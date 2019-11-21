Подрядчик строительства "Восточного" приговорен к 11 годам заключения

Глава компании УСИО, подрядчика космодрома "Восточный" Дмитрий Вишневский приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима за растрату при выполнении строительных работ. Кроме того, с Вишневского будут взысканы более 980 млн рублей, сообщается во вторник, 3 декабря, на сайте Благовещенского городского суда. По данным следствия, в 2012-2014 годах компания, которую возглавлял Вишневский, заключила с генподрядчиком, госкомпанией "Дальспецстрой", контракты на создание системы внешнего электроснабжения космодрома.

На счета УСИО было перечислено около 2 млрд рублей. По утверждению следствия, Вишневский вместе с сообщником переводил бюджетные деньги сторонним организациям. По одному из контрактов было похищено свыше 660 млн рублей, по-другому - около 320 млн рублей. Вишневский был взят под стражу сразу после объявления приговора.

Строительство "Восточного" в Амурской области идет с 2012 года и до сих пор не завершено в полной мере. В начале ноября 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что более десяти процентов средств, выделенных на строительство космодрома "Восточный", были украдены. "Всего было похищено 11 миллиардов рублей (примерно 156 миллионов евро. - Ред.). Возвращено 3,5 миллиарда рублей", - сообщил Песков.

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