроизводителей, например внедорожники Jeep концерна Fiat Chrysler, в будущем подорожают на четверть. Впредь на них будут наложены дополнительные ввозные пошлины в 25 процентов. Новый список товаров, которые попадут под ответные таможенные пошлины Китая, уже находится в процессе подготовки, утверждают в Пекине.

    Автор: Томас Кольман


Смотреть видео 02:20
Now live
02:20 мин

Начнет ли Дональд Трамп торговую войну с Китаем?

Контекст

Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

Дональд Трамп критиковал "несправедливую" практику мировой торговли еще в ходе предвыборной кампании. Став президентом США, он начал с ней бороться. В итоге мир оказался на пороге торговой войны. (06.07.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Начнет ли Дональд Трамп торговую войну с Китаем?  

Почему Трамп хочет разорвать ракетный договор с РФ, и при чем здесь Китай  

Почему Китай считает Россию менее важным партнером, чем США  

Реклама

Самые читаемые

В бундестаге возмущены угрозами посла США в ФРГ из-за "Северного потока - 2"  

Леонид Волков: В Германии мы были бы очень близки к ХДС  

Немецкий бизнес зовет Европу на борьбу с экспансией Китая  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно