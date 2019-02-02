 Подсолнечный сезон в Германии (фотогалерея) | Фоторепортажи о Германии | DW | 30.07.2019

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Фоторепортажи

Подсолнечный сезон в Германии (фотогалерея)

В Германии сейчас дружно цветут подсолнухи, так что самое время присмотреться и осмотреться.

  • Менгкофен

    Немецкие подсолнухи

    В Германии нет бескрайних полей подсолнечника. Посевные площади составляют сейчас всего около 20 тысяч гектаров, что ни в какое сравнение не идет, например, с Россией или Украиной, где они исчисляются несколькими миллионами. Однако такие вот ландшафты кое-где все же встречаются. Эта фотография сделана в баварской общине Менгкофен.

  • Целле

    Немецкие подсолнухи

    За четверть века эти площади сократились в Германии более чем в десять раз. В свое время сказалось падение закупочных цен, отмена субсидий, плохая приспособленность подсолнухов к здешней погоде и сильная подверженность заболеваниям. Разные вредители тоже внесли свой вклад, но эта божья коровка около нижнесаксонского города Целле к числу таких насекомых не относится.

  • Ильзеде

    Немецкие подсолнухи

    При этом растут подсолнухи в Германии не только летом на сельских полях, но и вполне круглогодично... процветают на политической ниве - изображены на эмблеме немецких "зеленых". Впрочем, на этом кадре - не участники партийного съезда, а два павлиньих глаза в коммуне Ильзеде в той же Нижней Саксонии.

  • Люббен

    Немецкие подсолнухи

    Вне зависимости от политических предпочтений немцы усердно сажают и выращивают подсолнухи самых разных сортов и видов в качестве декоративных растений около домов, на дачах, балконах, в садах, парках и других местах - так, чтобы радовали глаз. На фото - подсолнух посреди макового поля в бранденбургском Люббене.

  • Унтермархталь

    Немецкие подсолнухи

    За этим подсолнуховым полем возвышаются колокольни храма в баден-вюртембергском Унтермархтале. Кстати, многие крестьяне по краям своих полей, засеянных другими культурами, часто высаживают несколько рядов декоративных подсолнухов, чтобы прохожие сами их срезали и честно платили, бросая монетки в установленные рядом кассы-копилки.

  • Райнау

    Немецкие подсолнухи

    Самый высокий в мире 9,17-метровый подсолнух был выращен... в Германии - в 2015 году в Карсте (Северный Рейн - Вестфалия). Согласно данным Книги рекордов Гиннесса, огородник-чемпион Ханс-Петер Шиффер побил собственное достижение, составлявшее 8,23 метра. Этот зеленый кузнечик, попавший в объектив фотокамеры в баден-вюртембергском Райнау, на такую высоту уже явно бы не запрыгнул.

  • Хамм

    Немецкие подсолнухи

    Ради интереса заглянем на немецкие кухни. По розничным продажам, согласно данным общества GfK за 2017 год, подсолнечное маcло (28,9%) находится в Германии на втором месте - между рапсовым (41,0%) и оливковым (16,0%). Этот подсолнух вырос около ветряной мельницы в городе Хамм (Северный Рейн - Вестфалия).

  • Штансдорфа

    Немецкие подсолнухи

    Самое дешевое подсолнечное маcло в немецких магазинах стоит около одного - двух евро за литр. Органические сорта (Bio) - в среднем 7-8 евро за литр, но встречаются предложения немного дешевле и намного дороже - по цене престижного шампанского. Этот подсолнух каким-то образом остался на зиму сторожить поле около бранденбургского Штансдорфа.

  • Бад-Заров

    Немецкие подсолнухи

    Все сорта подсолнечника можно поделить на четыре типа: декоративные, для получения зеленых кормов, для производства масла и для получения семечек. Приоритетное предназначение этих подсолнухов около бранденбургского Бад-Зарова - украсить нашу галерею.

