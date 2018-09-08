 Под стартовым комплексом космодрома Восточный обнаружены пустоты | Новости из Германии о России | DW | 10.09.2018

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Россия

Под стартовым комплексом космодрома Восточный обнаружены пустоты

Пустоты под стартовым комплексом для ракет-носителей "Союз-2" появились из-за ошибок строителей, рассказал ТАСС источник на космодроме. Ремонтные работу уже идут.

Строительство космодрома Восточный

Строительство космодрома Восточный (фото из архива)

На стартовом комплексе для ракет-носителей "Союз-2" на космодроме Восточный обнаружены пустоты. Об этом сообщает агентство ТАСС в понедельник, 10 сентября, со ссылкой на источник на космодроме. Заявка на выполнение работ по ликвидации пустот под железобетонным основанием спецпути мобильной башни обслуживания на стартовом комплексе космодрома  на сайте госзакупок датирована 5 сентября.

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В качестве заказчика указано предприятие Роскомоса "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры". Заказ отмечен как "закупка у единственного поставщика", начальная цена выполнения работ - 4 568 110 рублей. Закупка отмечена как завершенная. Согласно опубликованному договору подряда, заказчик заключил договор с ООО "Адонис" из Благовещенска в лице гендиректора Алексея Сковпеня.

"Пустоты появились из-за ошибок строителей"

Оценка состояния старта проводилась в июле. Пустоты под стартовым комплексом появились "из-за ошибок строителей, которые ранее вели работы", рассказал ТАСС источник на космодроме, не уточнив названия ответственной компании. По его словам, работы по ремонту уже ведутся.

Проектирование космодрома Восточный началось в 2011 году. В общей сложности стоимость строительства оценивается в 100 млрд рублей. Строительство космодрома сопровождалось коррупционными скандалами, а строители жаловались на невыплаты заплат.

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    Автор: Наталия Королева


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Ссылки в интернете

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