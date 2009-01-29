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Поезд на магнитной подвеске "Трансрапид"

ARCHIV - Das erste von drei Segmenten des neuen Magnetschwebebahnzuges Transrapid 09 wird in der Halle der Versuchstrecke in Lathen (Kreis Emsland) auf die Trasse gehoben (Archivfoto vom 19.04.2007) . Iran zieht den Bau einer Transrapid-Strecke in Betracht. Die Münchner Ingenieurfirma Regierungsbaumeister Schlegel hat nach eigenen Angaben den Auftrag für eine Machbarkeitsstudie erhalten. Dieser umfasse die Gesamtplanung für die Strecke, sagte Geschäftsführer Späth der «Süddeutschen Zeitung» vom Dienstag (29.05.2007). Der Transrapid könnte dem Bericht zufolge Reisende aus Teheran ins mehr als 800 Kilometer entfernte Maschhad im Nordosten des Landes bringen.Foto: Ingo Wagner dpa/lby +++(c) dpa - Bildfunk+++

Германия уступает Китаю "Трансрапид" 29.01.2009

В рамках визита премьер-министра Китая в Германию подписано соглашение, предусматривающее передачу Китаю немецкой технологии по производству высокоскоростного поезда на магнитной подушке.
Zwei Lastkrähne stehen am Freitag (22.09.2006) neben der Transrapid-Versuchsstrecke bei Lathen in Niedersachsen, auf der der verunglückte Zug liegt. Der Transrapid war am Morgen während einer Gästefahrt mit rund 200 Stundenkilometer auf den auf der Trasse abgestellten Bauwagen aufgefahren. Bei dem Unglück gab es 23 Tote. Foto: Polizei dpa (Wiederholung mit anderem Ausschnitt) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Обвиняемые в крушении "Трансрапида" приговорены к денежным штрафам 23.05.2008

В немецком Оснабрюке оглашен приговор по делу о крушении скоростного поезда "Трансрапид" в сентябре 2006 года. Оба подсудимых признаны виновными. Их адвокаты намерены обжаловать вердикт.
Truemmerteile einer Transrapid-Schwebebahn liegen am Freitag, 22. September 2006, unter dem Fahrweg der Transrapid-Versuchsstrecke in Lathen im Emsland. Wie ein Polizeisprecher am Ungluecksort mitteilte, stiess der Zug am Morgen gegen ein Hindernis auf der Strecke, moeglicherweise einen Arbeitswagen. In dem Zug befanden sich nach Angaben des Betreibers 29 Personen. Polizeisprecher Martin Ratermann erklaerte, es seien das Todesopfer sowie mehrere Schwerverletzte geborgen worden. (AP Photo/Joerg Sarbach)

Немецкий суд рассматривает дело об аварии на испытательной трассе «Трансрапида» 06.05.2008

Начался судебный процесс по итогам трагедии, происшедшей полтора года назад. Потерпел аварию поезд на магнитной подвеске «Трансрапид». Погибли люди. С тех пор проект «Трансрапида» преследуют неудачи. Наш корр. сообщает.
An aerial view of the damaged magnetic train Transrapid on its elevated tracks in Lathen, northwestern Germany, photographed on Saturday, Sept. 23, 2006. The high-tech train that floats on powerful magnetic fields on Friday, Sept. 22, 2006 smashed into a maintenance car on an elevated test track, killing 23 people, the first fatalities on a maglev train. Ten more people were injured. (AP Photo/Frank Augstein)

В Германии слушается дело по факту крушения "Трансрапида" 06.05.2008

Земельный суд города Оснабрюк 6 мая приступил к слушанию уголовного дела, возбужденного по факту крушения скоростного поезда на магнитной подушке "Трансрапид", которая привела в сентябре 2006 года к человеческим жертвам.
Muenchener Transrapid-Strecke wird gebaut! Jahrelang wurde um das Prestige-Projekt Transrapid gerungen, die Magnetschwebebahn zwischenzeitlich nach China exportiert. Doch nun scheint der Weg frei zu sein für die Strecke vom Muenchener Hauptbahnhof zum Flughafen. Wie die bayerische Staatskanzlei am Dienstag mitteilte, schloss der Freistaat Bayern mit der Deutschen Bahn und der Industrie eine Realisierungsvereinbarung über den Bau der 1,85 Milliarden Euro teuren Strecke.FOTOMONTAGE

"Трансрапид": суперпоезд зашел в финансовый тупик 29.03.2008

Проект, о котором давно велись жаркие споры, потерпел фиаско. Строительство трассы "Трансрапид", разработанной в Германии почти 20 лет назад, оказалось федеральному правительству не по карману.

Исследование о перспективах экологии Германии / Футуролог Д. Рифкин о роли Европы / В Мюнхене построят трассу для «трансрапида» 08.10.2007

26.09.2007
Muenchener Transrapid-Strecke wird gebaut! Jahrelang wurde um das Prestige-Projekt Transrapid gerungen, die Magnetschwebebahn zwischenzeitlich nach China exportiert. Doch nun scheint der Weg frei zu sein für die Strecke vom Muenchener Hauptbahnhof zum Flughafen. Wie die bayerische Staatskanzlei am Dienstag mitteilte, schloss der Freistaat Bayern mit der Deutschen Bahn und der Industrie eine Realisierungsvereinbarung über den Bau der 1,85 Milliarden Euro teuren Strecke.FOTOMONTAGE

