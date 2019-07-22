Поездка в Германию: поможет ли медстраховка при проблемах со здоровьем?

Во время поездки в Германию к дочке и внуку 55-летней Ольге Ивановой из Минска (имя изменено по ее просьбе) стало плохо прямо на детском празднике. Вызвали скорую, в больнице обнаружилась почечная недостаточность. Потребовалось экстренное медицинское вмешательство, в итоге Ольгу лечили в одной из больниц города Бонна на западе Германии. Ее состояние улучшилось, но за лечение пришлось заплатить 4500 евро. Это далеко не самая высокая сумма, в которую обходится пребывание и лечение в немецких больницах, но для жительницы Беларуси она оказалась более чем существенной.

Крупная белорусская страховая компания, в минском филиале которой Ольга застраховалась перед поездкой в Германию, покрыла лишь 1500 евро. Ее дочь Елена в интервью DW рассказала, что компания объяснила это наличием сахарного диабета у Ольги.

Страховой полис - одно из обязательных условий для получения визы

"Мы пытались возразить, приложили заключение немецкого врача, согласно которому приступ был острым и хронического заболевания почек не было. Анализы мочи и крови, сделанные на родине во время планового обследования за три месяца до поездки, также были в норме. Несмотря на это страховая отказала в пересмотре решения", - отметила Елена.

Девушка вспоминает, что "это была ужасно стрессовая история", поскольку лечение требовалось немедленно, а страховая отказывалась платить. "Я звонила и объясняла, если мама умрет, то компании это обойдется значительно дороже, но все оказалось тщетным", - добавила Елена. По ее словам, если бы маме понадобился диализ почек, счет на лечение мог бы составить десятки тысяч евро.

К сожалению, подобные истории - не редкость при поездках в Германию и другие страны Евросоюза. Из-за проблем со здоровьем увлекательная поездка может пойти совершенно не так, как это было запланировано изначально. Теоретически на помощь приходит страховой полис, который есть у каждого туриста и является одним из условий получения визы. Однако его наличие еще не означает, что все медицинские услуги будут оплачены.

Внимание - хронические заболевания!

Одна из наиболее популярных причин отказа в выплате, как и в случае Ольги - хронические заболевания. Страховая компания может сократить сумму до 5 процентов от полного покрытия или же отказаться от оплаты вовсе. При этом неважно, знал сам турист о наличии у него этого заболевания или нет.

Об одном из таких случаев также рассказала туристка из России Анна Абрамова, которая регулярно ездит с семьей отдыхать на Северное море в немецкий Ниндорф. Во время одной из поездок у ее двухлетней дочери Маши случились приступы длительной истерики. "Я сказала оператору, что у дочери уже бывало такое в Москве. После этих слов страховая компания отказалась платить практически сразу, нам сказали, что раз это было в Москве, то это не страховой случай. С поиском педиатра нам тоже отказались помогать".

При обострении хронического заболевания счет от врача придется оплачивать самому пациенту

С Машей все оказалось в порядке, врачи сказали, что истерики случились из-за нескольких переездов, перегрузилась нервная система. "Мы заплатили 75 евро за осмотр и 130 за такси, эти деньги никто не возместил. Думаю, что это одна из хитростей, уловок, которыми пользуются страховые компании, чтобы не платить. Таких ограничений много. В следующий раз я не буду говорить, что такое уже бывало", - отметила Анна.

Когда еще туристу могут отказать в выплате?

Кроме хронических заболеваний и аллергий, чаще всего страховые компании отказываются оплатить лечение в случае, если инцидент произошел во время занятий спортом или активным отдыхом.

"Это может быть что угодно, от игры в футбол и теннис до скачек и виндсерфига. Проблема тут в том, что желание заняться такими вещами возникает в основном спонтанно, а о страховке уже не думают", - рассказал в интервью DW известный путешественник, автор телеграм-канала Travelhacks Данис Сахабутдинов.

Абсолютное большинство страховых компаний не оплачивают солнечные ожоги и инциденты, которые произошли в состоянии алкогольного опьянения. Первое для Германии актуально не так часто, зато второе - например, при посещении Октоберфеста - вполне.

Неверные действия при страховом случае

По словам Сахабутдинова, большинство подобных негативных историй случаются из-за плохой коммуникации со страховой компанией. Первым делом при возникновении страхового случая нужно всегда сразу обращаться в сервисную компанию. Ее номер указан в полисе - она найдет врача или подскажет, в какую больницу ехать, поможет с переводом. Все действия нужно согласовывать с ней.

"Больше всего сервисным компаниям не нравится, когда их поздно информируют, проводят лечение, на которое они не давали согласие. Они сделают все, чтобы не оплачивать такие счета", - отметил Сахабутдинов. По его словам, универсальный совет - всегда иметь при себе страховку или ее копию и тревел-симкарту, по которой можно сделать звонок.