  • Франкфурт-на-Одере

    Немецкие подсолнухи

    Пчелы на немецких пасеках - например, во Франкфурте-на-Одере - усердно производят много разных сортов меда, однако объемы подсолнухового меда в последние годы значительно сократились - из-за уменьшения площадей, отводящихся в Германии под эту культуру.

  • Паттензен

    Немецкие подсолнухи

    Средние цены на немецкий мед из подсолнечника составляют где-то от 7 евро до 12 евро за 500 грамм. Этот стол накрыт для пчел в Нижней Саксонии около города Паттензена.

  • Штутгарт

    Немецкие подсолнухи

    Семечки жители Германии предпочитают покупать уже шелушеные. Используются они для мюсли, салатов, выпечки домашнего хлеба и так далее, а в пекарнях - для посыпки булочек и добавления в тесто. Эта фотография сделана в столице земли Баден-Вюртемберг - Штутгарте.

  • Лангенэнслинген

    Немецкие подсолнухи

    Конечно же, семечки подсолнечника - прекрасный корм для птиц: покупной из магазина или на корню - специально оставленный на зиму для пропитания пернатых, чему рад этот черноголовый щегол в баден-вюртембергской коммуне Лангенэнслинген.

  • Уффенхайм

    Немецкие подсолнухи

    Не стоит забывать, что подсолнечное маcло также используется для производства маргарина, а подсолнечный жмых идет на корм домашнему скоту. Эта фотография была сделана около баварского города Уффенхайма.

  • Бранденбург

    Немецкие подсолнухи

    Больше всего полей с подсолнухами в Германии можно увидеть в Бранденбурге, где как раз сделана эта фотография. Далее следуют Бавария и Саксония-Анхальт.

  • Варштайн

    Немецкие подсолнухи

    Как зима катит в глаза… Первый октябрьский снег в Варштайне в земле Северный Рейн - Вестфалия.

  • Якобсдорф

    Немецкие подсолнухи

    Европейские косули посреди убранного поля в конце декабря около бранденбургского Якобсдорфа.

  • Бавария

    Немецкие подсолнухи

    Раннее февральское утро где-то под Мюнхеном.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Менгкофен

    Немецкие подсолнухи

    В Германии нет бескрайних полей подсолнечника. Посевные площади составляют сейчас всего около 20 тысяч гектаров, что ни в какое сравнение не идет, например, с Россией или Украиной, где они исчисляются несколькими миллионами. Однако такие вот ландшафты кое-где все же встречаются. Эта фотография сделана в баварской общине Менгкофен.

  • Целле

    Немецкие подсолнухи

    За четверть века эти площади сократились в Германии более чем в десять раз. В свое время сказалось падение закупочных цен, отмена субсидий, плохая приспособленность подсолнухов к здешней погоде и сильная подверженность заболеваниям. Разные вредители тоже внесли свой вклад, но эта божья коровка около нижнесаксонского города Целле к числу таких насекомых не относится.

  • Ильзеде

    Немецкие подсолнухи

    При этом растут подсолнухи в Германии не только летом на сельских полях, но и вполне круглогодично... процветают на политической ниве - изображены на эмблеме немецких "зеленых". Впрочем, на этом кадре - не участники партийного съезда, а два павлиньих глаза в коммуне Ильзеде в той же Нижней Саксонии.

  • Люббен

    Немецкие подсолнухи

    Вне зависимости от политических предпочтений немцы усердно сажают и выращивают подсолнухи самых разных сортов и видов в качестве декоративных растений около домов, на дачах, балконах, в садах, парках и других местах - так, чтобы радовали глаз. На фото - подсолнух посреди макового поля в бранденбургском Люббене.

  • Унтермархталь

    Немецкие подсолнухи

    За этим подсолнуховым полем возвышаются колокольни храма в баден-вюртембергском Унтермархтале. Кстати, многие крестьяне по краям своих полей, засеянных другими культурами, часто высаживают несколько рядов декоративных подсолнухов, чтобы прохожие сами их срезали и честно платили, бросая монетки в установленные рядом кассы-копилки.

