Поезд на магнитной подвеске "Трансрапид"

Есть ли будущее у «Трансрапида»?

В ФРГ ищут виновных в катастрофе «Трансрапида», повлекшей за собой гибель 23 человек. Как бы то ни было, безопасность системы движения поездов на магнитной подушке - под сомнением. Репортаж из Берлина.