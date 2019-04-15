 Пожарных вызвали в Нотр-Дам с 23-минутным опозданием | Новости из Германии о Европе | DW | 17.04.2019

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Европа

Пожарных вызвали в Нотр-Дам с 23-минутным опозданием

Пожарные могли приехать на полчаса раньше, сразу после того, как в соборе Парижской Богоматери сработала сигнализация. Однако персонал собора в течение 23 минут безуспешно пытался самостоятельно найти очаг возгорания.

Пожар в соборе Парижской Богоматери

В Париже пожарные прибыли на тушение пожара в соборе Парижской Богоматери почти с получасовым опозданием, поскольку персонал Нотр-Дам, отвечающий за меры безопасности, не подал сигнала о помощи сразу после срабатывания пожарной сигнализации, сообщили французские официальные лица вечером во вторник, 16 апреля.

По их словам, сигнализация первоначально сработала 15 апреля в 18.20 (19.20 МСК), однако персонал собора решил не вызывать пожарных, эвакуировать посетителей и самостоятельно разобраться в случившемся. На протяжении 23 критических минут они безуспешно искали очаг возгорания и обнаружили его на чердаке лишь в 19.43, когда пожарная сигнализация сработала вторично, а огонь уже охватил верхнюю часть здания.

"Проблема с электрикой"

Прокурор Парижа Реми Эйтс заявил журналистам в Париже, что в качестве приоритетной версии пожара рассматривается несчастный случай, однако предупредил, что расследование будет долгим и сложным.

По данным газеты Le Parisien, криминалисты полагают, что причиной возгорания в Нотр-Дам стала "проблема с электрикой". При этом специалисты не уточняют, о какой именно проблеме идет речь. Они рассматривают различные версии - от короткого замыкания до неисправности скрытой проводки.

Пожар в соборе Парижской Богоматери

В результате пожара собор Парижской Богоматери, являющийся одним из символов Парижа, сильно пострадал. Крыша обвалилась на две трети, разрушены часы и шпиль, вокруг которого располагались скульптурные группы из 12 апостолов и четырех крылатых тетраморфов - символов евангелистов.

Контекст

После реконструкции один из главных символов Парижа станет еще более прекрасным, заявил президент Франции в обращении к нации. (16.04.2019)

Утром 16 апреля пожар в соборе Парижской Богоматери был полностью потушен. О последствиях этой катастрофы для Европы рассуждает писатель Виктор Ерофеев. (16.04.2019)

По счастливому стечению обстоятельств, они были отправлены на реставрацию незадолго до возгорания и не пострадали. Спасен также терновый венец Иисуса Христа - одна из главных христианских реликвий. От обрушения удалось спасти основную несущую конструкцию, башни главного фасада, а также колокола.

Нотр-Дам ежегодно посещали около 13 млн человек. Строительство собора началось в 1163 году и продолжалось с перерывами до 1345 года. Известности архитектурного сооружения способствовал роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", опубликованный в 1831 году. Его продажи по всему миру существенно выросли после пожара во всемирно известном храме.

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  • Frankreich, Paris: Brand in der Kathedrale Notre Dame (Getty Images/AFP/E. Feferberg)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

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  • Kathedrale Notre-Dame in Paris brennt (picture-alliance)

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  • Kathedrale Notre-Dame in Paris brennt (picture-alliance)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Символ французской столицы

    Собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. Его строительство началось в 1163 году и продолжалось с перерывами до 1345 года. Известности архитектурного сооружения способствовал роман Виктора Гюго, опубликованный в 1831 году. Ежегодно здание посещали порядка 13 млн верующих и туристов. В соборе хранится одна из главных христианских реликвий - Терновый венец Иисуса Христа.

    Автор: Екатерина Венкина


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Пожар в соборе Парижской Богоматери: что осталось от храма (16.04.2019)

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Сильнейший пожар в соборе Парижской Богоматери (фотогалерея) 16.04.2019

Утром 16 апреля пожар в Соборе Парижской богоматери удалось потушить. Огонь нанес серьезный ущерб - обрушилась часть кровли и шпиль собора. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что собор будет восстановлен.

Пожар в соборе Парижской Богоматери: что осталось от храма (16.04.2019) 16.04.2019

Франция собирает деньги на восстановление собора Парижской Богоматери. Для этого нужны сотни миллионов евро. Точная причина возгорания еще устанавливается. Что осталось от одного из главных символов Парижа?

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