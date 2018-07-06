 Позиция Зеехофера по беженцам повредила восприятию политики обществом | Новости из Германии о Германии | DW | 08.07.2018

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Германия

Позиция Зеехофера по беженцам повредила восприятию политики обществом

Около 48 процентов немецких респондентов, опрошенных институтом общественного мнения Emnid, считают, что министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер должен уйти со своего поста.

Хорст Зеехофер

Хорст Зеехофер

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) повредил восприятию политики немецких властей в глазах общественности, вступив в спор с канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel) по беженцам. Уверенность в этом выразили 69 процентов респондентов. Результат опроса института общественного мнения Emnid публикует в воскресенье, 8 июля, газета Bild am Sonntag.

При этом всего 19 процентов заявили об обратном. Рассуждая о том, должен ли Зеехофер уйти со своего поста, 48 процентов ответили положительно. Около 41 процента в свою очередь сочли, что политик может остаться в должности.

Применительно к Меркель расклад оказался иным. Порядка 49 процентов полагают, что ее действия в сложившейся ситуации не оказали негативного воздействия на отношение населения к политике. Еще 46 процентов дали противоположный ответ.

У правопопулистов - рекордные показатели

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В то же время по итогам опроса Emnid правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые поставила рекорд по популярности у избирателей, укрепив свои позиции на три процентных пункта и получив поддержку 17 процентов респондентов. Аналогичный показатель (17 процентов) и у партнера братских ХДС и ХСС по правящей коалиции - Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы под председательством Меркель и Зеехофера потеряли по два процентных пункта. На выборах за них проголосовали бы лишь 30 процентов участников опроса.

В целом представители большой коалиции набрали бы 47 процентов голосов. Таким образом, если бы голосование на выборах состоялось в ближайшее воскресенье, ХСС, ХДС и СДПГ уже не смогли бы заручиться большинством мест в бундестаге.

В преддверии выборов в ландтаг

Результаты "Союза-90"/"зеленых", Свободной демократической партии и Левой партии остались неизменны - 12 и по девять процентов соответственно.

Исследование проводилось в период с 28 июня по 4 июля, в нем приняли участие 1894 человека.

По мнению наблюдателей, упрямство главы Христианско-социального союза Зеехофера, с которым он настаивал на своих предложениях в споре о мигрантах, может быть связано с грядущими в октябре выборами в баварский ландтаг. Здесь правящая партия ХСС рискует недосчитаться части голосов, которые могут достаться правым популистам из АдГ, резко критикующим миграционную политику Меркель.

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    Автор: Ирина Филатова


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