Похожая история произошла у Instagram-блогера Евгении Ивановой. Во время путешествия в Марокко ее квадроцикл перевернулся и своим весом сломал ей два позвонка. В местном госпитале ей помочь не смогли, мужу Евгении удалось организовать медицинский борт из маленького марроканского города в Мюнхен, где ее успешно прооперировали. "Страховая компания платить отказалась, ответ от нее мы вообще получили только спустя 20 часов по пути в Мюнхен. Перелет обошелся в 25 тысяч евро, операция в 30 тысяч, средства собирали своими силами", - рассказала Евгения в блоге.

Кто платит в экстренном случае?

В известной университетской клинике Бонна DW рассказали, что в лечении зарубежных и местных пациентов разницы там не делают, но в случае плановых операций у заграничных туристов требуют предоплату. "Однако в экстренных, неотложных случаях мы лечим всех и только потом будет проверять, есть ли у пациента страховка", - отметил в интервью DW председатель правления университетской клиники Бонна, профессор Вольфганг Хольцгреве (Wolfgang Holzgreve).

Что происходит в случаях, если страховая компания платить отказывается, у пациента нет денег, а срочная операция уже сделана? "В таких случаях мы ведем интенсивные переговоры с посольствами стран. Лечение также могут оплатить спонсоры", - добавил Вольфганг Хольцгреве.

Чтобы не попасть в подобные ситуации, путешественники и врачи рекомендуют оформлять более дорогую страховку с повышенным покрытием или расширениями для активного отдыха/хронических заболеваний, или же покупать специальную немецкую страховку для зарубежных туристов.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram

Смотрите также:

10 лучших морских курортов Германии Остров Зюльт Немецкое побережье и острова Балтийского и Северного морей славятся своими курортами и ежегодно притягивают миллионы туристов - не только летом, а круглый год. Среди самых известных и популярных - остров Зюльт (Sylt), он же - Зильт. Зюльт слывет излюбленным местом отдыха знаменитостей и богачей, но это не значит, что остальным сюда въезд закрыт.

10 лучших морских курортов Германии Остров Зюльт Западный песчаный пляж этого Северо-Фризского острова протянулся на четыре десятка километров. Каждый найдет здесь себе участок по вкусу и предпочтениям. В прошлом году Зюльт посетило почти 870 тысяч отдыхающих. Каждый из них провел здесь в среднем около семи дней.

10 лучших морских курортов Германии Остров Боркум Боркум (Borkum) входит в состав Восточно-Фризских островов. Статус лечебного курорта он получил еще в 1830 году, благодаря сильно насыщенному ионами соли морскому воздуху и климату, особенно благоприятному для аллергиков. Прилегающее к острову мелководье входит в состав национального парка Нижнесаксонское ваттовое море.

10 лучших морских курортов Германии Остров Боркум На острове есть не только песчаные пляжи, но также проложены маршруты для пеших и верховых прогулок. На специальном Молодежном пляже (Jugendbad) приветствуются громкая музыка и веселье, а также здесь можно играть в волейбол, футбол и запускать воздушных змеев.

10 лучших морских курортов Германии Остров Рюген Рюген (Rügen) - самый большой немецкий остров. Более миллиона гостей ежегодно. Отдыхающие начали ездить сюда двести лет назад, когда по соседству с бедными рыбацкими деревушками здесь заложили первые курорты, в первую очередь - для знати и состоятельной публики из Берлина. Характерными атрибутами Рюгена и других немецких пляжей являются такие плетеные корзины - Strandkörbe.

10 лучших морских курортов Германии Остров Рюген Главным архитектурным символом Рюгена считается этот морской свайный причал в курортном местечке Зеллин - Seebrücke Sellin, восстановленный в 1997 году. Он уходит в море на целых четыреста метров. Наибольшей популярностью на Рюгене пользуются многокилометровые пляжи в Бинце (Binz), а также на косе Шаабе (Schaabe).

10 лучших морских курортов Германии Хиддензе С Рюгена на пароме можно быстро переправиться на один из самых романтических немецких островов - Хиддензе (Hiddensee). Здесь запрещено движение транспортных средств, оборудованных двигателями внутреннего сгорания. Его протяженность не превышает 17 километров, ширина - значительно меньше. Ездят по острову на повозках, электромобилях и велосипедах, но еще приятнее - ходить пешком.

10 лучших морских курортов Германии Остров Хиддензе Широкую известность остров Хиддензе приобрел в начале прошлого века, благодаря немецкому лауреату Нобелевской премии по литературе Герхарту Гауптману, охотно проводившему здесь летние месяцы на своей уютной и гостеприимной даче, о чем мы подробно рассказывали. В свою очередь, на этой фотографии запечатлен другой знаменитый немецкий писатель - Томас Манн с семьей во время отдыха на острове.

