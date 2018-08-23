 Пойду побреду, по колено в... коноплю (фото) | Кадр дня | DW | 23.08.2018

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Кадр за кадром

Пойду побреду, по колено в... коноплю (фото)

По такому лабиринту можно побродить сейчас в Германии около небольшого тюрингского города Цойленрода-Трибес, где возделывают коноплю для производства лубяного волокна - пеньки.

Тюрингия

Первый раз такой лабиринт проложили на этом поле четыре года назад. Посетители также могут получить информацию об истории использования конопли в качестве пищевого, прядильного и лекарственного растения - например, для производства масла, бумаги, одежды, обуви или веревок.

Смотрите также:
От немецких "Венеций" - до баварского "Версаля"

  • Бамберг

    Удивительное - рядом в Германии

    Германия - очень разнообразная страна для туризма. Помимо типично немецких достопримечательностей здесь найдется немало уголков, похожих на романтические и популярные места в других странах. Заглянем в некоторые из них, начав в "Маленькой Венеции".

  • Бамберг

    Удивительное - рядом в Германии

    "Маленькая Венеция" - бывший рыбацкий квартал в баварском Бамберге на реке Регниц. Многочисленные памятники этого древнего города включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Шпревальд

    Удивительное - рядом в Германии

    В земле Бранденбург находится еще одна немецкая "Венеция" - Шпревальд, то есть "Лес на реке Шпрее". Он богат пойменными лугами и речными каналами, по которым местные жители не только сами передвигаются на лодках, но и катают на них туристов. Плоскодонки, конечно, не гондолы, но тоже вполне себе романтично.

  • Гельголанд

    Удивительное - рядом в Германии

    На этой фотографии - не скалистое побережье Ирландии, а немецкий остров Гельголанд в Северном море. Он находится в сорока километрах от материковой части и является единственным немецким островом в открытом море, то есть за пределами территориальных вод Германии.

  • Гельголанд

    Удивительное - рядом в Германии

    Домики на Гельголанде напоминают типичные фасады норвежского Бергена. Сейчас на острове насчитывается около полутора тысяч жителей, но при этом число посетителей достигает десяти тысяч человек ежедневно. Остров обладает особым таможенным статусом в ЕС, что привлекает любителей беспошлинного шопинга.

  • Люнебургская пустошь

    Удивительное - рядом в Германии

    Далее в нашем списке - Люнебургская пустошь. Этот немецкий заповедник иногда сравнивают с регионом Прованс на юге Франции, но цветет здесь не лаванда, а вереск. Находится он между немецкими городами Гамбургом, Бременом и Ганновером.

  • Люнебургскую пустошь

    Удивительное - рядом в Германии

    Сезон цветения вереска приходится на август-сентябрь. В это время Люнебургскую пустошь патрулируют конные полицейские - помогают охранять природу в самый горячий туристический сезон. Отметим также, что испокон веков в этих местах разводят овец особенной люнебургской породы - Lüneburger Heidschnucke, отличающихся неприхотливостью и выносливостью.

  • Озеро Айбзе

    Удивительное - рядом в Германии

    Далее наш путь лежит в горы - Баварские Альпы, где около города Гармиш-Партенкирхен находится живописное озеро Айбзе, по цвету напоминающее тропические лагуны.

  • Бавария

    Удивительное - рядом в Германии

    Такой вид на озеро Айбзе открывается из кабины канатной дороги на самую высокую гору Германии - Цугшпитце. Альпийские ландшафты в Баварии вполне могут конкурировать с горными панорамами где-нибудь на краю света в Новой Зеландии.

  • Саксонская Швейцария

    Удивительное - рядом в Германии

    Новую Зеландию немцы для себя "открыли" сравнительно недавно, посмотрев фильмы трилогии "Властелин колец", там снимавшейся. Раньше красивые горные ландшафты в своей стране они называли "Швейцариями". Сейчас их в Германии - несколько десятков. Одна из самых известных - в Саксонии (Sächsische Schweiz).

  • Херренкимзе

    Удивительное - рядом в Германии

    На острове в озере Кимзе можно посетить своего рода баварскую копию Версаля - дворец и парк Херренкимзе, появившиеся здесь по воле короля Людвига II - того самого, который построил знаменитый замок Нойшванштайн.

  • Дрезден

    Удивительное - рядом в Германии

    "Флоренцией на Эльбе" или "Северной Флоренцией" называют столицу Саксонии - Дрезден. Первый раз это сравнение появилось в литературе в начале XIX века. Во всем мире известны его художественные музеи и памятники барочной архитектуры. Особое место среди них занимают церковь Фрауэнкирхе и Дрезденская картинная галерея.

    Автор: Максим Нелюбин


Германия с высоты птичьего полета 

  • Хильдесхайм

    Дело было вечером

    Фотокорреспондент агентства dpa Юлиан Штратеншульте документировал, как выглядит Германия с высоты птичьего полета в один из вечеров этого знойного лета. Маршрут был проложен над Нижней Саксонией в районе городов Ганновер, Хильдесхайм, Зарштедт и Латцен. На первой фотографии - канал в Хильдесхайме.

  • Хильдесхайм

    Дело было вечером

    Гребная лодка на этом же канале.

  • Ганновер

    Дело было вечером

    Стадион с беговой дорожкой в Ганновере.

  • Нижняя Саксония

    Дело было вечером

    Поле под Хильдесхаймом.

  • Ганновер

    Дело было вечером

    Искусственное озеро Машзе, созданное в Ганновере в 1930-х годах на месте болота.

  • Зарштедт

    Дело было вечером

    Открытый бассейн в Зарштедте.

  • Латцен

    Дело было вечером

    Гольф-клуб в Латцене.

  • Латцен

    Дело было вечером

    Это не солнечные часы, а двенадцать футболистов во время тренировки в этом же городе.

  • Ганновер

    Дело было вечером

    Озеро в заболоченной низине реки Лайне около Ганновера.

  • Ганновер

    Дело было вечером

    Один из пляжей на бывших песчаных карьерах Риклингер Кистайхе в Ганновере.

  • Зарштедт

    Дело было вечером

    Теннисный клуб в Зарштедте.

  • Ганновер

    Дело было вечером

    Поле для тренировок футбольного клуба "Ганновер 96".


Контекст

Церковный реформатор из конопли, подсолнухов и кукурузы

Мартин Лютер как лабиринт - вот что придумали в Баварии к 500-летию начала немецкой Реформации.  

"Плантация конопли" - новый дорожный знак в Германии?

Эта фотография агентства dpa была сделана в саксонской столице Дрездене. Кто-то дал выход творческой фантазии и по-новому интерпретировал дорожный знак.  

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Парламент Португалии разрешил медицинскую коноплю

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В Германии прошли демонстрации за полную легализацию конопли

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Удивительное - рядом в Германии  

Дело было вечером  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как в США платят налоги производители медмарихуаны  

Кто в Германии может купить в аптеке коноплю?  

Каннабис по рецепту  