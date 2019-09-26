Подозреваемый в убийстве чеченца в Берлине мог быть экс-майором милиции

Полиция Берлина ведет работу по установлению личности предполагаемого убийцы 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в центре германской столицы. О деталях следствия в четверг, 26 сентября, со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times (NYT).

Возможный киллер был задержан в день убийства, 23 августа, благодаря показаниям двух подростков. При себе у него были три тыс. евро наличными, две пластиковые карточки от номеров в отеле и недавно выданный биометрический паспорт на имя гражданина РФ Вадима Андреевича Соколова. Следствие полагает, что документ - поддельный.

Другая версия о личности киллера

Через несколько дней после преступления следователи получили электронное послание от адресанта, который себя не идентифицировал. Письмо было отправлено с помощью почтового сервиса ProtonMail, использующего элементы электронного шифрования. По данным европейских и американских источников NYT, короткое послание было написано на плохом английском. В одной из разведслужб, сочли, что есть основания говорить о правдоподобности изложенных в послании сведений.

Подозреваемый по делу Хангошвили

Автор письма, в частности, прогнозировал, что подозреваемый откажется от дачи показаний, и высказывал предположения относительно его личности. По версии отправителя, речь может идти о гражданине РФ Владимире Алексеевиче Степанове. Он, предположительно, содержался в исправительной колонии (ИК-11) в городе Бор Нижегородской области, где отбывают наказание преимущественно бывшие сотрудники правоохранительных органов и разведки, осужденные за тяжкие преступления.

Степанова могли освободить досрочно

По данным ресурса Obzorcity, ссылка на который содержалась в письме, в ходе судебного процесса в Москве Степанов в 2005 году был приговорен к 24 годам тюремного заключения.

При этом автор письма высказывал предположение, что мужчина был освобожден досрочно с целью совершения нападения в Берлине. В полученном следователями послании Степанов, в частности, упоминался как "наемный убийца".

Майор Степанов проходил по делу об убийстве Нещерет

В изученных DW материалах СМИ, майор милиции Владимир Степанов фигурировал в делах об убийстве исполняющего обязанности гендиректора оборонного предприятия "Алмаз-Антей" Игоря Климова, застреленного в июне 2003 года на Крымском валу в Москве, и главы петербургской компании "Проммашинструмент" Елены Нещерет, зарезанной в подъезде своего дома в октябре того же года.

По данным следствия, старший оперуполномоченный ГУВД Санкт-Петербурга Владимир Степанов входил в состав организованной преступной группировки, совершившей не одно убийство. Он был лишен судом звания майора и приговорен к максимально возможному сроку в 24 года.

The New York Times со ссылкой на судебные документы отмечает, что Степанов покрывал членов группировки и оказывал им логистическую поддержку.

Как уточняет издание, он был непосредственно вовлечен в убийство Нещерет и использовал наградное оружие, полученное им за участие в одной из чеченских кампаний.

Немецкие следователи не могут с уверенностью установить личность

По запросу газеты сотрудник полиции одной из европейских стран, специализирующийся на работе с технологией распознавания лиц, сличил фото Степанова, предположительно сделанные в суде, со снимками предполагаемого убийцы Зелимхана Хангошвили, и пришел к выводу, что с 90-процентной вероятностью речь идет об одном и том же лице.

Между тем немецкие следователи пока не могут однозначно идентифицировать подозреваемого как Степанова. Следствие обратилось к российским официальным лицам с просьбой уточнить, продолжает ли последний отбывать срок в ИК-11. Запрос был оставлен российской стороной без ответа.

При этом берлинские следственные органы не исключают, что анонимное послание было отправлено с целью навести на ложный след. Связаться с автором письма им пока не удалось.

Подключилась германская спецслужба

Ранее DW стало известно, что к расследованию убийства чеченца в Берлине подключилось Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA). Формально дело ведет пока прокуратура Берлина. Тем не менее BKA, как рассказал его директор Хольгер Мюнх (Holger Münch), взяло на себя все, что касается международных аспектов этого преступления, полицейских запросов в другие страны, а также оказывает берлинским коллегам техническое содействие.

По одной из версий, убийство бывшего чеченского полевого командира в Берлине было заказным. Спецслужбы США утверждают, что имеют свидетельства причастности к преступлению российских спецслужб.

След ведет к российским спецслужбам?

Зелимхан Хангошвили был застрелен в парке Малый Тиргартен в самом центре Берлина 23 августа. В России власти объявили его в розыск по обвинению в терроризме. В Германии чеченец искал убежища после нескольких совершенных на него покушений.

Предполагаемого убийцу удалось поймать в тот же день благодаря свидетельским показаниям. По данным СМИ, он оказался обладателем действующего российского паспорта. Журналистам удалось узнать подробности о нем благодаря прошению о получении шенгенской визы, копию которого им передал неназванный источник. В заявке на визу вероятный преступник назвал себя Вадимом Андреевичем Соколовым. В графе о дате рождения он указал август 1970 года, место: Иркутск.

Паспорт, который предъявил "Соколов", ему выдали всего лишь за 11 дней до заполнения заявки на визу. Такого человека нет в списке зарегистрированных жителей в Альпийском переулке. Человека, чье имя, место и дата рождения соответствовали бы данным, указанным в паспорте и визовой заявке "Вадима Соколова", нет ни в одной из доступных баз данных российских граждан, имеющихся в распоряжении расследователей. Bellingcat утверждает, что они "пробили" подозреваемого по "сотням" различных баз данных, начиная от базы действительных и недействительных паспортов МВД РФ и заканчивая списком владельцев водительских прав. Соколов, по всей видимости, - не настоящее имя предполагаемого убийцы Хангошвили, пришли к выводу журналисты.

Тем не менее, податель прошения получил в консульстве Франции в Москве многократную шенгенскую визу буквально на следующий день после подачи заявки, пишет Bellingcat. Удивительно, как человек, отсутствующий в системе "Роспаспорт", прошел контроль на границе РФ, заметили журналисты. Этому Bellingcat находит только два объяснения: или об его отъезде знали пограничники и дали выехать как оперативнику спецслужб, или на момент вылета, 31 июля, он еще находился в базе паспортных данных РФ, но позже был исключен из нее. То и другое, говорят авторы расследования, указывает на причастность российского государства к подлогу с паспортом.

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