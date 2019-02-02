Подсолнечный сезон в Германии (фотогалерея)

Немецкие подсолнухи

В Германии нет бескрайних полей подсолнечника. Посевные площади составляют сейчас всего около 20 тысяч гектаров, что ни в какое сравнение не идет, например, с Россией или Украиной, где они исчисляются несколькими миллионами. Однако такие вот ландшафты кое-где все же встречаются. Эта фотография сделана в баварской общине Менгкофен.