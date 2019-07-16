 Подписи за оппозиционных кандидатов в Мосгордуму подтвердили сотни людей | Новости из Германии о России | DW | 19.07.2019

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Россия

Подписи за оппозиционных кандидатов в Мосгордуму подтвердили сотни людей

Мосгоризбирком готов перепроверить ранее забракованные подписи за оппозиционных кандидатов и в случае обнаружения ошибки зарегистрировать того или иного кандидата, пишет "Коммерсант".

Акция на Трубной площади в Москве в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, 15 июля 2019 года

Акция на Трубной площади в Москве в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, 15 июля 2019 года

Более тысячи москвичей подали в Мосгоризбирком заявления с требованием считать действительными их подписи, поставленные для регистрации оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщает "Коммерсант" в пятницу, 19 июля, со ссылкой на 11 незарегистрированных кандидатов. В заявлениях избиратели указали личные данные и приложили скан паспорта, некоторые из них также записали видео, в котором подтвердили, что поставили подпись за того или иного кандидата.

В частности, оппозиционный политик Илья Яшин, получивший отказ в регистрации, сообщил, что в его штаб поступило более 150 таких заявлений. Другой оппозиционный кандидат, Анастасия Брюханова заявила, что пока поступило 149 заявлений. В команде Константина Янкаускаса рассказали, что через форму на сайте штаба удалось собрать 150 заявлений. В свою очередь свои подписи в поддержку Дмитрия Гудкова подтвердили более 200 человек. Любовь Соболь, объявившая голодовку в знак протеста против отказа в регистрации, сообщила о более 70 подтверждениях.

Мосгоризбирком проверит заявления

В Мосгоризбиркоме заявили, что готовы рассмотреть заявления, перепроверить ранее забракованные подписи и в случае ошибки зарегистрировать того или иного кандидата.

Контекст

До выборов в Мосгордуму не допустили Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса, Юлию Галямину, Ивана Жданова. (16.07.2019)

Оппозиционные политики в Москве уже несколько дней участвуют в уличных акциях протеста против недопуска к выборам в Мосгордуму. Карикатурист Сергей Елкин о том, как устроены российские выборы. (16.07.2019)

Выборы в Мосгордуму намечены на 8 сентября. 17 июля глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что зарегистрированы 233 кандидата, еще 57 человек, в том числе 39 самовыдвиженцев, получили отказ. Они могут обжаловать его в Мосгоризбиркоме в течение 10 дней.

Многим оппозиционным кандидатам отказали в регистрации, сославшись на превышение допустимого количества забракованных подписей, установленного на уровне в 10 процентов. Оппозиционеры и их сторонники проводят акции протеста на Трубной площади.

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    Автор: Евлалия Самедова, Москва


Смотреть видео 02:50

Как избиркомы не регистрируют независимых кандидатов

Контекст

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было

28 января 2018 года жители Москвы, несогласные с тем, что политик Алексей Навальный не допущен к президентским выборам, вышли на несанкционированную акцию протеста в центре российской столицы. (28.01.2018)  

Ссылки в интернете

"Коммерсант": Снятые с выборов в МГД занялись сбором заявлений в поддержку подписей

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Как избиркомы не регистрируют независимых кандидатов  

Независимые кандидаты объявили бессрочную акцию протеста  

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