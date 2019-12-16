 Под Казанью задержаны протестовавшие против мусоросжигательного завода | Новости из Германии о России | DW | 16.12.2019

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Россия

Под Казанью задержаны протестовавшие против мусоросжигательного завода

Полиция разогнала палаточный лагерь, который активисты разбили на месте строительства завода переработки отходов 2 декабря. Несколько задержанных доставлены в больницу.

Полицейская машина в Москве

В поселке Осиново под Казанью в понедельник, 16 декабря, полиция разогнала палаточный лагерь противников строительства мусоросжигательного завода и задержала около 10 активистов. "Меня принес ОМОН, два сотрудника в шлемах и масках. Требуют, чтобы я показывала им все свои вещи. Они ничего не объяснили. Без предупреждения взяли и потащили, ничего не сказали", - рассказала изданию "МБХ Медиа" одна из задержанных Вера Керпель.

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Задержанных увезли в отдел полиции Зеленодольска. Позже Telegram-канал "Апология протеста" и портал "Казанский репортер" сообщили, что в отделении стало плохо Керпель и еще одной задержанной, они были доставлены в больницу. 

"Редкая" статья КоАП

На активистов составили протоколы по статье кодекса административных правонарушений об организации массового пребывания в общественных местах, повлекшего нарушение порядка. Эта статья "достаточно редкая в правоприменении", за первое полугодие 2019 года по ней было привлечено всего 40 человек, отмечает "Апология протеста".

2 декабря активисты разбили палаточный лагерь "Диоксиново" на участке, где должен быть построен завод термической переработки отходов. Протестующие указывают, что эта территория является землей сельскохозяйственного значения. В лагере было сменяемое круглосуточное дежурство, но никто не жил постоянно, рассказала одна из восьми организаторов протеста Керпель на своей странице в Facebook. По ее подсчетам, за девять дней активистов посетили более 600 человек.

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    Автор: Елена Барышева


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