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В рамках визита премьер-министра Китая в Германию подписано соглашение, предусматривающее передачу Китаю немецкой технологии по производству высокоскоростного поезда на магнитной подушке.
В немецком Оснабрюке оглашен приговор по делу о крушении скоростного поезда "Трансрапид" в сентябре 2006 года. Оба подсудимых признаны виновными. Их адвокаты намерены обжаловать вердикт.
Начался судебный процесс по итогам трагедии, происшедшей полтора года назад. Потерпел аварию поезд на магнитной подвеске «Трансрапид». Погибли люди. С тех пор проект «Трансрапида» преследуют неудачи. Наш корр. сообщает.
Земельный суд города Оснабрюк 6 мая приступил к слушанию уголовного дела, возбужденного по факту крушения скоростного поезда на магнитной подушке "Трансрапид", которая привела в сентябре 2006 года к человеческим жертвам.
Проект, о котором давно велись жаркие споры, потерпел фиаско. Строительство трассы "Трансрапид", разработанной в Германии почти 20 лет назад, оказалось федеральному правительству не по карману.
26.09.2007
В Германии предположительно в 2013 г. будет введён в эксплуатацию первый пассажирский поезд на магнитной подвеске. То, что проект по-прежнему остаётся на стадии испытаний, объясняется отнюдь не техническими недостатками…
Строительство скоростной магнитной дороги "Транрапид", которая соединит центр Мюнхена с аэропортом, начнется в соответствии с планом. Инвесторы проекта разделили между собой ответственность за недостающие 165 млн. евро.
Евросоюз не готов участвовать в финансировании строительства высокоскоростной магнитной дороги "Трансрапид", которая должна соединить центр Мюнхена с аэропортом. На амбициозный проект Германии не хватает 400 млн. евро.
Меркель подчеркнула, что участие Германии в создании высокоскоростной железнодорожной магистрали в Иране абсолютно неприемлемо.
В связи с аварией "Трансрапида" в Германии обострилась дискуссия о целесообразности строительства трассы в Баварии, где сверхскоростная магнитная дорога должна соединить центр Мюнхена с аэропортом.
Эксперты полагают, что не только "человеческий фактор" стал причиной аварии на скоростной магнитной трассе, повлекшей за собой гибель 23 человек.
В ФРГ ищут виновных в катастрофе «Трансрапида», повлекшей за собой гибель 23 человек. Как бы то ни было, безопасность системы движения поездов на магнитной подушке - под сомнением. Репортаж из Берлина.
Причиной аварии скоростного поезда на магнитной подушке "Трансрапид", приведшей к человеческим жертвам, стала, вероятнее всего, ошибка диспетчеров. Пока нет никаких свидетельств о технических дефектах поезда.
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