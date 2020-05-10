 Подозреваемый в нападениях на турецкие заведения в Баварии симпатизировал ИГ | Новости из Германии о Германии | DW | 10.05.2020

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Германия

Подозреваемый в нападениях на турецкие заведения в Баварии симпатизировал ИГ

Задержанный в Баварии выходец из семьи турецких иммигрантов признался в ненависти к туркам. Он подозревается в покушении на убийство 27 человек.

На месте поджога турецкого магазина в Вальдкрайбурге

На месте поджога турецкого магазина в Вальдкрайбурге

Подозреваемый в совершении ряда нападений в баварском городе Вальдкрайбург назвал себя сторонником террористической группировки "Исламское государство". В качестве мотива своих деяний задержанный назвал ненависть к туркам и антитурецкие настроения, сообщили представители полиции и прокуратуры в Розенхайме в ходе пресс-конференции, прошедшей в воскресенье, 10 мая, в режиме онлайн.

25-летний мужчина, родившийся в семье турецких иммигрантов, намеревался совершать новые атаки, но конкретных планов у него не имелось, заявили правоохранители, исходя из первых результатов расследования. В настоящее время выясняется, были ли у задержанного сообщники. Он находится в предварительном заключении и подозревается в покушении на убийство 27 человек, поджоге, нанесении опасных телесных повреждений и нанесении материального ущерба.

Поджог и нападения на турецкие заведения

Подозреваемый был задержан вечером 8 мая после проверки федеральной полицией на вокзале в Мюльдорфе-на-Инне. В его сумке были обнаружены десять самодельных взрывных устройств, запаянных в отрезки труб и пригодные к эксплуатации. Ранее он не смог предъявить контролерам действительного проездного документа и был высажен с поезда.

На допросе мужчина признался, что спрятал другие устройства в автомобиле, находившемся на подземной парковке в Гархинге. Следователи обнаружили там еще 13 аналогичных взрывных устройств, а также 10 килограммов химикатов, пригодных для использования в качестве взрывчатки, указывается далее. В квартире подозреваемого в Вальдкрайбурге были найдены другие улики, а также пистолет.

В середине апреля в Вальдкрайбурге был подожжен турецкий овощной магазин. Шесть человек получили травмы, был нанесен крупный ущерб. Кроме того, неизвестные забросали камнями витрины заведений, принадлежащих выходцам из Турции - кебабной, пиццерии и парикмахерской.

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    В 2015 году в Германию прибыло рекордное число мигрантов. Официально было зарегистрировано около 1,2 млн соискателей убежища в ФРГ. DW отвечает на основыне вопросы по теме беженцев: кто эти люди, откуда они приехали, где размещены и с чем сталкиваются на немецкой земле.

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    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Бюрократические сложности

    Как известно, в 2015 году в Германии было зарегистрировано порядка 1,2 млн человек, прибывших в страну в поисках убежища. Однако, по состоянию на конец года, заявления на получение статуса беженца успели подать лишь порядка 442 тысяч человек. Из-за большого наплыва желающих и нехватки персонала между первичной регистрацией и подачей заявления могут проходить недели или даже месяцы.

  • Беженец на границе Словении и Австрии

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Возраст, пол

    По официальным данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), из тех, кто успел подать заявление на получение статуса беженца, более двух третей - мужчины. Кроме того, более 70 процентов соискателей моложе 30 лет.

  • Аэропорт в Мюнхене, высылка албанских и косовских соискателей убежища

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Не только сирийцы

    Среди лиц, подавших в 2015 году заявление на получение статуса беженца в Германии, около 36% (почти 159 тысяч человек) являются обладателями сирийского паспорта. 12,2% соискателей - албанцы, 7,6% - косовары. Правда, если заявления сирийцев были одобрены в 96% случаев, то лишь 0,2% албанцев и 0,4% выходцев из Косово сумели получить убежище в ФРГ.

  • Карта ФРГ со статистикой распределения беженцев по федеральным землям

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Всем федеральным землям - по беженцу

    В ФРГ действует система распределения соискателей статуса беженца по 16 федеральным землям, основанная на численности населения и доходах от налогов. Больше всего беженцев в 2015 году разместили в Северном Рейне-Вестфалии (Кельн находится именно здесь) - 21,2%. Следом идет Бавария с показателем 15,3%. Каждый 20-й потенциальный беженец попадает в Берлин. А самая маленькая квота у Бремена - 0,9%.

  • банкноты евро

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    "Зарплата" беженца

    Немецкое государство выделяет на содержание одного беженца 359 евро в месяц. Из них 143 евро выдаются на руки, а оставшиеся средства соискатели убежища в ФРГ получают в форме пищи, одежды, медобслуживания и т.п. Кроме того, на каждого беженца выделяется 6 квадратных метров жилья.

  • глава МВД Германии Томас де Мезьер демонстрирует новое удостоверение беженца

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Новые законы

    Наплыв беженцев в 2015 году обнажил несовершенство законодательства ФРГ в этой сфере. В BAMF занимаются ускорением процедуры рассмотрения заявлений от беженцев из сравнительно безопасных регионов, в бундестаге обсуждают ужесточение закона о высылке тех, кому отказано в убежище. А в январе была одобрена система удостоверений, которая должна упорядочить пребывание беженцев на территории ФРГ.

  • пожарные тушат общежитие для беженцев неподалеку от Гамбурга

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Нападения на приюты для беженцев

    В 2015 году число правонарушений, связанных с приютами для беженцев, выросло почти в 5 раз по сравнению с предыдущим годом. Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) насчитало 924 атаки на приюты, 825 из них на счету праворадикалов. В 163 случаях сообщается о применении насилия. Кроме того, немецкие правоохранительные органы насчитали 76 поджогов и 11 попыток поджога.

  • Приют для беженцев в Гамбурге

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    В самих приютах тоже небезопасно

    Отмечают в BKA также рост преступности в общежитиях для беженцев. Половина совершаемых там преступлений носят насильственный характер. Увеличению числа правонарушений способствует тот факт, что большое количество молодых мигрантов на протяжении многих недель и даже месяцев вынуждено жить в большой тесноте, при этом между беженцами из разных стран - огромные различия, объяснил глава BKA.

  • городской бассейн в Борнхайме

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Права женщин и посещение бассейна

    В городе Борнхайм вблизи Кельна в середине января запретили мужчинам-беженцам посещать городской бассейн из-за жалоб на сексуальные домогательства с их стороны от посетительниц и сотрудниц. Правда, через несколько дней запрет сняли, проведя "конструктивные беседы о правах женщин". Иные представления о женщинах, похоже, становятся одной из главных проблем интеграции беженцев в немецкое общество.

    Автор: Илья Коваль


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Миграционный кризис и его последствия для Ангелы Меркель

 

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Комментарий: Интеграция в Германии

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Зачем в ФРГ будут называть гражданство предполагаемых преступников

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