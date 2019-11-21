 Подрядчик строительства ″Восточного″ приговорен к 11 годам заключения | Новости из Германии о России | DW | 03.12.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Подрядчик строительства "Восточного" приговорен к 11 годам заключения

Главу компании-подрядчика космодрома "Восточный" Дмитрия Вишневского обвиняли в хищении почти 1 млрд рублей. Он признан виновным в растрате при выполнении строительных работ.

Космодром Восточный (фото из архива)

Космодром Восточный (фото из архива)

Глава компании УСИО, подрядчика космодрома "Восточный" Дмитрий Вишневский приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима за растрату при выполнении строительных работ. Кроме того, с Вишневского будут взысканы более 980 млн рублей, сообщается во вторник, 3 декабря, на сайте Благовещенского городского суда. По данным следствия, в 2012-2014 годах компания, которую возглавлял Вишневский, заключила с генподрядчиком, госкомпанией "Дальспецстрой", контракты на создание системы внешнего электроснабжения космодрома.

Контекст

Новость о том, что США ограничивают сотрудничество с Москвой в сфере космоса, вызвала резонанс в России. DW разбиралась, все ли так драматично, как кажется на первый взгляд. (01.06.2019)

За последние четыре года Генпрокуратура выявила 17 тысяч нарушений, связанных со строительством космодрома "Восточный". (20.11.2018)

На счета УСИО было перечислено около 2 млрд рублей. По утверждению следствия, Вишневский вместе с сообщником переводил бюджетные деньги сторонним организациям. По одному из контрактов было похищено свыше 660 млн рублей, по-другому - около 320 млн рублей. Вишневский был взят под стражу сразу после объявления приговора.

Строительство "Восточного" в Амурской области идет с 2012 года и до сих пор не завершено в полной мере. В начале ноября 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что более десяти процентов средств, выделенных на строительство космодрома "Восточный", были украдены. "Всего было похищено 11 миллиардов рублей (примерно 156 миллионов евро. - Ред.). Возвращено 3,5 миллиарда рублей", - сообщил Песков.

Смотрите также:

  • Сгоревший лес под Красноярском

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Леса горят. Конца пожарам пока не видно

    Пожарами на востоке России охвачено более трех миллионов гектаров леса. Власти в России после периода нерешительности стали активно тушить возгорания. Но природа пока не спешит на помощь: метеорологи говорят, что дождей ждать не приходится, погода для тушения остается не самой благоприятной.

  • Фото пожаров в Якутии со спутника

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Якутия в огне

    1 августа Роскосмос предоставил вид на пожары со спутника Земли. На фотографии из космоса виден пожар в Якутии, там от возгораний пострадало свыше 1 миллиона гектаров леса. 2 августа власти республики попросили направить им дополнительную технику для борьбы с пожарами. В тушении участвуют 800 человек.

  • Вид из космоса на пожары в Сибири

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Вид из космоса на пожары в Сибири

    На этой фотографии с климатических спутников NASA - вид из космоса на бушующие в Сибири и на Дальнем Востоке лесные пожары. Дым от пожаров в Сибири при определенной силе и направлении ветра вполне может достичь даже российской столицы.

  • Смог над Кемерово

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Это не утренняя дымка: это вредный смог

    Особенность пожаров лета 2019 года: дым и сажа от возгораний уходят не в арктические регионы, а распространяются ветром по регионам, где живут люди. В зоне задымления оказались более 800 населенных пунктов. На фото: смог над Кемерово.

  • Смог над Кемерово

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Больше 300 пожаров, охвативших четыре региона

    На этой неделе по подсчетам "Авиалесоохраны", бушевали больше 300 лесных пожаров, которые охватили четыре региона РФ. В Якутии, Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии сохраняется режим чрезвычайной ситуации. К тушениям пожаров привлечены силы российской армии.

  • Сгоревший лес в Сибири

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Лето началось как обычно. Но июль был аномально жарким

    Пожары летом - естественное явление для лесов. На фото - последствия июньского пожара в Рязанской области. Однако, по данным Всемирной метеорологической организации в Женеве, июль выдался аномально жарким в зоне таежных лесов - как в РФ, так и в Северной Америке: температуры выше среднего на 10 градусов. Вместе с резким ветром это привело к росту пожаров.

