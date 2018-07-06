 Подозрение на отравление ″Новичком″ полицейского не подтвердилось | Новости из Германии о Европе | DW | 07.07.2018

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Европа

Подозрение на отравление "Новичком" полицейского не подтвердилось

Сотрудник полиции обратился за медицинской консультацией в больницу в Суиндоне, после чего был перенаправлен в Солсбери для проведения специальных диагностических процедур.

Полицейские в Эймсбери

Полицейские в Эймсбери

Сотрудник полиции Уилтшира обратился за медицинской помощью в окружную больницу Солсбери, где ранее проходили лечение Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Как в субботу, 7 июля, сообщили в пресс-службе этого медицинского учреждения, жалобы пациента могли иметь отношение к недавнему отравлению нервно-паралитическим веществом группы "Новичок" в Эймсбери.

После проведения серии анализов врачи пришли к выводу, что предположения об отравлении не подтверждаются.

"Речь идет о мере предосторожности.  Мы хотели бы повторить рекомендации департамента Министерства здравоохранения Великобритании, заявлявшего, что опасность для широкой общественности  невысока", - подчеркнули в пресс-службе учреждения.

Перенаправлен в Солсбери

Контекст

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Как уточняет телеканал Sky News, пациент 7 июля обратился за "медицинской консультацией" в больницу Great Western Hospital в Суиндоне на юго-западе Англии, после чего был перенаправлен в профильное учреждение в Солсбери в связи с возможностью врачей там "провести специальные диагностические процедуры".

В полиции Уильшира уточнили, что в окружную больницу Солсбери до этого уже было несколько обращений с жалобами, после того, как информация об отравлениях нервно-паралитическим веществом группы "Новичок" поступила в СМИ, тем не менее, медицинская помощь никому не потребовалась.

Следствие может занять месяцы

Ранее стало известно, что расследование отравления нервно-паралитическим веществом группы "Новичок" 44-летней жительницы Солсбери Дон Стерджес и 45-летнего Чарли Роули из Эймсбери может занять недели, а вероятно, и месяцы.

К следственным мероприятиям подключены около сотни детективов из Национального отдела полиции по контртеррористической безопасности, а также их коллеги из полиции графства Уилтшир на юге Англии.

Следователи идентифицировали несколько ключевых свидетелей и допросили их. Кроме того, они отсматривают более 1,3 тысячи часов записей с камер видеонаблюдения.

Британская пара остается в критическом состоянии

Правоохранительные органы пока не снимают оцепление с ряда районов в Солсбери и Эймсбери, где побывали пострадавшие. Из соображений безопасности расследующие дело сотрудники полиции работают в спецодежде. Пока у следствия нет подтверждения, что вещество, которым отравили британскую пару, было из той же серии, что и "Новичок", примененный в случае двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

Стерджес и Роули остаются в больнице в Солсбери, они находятся в критическом состоянии. По данным полиции, пара подверглась "действию нервно-паралитического агента после контакта с зараженным предметом"

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  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

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    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия ответственна за это. 14 марта в парламенте она объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. 17 марта МИД РФ заявил об ответных мерах - высылке 23 дипломатов из посольства Великобритании в Москве и закрытии Британского совета в России.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Здание МИД России

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Взаимные высылки диломатов

    26 марта администрация президента США Трампа объявила о решении выслать из страны в связи с делом Скрипаля 60 российских дипломатов. О высылке дипломатов из РФ заявили также еще 27 стран. 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о принятии зеркальных мер в отношении стран, выславших российских дипломатов.

  • Борис Джонсон дает интервью Жанне Немцовой

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Споры о стране происхождения яда

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун", идентифицировав "Новичок, не подтвердили его российское происхождение, т.к. это не было их задачей. Британский МИД, в отличие от Москвы, не нашел в этих заявлениях противоречий.

  • Юлия Скрипаль

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из больницы

    Между тем Юлия Скрипаль 9 апреля покинула клинику в Солсбери. Об этом сообщила Кристин Бланшар, замглавы клиники. По ее словам, Юлия "исключительно хорошо" отреагировала на лечение, но оно еще не завершено. Через 2 дня Скрипаль отказалась от поддержки посольства РФ в Великобритании. "Сейчас я не хочу прибегать к их услугам", - сказано в заявлении, опубликованном Скотленд-Ярдом от ее имени.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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Еще одно отравление "Новичком": найдут ли связь с делом Скрипалей?

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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

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