10 лучших морских курортов Германии Остров Йюст Остров Йюст (Juist), он же - Юст. Еще один немецкий остров без автомобилей. Его протяженность составляет 17 километров. При этом максимальная ширина не превышает одного километра, а минимальная - 500 метров. Здесь проживает всего полторы тысячи человек, но за год в его отелях и пансионах останавливается около 95 тысяч туристов.

10 лучших морских курортов Германии Остров Йюст Так выглядит ночное небо над этим островом. Несколько лет назад общественно-правовой телеканал NDR назвал его самым неторопливым и красивейшим островом Северной Германии.

10 лучших морских курортов Германии Санкт-Петер-Ординг Эта фотография сделана на курорте Санкт-Петер-Ординг (Sankt Peter-Ording) на побережье земли Шлезвиг-Гольштейн. Он популярен среди тех, кто любит заниматься кайтсерфингом. Здесь находится один из самых протяженных песчаных пляжей западного побережья Германии. Еще Санкт-Петер-Ординг - единственный морской курорт Германии, на котором есть купальная зона с сероводородными ваннами.

10 лучших морских курортов Германии Санкт-Петер-Ординг В погожие летние дни на этом пляже, как говорится, яблоку негде упасть, что еще раз подтверждает его популярность. Вода во время отлива отступает почти на 200 метров. Ежегодно здесь проводят отпуск 250 тысяч человек. Плюс еще несколько сотен тысяч приезжают покупаться сюда на один день без ночевки.

10 лучших морских курортов Германии Остров Узедом Остров Узедом (Usedom) находится в Балтийском море в районе устья реки Одер и разделен между Германией и Польшей. Эта фотография сделана в 1912 году в Альбеке (Ahlbeck). Другие его известные курорты - Банзин (Bansin) и Херингсдорф (Heringsdorf). Туризм начал развиваться здесь на рубеже позапрошлого - прошлого веков. Среди гостей были Томас Манн, Теодор Фонтане и Курт Тухольский.

10 лучших морских курортов Германии Остров Узедом Так Альбек выглядит сейчас. Его свайный причал - самый старый в Германии. Протяженность пляжа составляет более 40 километров. На этом острове также находится самый длинный в Европе прибрежный прогулочный бульвар, растянувшийся почти на 8,5 километра. Остров пользуется популярностью среди велосипедистов. Ежегодное число посетителей немецкой части Узедома приближается к миллионной отметке.

10 лучших морских курортов Германии Остров Амрум На острове Амрум (Amrum) в Северном море находится один из самых широких песчаных пляжей Германии - Книпзанд (Kniepsand). Его ширина составляет 1,5 километра, а длина - 16 километров. Амрум также славится своей природой и является местом обитания многих исчезающих и редких видов животных и растений.

10 лучших морских курортов Германии Остров Амрум Во время отлива отсюда по прибрежному мелководью можно вместе с экскурсоводом босиком по мокрому дну перейти на соседний остров Фёр (Föhr). Отметим, что без профессионального сопровождения отправляться в такие прогулки крайне опасно, так как прилив Ваттового моря наступает быстро и может отрезать запоздавших путников от берега.

10 лучших морских курортов Германии Тиммендорфер-Штранд Ветра бояться - на Балтику не ездить. Так в шторм выглядят гуляющие вдоль пляжа Тиммендорфер-Штранд (Timmendorfer Strand) в Шлезвиг-Гольштейне, вернее - их собаки. Находится этот пляж в 15 километрах от ганзейского города Любека. Берег здесь пологий, глубина увеличивается постепенно, что делает его особенно подходящим для отдыха с детьми.

10 лучших морских курортов Германии Тиммендорфер-Штранд Здешний рыбацкий порт в тихую погоду во время заката. Статус морского лечебного курорта Тиммендорфер-Штранд получил в 1951 году. Тогда же были возведены новые отели и другие курортные здания. Ежегодно сюда приезжают отдыхать более 180 тысяч человек, а количество ночевок превышает 1,2 миллиона. По соседству расположено немало частных прибрежных вилл и домов.

10 лучших морских курортов Германии Преров Завершим нашу прогулку на Северном пляже балтийского курорта Преров (Prerower Nordstrand) в Передней Померании - на полуострове между Ростоком и Штральзундом. Хотя он в этой фотогалерее - последний, его значение не стоит недооценивать, а многие отдыхающие вообще считают этот пятикилометровый пляж самым красивым в Германии. Часть этого пляжа отдана нудистам, причем уже полвека назад.

10 лучших морских курортов Германии Преров Помимо пляжа здесь можно посетить 400-метровый морской свайный причал, прогуляться по прибрежному бульвару или заглянуть в центр бывшей рыбацкой деревушки, более века назад превратившейся в морской курорт. Автор: Максим Нелюбин