  • Вид сверху на лесные пожары в РФ

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Greenpeace: в России национальная катастрофа

    Экологи из международной организации Greenpeace 1 августа передали в администрацию президента РФ собранные ими свыше 250 тысяч подписей с требованием принять срочные меры по тушению пожаров. Экологи называют ситуацию национальной трагедией и призывают пересмотреть действующие правила, а именно пересмотреть так называемые "зоны контроля", в которых власти не обязаны тушить пожары.

  • Вертолет тушит пожар, сбрасывая воду

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Армия помогает тушить пожары

    В начале августа к тушению пожаров власти привлекли силы министерства обороны РФ. На задания вылетают армейские вертолеты. В Иркутской области (на фото) пять МИ-8 успели сбросить за сутки, 6 августа, 160 тонн воды на лесные пожары. Всего Минобороны РФ отрапортовало, что с начала операции военная авиация сумела потушить пожары на территории в миллион гектаров.

  • Вертолеты МИ-8 российской армии

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Пожары тушат. Но это не очень эффективно

    После подключения сил армии к тушению пожаров стали поступать новости о том, что общая их площадь стала сокращаться. Однако вскоре она снова начала расти: за 7 августа - на 180 тысяч гектаров. Прогнозы погоды в ближайшие дни, до 9 августа, не сулят улучшения ситуации: по-прежнему достаточно жарко, 25-30 градусов, и только редкие осадки.

  • Горящий лес

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Леса спасут только дожди, говорят в "Гринпис"

    Лесные пожары на востоке России прекратятся только тогда, когда в регионе изменится погода, и вместе с циклонами придут дожди, уверены в "Гринпис". "Ситуация продолжает ухудшаться, но это было понятно, поскольку тушат пожары примерно на 5 процентах площадей, которые горят", - заявил 6 августа "Интерфаксу" руководитель противопожарного отдела российского отделения "Гринпис" Григорий Куксин.

  • Горящий лес

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Пожар считается потушенным, даже если лес продолжает гореть

    Очевидцы утверждают, что леса, в которых пожар считается потушенным, нередко продолжают гореть, просто менее интенсивно. Чаще всего это тлеют торфяники - это менее заметно, но наносит больший вред человеку и атмосфере.

  • Вид сверху на лесные пожары
    Еще по теме

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Причина ЧП - изменение климата

    Изменение климата стало бросаться в глаза, признал 2 августа глава Росгидромета Максим Яковенко. "В последние 6-7 лет мы уже ежегодно фиксируем в 2,5-3 раза рост опасных явлений относительно предшествующих десятилетий", - сказал Яковенко. В интервью DW известный немецкий ученый Йоханн Георг Гольдаммер заявил, что человечество вступает в новую эпоху - эпоху огня.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 26:30

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе"

Контекст

Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

Катастрофа национального масштаба: в Сибири горят миллионы гектаров леса, и пожары продолжаются. Фотографии и виды из космоса на пострадавшие регионы - в галерее DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Немецкий телескоп eRosita на борту российского спутника  

Как купить билет в космос стоимостью 200 тысяч долларов (17.07.2018)  

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе"  

Также по теме

Russland, Uglegorsk: Das Kosmodrom Wostotschny Zentrum

"Коммерсант" сообщил о двух новых делах о хищениях на "Восточном" 21.11.2019

СК в Амурской области расследует хищение средств в крупных размерах при строительстве стартового комплекса для ракеты-носителя "Ангара".

Russland, Uglegorsk: Das Kosmodrom Wostotschny Zentrum

Кремль признал многомиллиардные хищения при строительстве "Восточного" 11.11.2019

Каждый десятый рубль, выделенный из бюджета на строительство космодрома "Восточный", был украден, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Russland, Uglegorsk: Das Kosmodrom Wostotschny Zentrum

Обвиняемый в крупной растрате на космодроме "Восточный" получил условный срок 26.06.2019

Виктора Гребнева обвиняли в растрате 407 млн рублей и преднамеренном банкротстве компании-субподрядчика строительства космодрома "Восточный". Он приговорен к пяти годам условно и штрафу в 200 тысяч рублей.

Реклама

Самые читаемые

ФБК обнаружил частный самолет у ведущей российского госканала  

Сколько стоит учеба в университетах Германии  

Немцы борются против строительства ветропарков рядом с их домами  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно