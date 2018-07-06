Позиция Зеехофера по беженцам повредила восприятию политики обществом

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) повредил восприятию политики немецких властей в глазах общественности, вступив в спор с канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel) по беженцам. Уверенность в этом выразили 69 процентов респондентов. Результат опроса института общественного мнения Emnid публикует в воскресенье, 8 июля, газета Bild am Sonntag.

При этом всего 19 процентов заявили об обратном. Рассуждая о том, должен ли Зеехофер уйти со своего поста, 48 процентов ответили положительно. Около 41 процента в свою очередь сочли, что политик может остаться в должности.

Применительно к Меркель расклад оказался иным. Порядка 49 процентов полагают, что ее действия в сложившейся ситуации не оказали негативного воздействия на отношение населения к политике. Еще 46 процентов дали противоположный ответ.

У правопопулистов - рекордные показатели

В то же время по итогам опроса Emnid правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые поставила рекорд по популярности у избирателей, укрепив свои позиции на три процентных пункта и получив поддержку 17 процентов респондентов. Аналогичный показатель (17 процентов) и у партнера братских ХДС и ХСС по правящей коалиции - Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы под председательством Меркель и Зеехофера потеряли по два процентных пункта. На выборах за них проголосовали бы лишь 30 процентов участников опроса.

В целом представители большой коалиции набрали бы 47 процентов голосов. Таким образом, если бы голосование на выборах состоялось в ближайшее воскресенье, ХСС, ХДС и СДПГ уже не смогли бы заручиться большинством мест в бундестаге.

В преддверии выборов в ландтаг

Результаты "Союза-90"/"зеленых", Свободной демократической партии и Левой партии остались неизменны - 12 и по девять процентов соответственно.

Исследование проводилось в период с 28 июня по 4 июля, в нем приняли участие 1894 человека.

По мнению наблюдателей, упрямство главы Христианско-социального союза Зеехофера, с которым он настаивал на своих предложениях в споре о мигрантах, может быть связано с грядущими в октябре выборами в баварский ландтаг. Здесь правящая партия ХСС рискует недосчитаться части голосов, которые могут достаться правым популистам из АдГ, резко критикующим миграционную политику Меркель.

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