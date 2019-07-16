Подписи за оппозиционных кандидатов в Мосгордуму подтвердили сотни людей

Более тысячи москвичей подали в Мосгоризбирком заявления с требованием считать действительными их подписи, поставленные для регистрации оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщает "Коммерсант" в пятницу, 19 июля, со ссылкой на 11 незарегистрированных кандидатов. В заявлениях избиратели указали личные данные и приложили скан паспорта, некоторые из них также записали видео, в котором подтвердили, что поставили подпись за того или иного кандидата.

В частности, оппозиционный политик Илья Яшин, получивший отказ в регистрации, сообщил, что в его штаб поступило более 150 таких заявлений. Другой оппозиционный кандидат, Анастасия Брюханова заявила, что пока поступило 149 заявлений. В команде Константина Янкаускаса рассказали, что через форму на сайте штаба удалось собрать 150 заявлений. В свою очередь свои подписи в поддержку Дмитрия Гудкова подтвердили более 200 человек. Любовь Соболь, объявившая голодовку в знак протеста против отказа в регистрации, сообщила о более 70 подтверждениях.

Мосгоризбирком проверит заявления

В Мосгоризбиркоме заявили, что готовы рассмотреть заявления, перепроверить ранее забракованные подписи и в случае ошибки зарегистрировать того или иного кандидата.

Выборы в Мосгордуму намечены на 8 сентября. 17 июля глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что зарегистрированы 233 кандидата, еще 57 человек, в том числе 39 самовыдвиженцев, получили отказ. Они могут обжаловать его в Мосгоризбиркоме в течение 10 дней.

Многим оппозиционным кандидатам отказали в регистрации, сославшись на превышение допустимого количества забракованных подписей, установленного на уровне в 10 процентов. Оппозиционеры и их сторонники проводят акции протеста на Трубной площади.

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