«Трансрапиду» в Германии финансовые барьеры больше не мешают 25.09.2007

В Германии предположительно в 2013 г. будет введён в эксплуатацию первый пассажирский поезд на магнитной подвеске. То, что проект по-прежнему остаётся на стадии испытаний, объясняется отнюдь не техническими недостатками…
ARCHIV - Das erste von drei Segmenten des neuen Magnetschwebebahnzuges Transrapid 09 wird in der Halle der Versuchstrecke in Lathen (Kreis Emsland) auf die Trasse gehoben (Archivfoto vom 19.04.2007) . Iran zieht den Bau einer Transrapid-Strecke in Betracht. Die Münchner Ingenieurfirma Regierungsbaumeister Schlegel hat nach eigenen Angaben den Auftrag für eine Machbarkeitsstudie erhalten. Dieser umfasse die Gesamtplanung für die Strecke, sagte Geschäftsführer Späth der «Süddeutschen Zeitung» vom Dienstag (29.05.2007). Der Transrapid könnte dem Bericht zufolge Reisende aus Teheran ins mehr als 800 Kilometer entfernte Maschhad im Nordosten des Landes bringen.Foto: Ingo Wagner dpa/lby +++(c) dpa - Bildfunk+++

Бавария и Deutsche Bahn нашли деньги на "Трансрапид" 25.09.2007

Строительство скоростной магнитной дороги "Транрапид", которая соединит центр Мюнхена с аэропортом, начнется в соответствии с планом. Инвесторы проекта разделили между собой ответственность за недостающие 165 млн. евро.

Министр финансов сомневается в целесообразности "Трансрапида" 06.09.2007

Министр хочет поддержать трассу "Трансрапида" финансами 04.09.2007
Das erste von drei Segmenten des neuen Magnetschwebebahnzuges Transrapid 09 wird am Donnerstag (19.04.2007) in der Halle der Versuchstrecke in Lathen (Kreis Emsland) auf die Trasse gehoben. Dabei handelt es sich um den Zug, der für das Münchener Transrapid-Projekt vorgesehen ist. Für die Versuchstrecke wurde allerdings nach dem schweren Unglück im vergangenen September die Betriebsgenehmigung noch nicht wieder erteilt. Man geht deshalb davon aus, dass die erste Probefahrt des TR 09 nicht vor dem Herbst 2007 durchgeführt werden wird. Foto: Ingo Wagner dpa/lni +++(c) dpa - Report+++

Мюнхенский "Трансрапид" остался без денег ЕС 30.07.2007

Евросоюз не готов участвовать в финансировании строительства высокоскоростной магнитной дороги "Трансрапид", которая должна соединить центр Мюнхена с аэропортом. На амбициозный проект Германии не хватает 400 млн. евро.

Канцлер Германии выступила против строительства "Трансрапида" в Иране 02.06.2007

Меркель подчеркнула, что участие Германии в создании высокоскоростной железнодорожной магистрали в Иране абсолютно неприемлемо.
An aerial view of the damaged magnetic train Transrapid on its elevated tracks in Lathen, northwestern Germany, photographed on Saturday, Sept. 23, 2006. The high-tech train that floats on powerful magnetic fields on Friday, Sept. 22, 2006 smashed into a maintenance car on an elevated test track, killing 23 people, the first fatalities on a maglev train. Ten more people were injured. (AP Photo/Frank Augstein)

Бавария готова выделить дополнительные средства на проект "Трансрапид" 27.09.2006

В связи с аварией "Трансрапида" в Германии обострилась дискуссия о целесообразности строительства трассы в Баварии, где сверхскоростная магнитная дорога должна соединить центр Мюнхена с аэропортом.
Passengers ride in a maglev train Monday, Sept. 25, 2006 in Shanghai, China, which has the world's only commercially operating maglev. China's top leaders have offered condolences to the families of the 23 people killed in a maglev train accident in Germany, the foreign ministry said last Saturday. The crash last Friday between a maglev exhibition train and a maintenance car on the tracks marked the first fatalities involving a maglev train. (AP Photo/Eugene Hoshiko)

"Трансрапиду" грозит отставка 26.09.2006

Эксперты полагают, что не только "человеческий фактор" стал причиной аварии на скоростной магнитной трассе, повлекшей за собой гибель 23 человек.
Der zerstörte Wagen des verunglückten Magnetschwebebahnzugs Transrapid 08 steht am Samstag (23.09.2006) auf der Versuchsstrecke im emsländischen Lathen. Der Transrapid war am Freitag während einer Gästefahrt auf der Teststrecke mit rund 200 Stundenkilometern auf ein auf der Trasse abgestelltes Baufahrzeug aufgefahren. Bei dem Unglück gab es 23 Tote und zahlreiche Schwerverletzte. Foto: Carmen Jaspersen dpa/lni +++(c) dpa - Report+++

Есть ли будущее у «Трансрапида»? 25.09.2006

В ФРГ ищут виновных в катастрофе «Трансрапида», повлекшей за собой гибель 23 человек. Как бы то ни было, безопасность системы движения поездов на магнитной подушке - под сомнением. Репортаж из Берлина.
Der zerstörte Wagen des verunglückten Magnetschwebebahnzugs Transrapid 08 steht am Samstag (23.09.2006) auf der Versuchsstrecke im emsländischen Lathen. Der Transrapid war am Freitag während einer Gästefahrt auf der Teststrecke mit rund 200 Stundenkilometern auf ein auf der Trasse abgestelltes Baufahrzeug aufgefahren. Bei dem Unglück gab es 23 Tote und zahlreiche Schwerverletzte. Foto: Carmen Jaspersen dpa/lni +++(c) dpa - Report+++

Авария "Трансрапида": министр предостерегает от поспешности 25.09.2006

Причиной аварии скоростного поезда на магнитной подушке "Трансрапид", приведшей к человеческим жертвам, стала, вероятнее всего, ошибка диспетчеров. Пока нет никаких свидетельств о технических дефектах поезда.
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