  • Райнау

    Немецкие подсолнухи

    Самый высокий в мире 9,17-метровый подсолнух был выращен... в Германии - в 2015 году в Карсте (Северный Рейн - Вестфалия). Согласно данным Книги рекордов Гиннесса, огородник-чемпион Ханс-Петер Шиффер побил собственное достижение, составлявшее 8,23 метра. Этот зеленый кузнечик, попавший в объектив фотокамеры в баден-вюртембергском Райнау, на такую высоту уже явно бы не запрыгнул.

  • Хамм

    Немецкие подсолнухи

    Ради интереса заглянем на немецкие кухни. По розничным продажам, согласно данным общества GfK за 2017 год, подсолнечное маcло (28,9%) находится в Германии на втором месте - между рапсовым (41,0%) и оливковым (16,0%). Этот подсолнух вырос около ветряной мельницы в городе Хамм (Северный Рейн - Вестфалия).

  • Штансдорфа

    Немецкие подсолнухи

    Самое дешевое подсолнечное маcло в немецких магазинах стоит около одного - двух евро за литр. Органические сорта (Bio) - в среднем 7-8 евро за литр, но встречаются предложения немного дешевле и намного дороже - по цене престижного шампанского. Этот подсолнух каким-то образом остался на зиму сторожить поле около бранденбургского Штансдорфа.

  • Бад-Заров

    Немецкие подсолнухи

    Все сорта подсолнечника можно поделить на четыре типа: декоративные, для получения зеленых кормов, для производства масла и для получения семечек. Приоритетное предназначение этих подсолнухов около бранденбургского Бад-Зарова - украсить нашу галерею.

  • Франкфурт-на-Одере

    Немецкие подсолнухи

    Пчелы на немецких пасеках - например, во Франкфурте-на-Одере - усердно производят много разных сортов меда, однако объемы подсолнухового меда в последние годы значительно сократились - из-за уменьшения площадей, отводящихся в Германии под эту культуру.

  • Паттензен

    Немецкие подсолнухи

    Средние цены на немецкий мед из подсолнечника составляют где-то от 7 евро до 12 евро за 500 грамм. Этот стол накрыт для пчел в Нижней Саксонии около города Паттензена.

  • Штутгарт

    Немецкие подсолнухи

    Семечки жители Германии предпочитают покупать уже шелушеные. Используются они для мюсли, салатов, выпечки домашнего хлеба и так далее, а в пекарнях - для посыпки булочек и добавления в тесто. Эта фотография сделана в столице земли Баден-Вюртемберг - Штутгарте.

  • Лангенэнслинген

    Немецкие подсолнухи

    Конечно же, семечки подсолнечника - прекрасный корм для птиц: покупной из магазина или на корню - специально оставленный на зиму для пропитания пернатых, чему рад этот черноголовый щегол в баден-вюртембергской коммуне Лангенэнслинген.

  • Уффенхайм

    Немецкие подсолнухи

    Не стоит забывать, что подсолнечное маcло также используется для производства маргарина, а подсолнечный жмых идет на корм домашнему скоту. Эта фотография была сделана около баварского города Уффенхайма.

  • Бранденбург

    Немецкие подсолнухи

    Больше всего полей с подсолнухами в Германии можно увидеть в Бранденбурге, где как раз сделана эта фотография. Далее следуют Бавария и Саксония-Анхальт.

  • Варштайн

    Немецкие подсолнухи

    Как зима катит в глаза… Первый октябрьский снег в Варштайне в земле Северный Рейн - Вестфалия.

  • Якобсдорф

    Немецкие подсолнухи

    Европейские косули посреди убранного поля в конце декабря около бранденбургского Якобсдорфа.

  • Бавария

    Немецкие подсолнухи

    Раннее февральское утро где-то под Мюнхеном.

    Автор: Максим Нелюбин


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    Раннее утро на рапсовом поле где-то на просторах Гессена.

    Автор: Максим Нелюбин


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