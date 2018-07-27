Подозреваемый в госизмене ученый Темирёв обвиняется в передаче сведений Вьетнаму

Сотрудник конструкторского бюро ИРИС ("Интеллектуальные робастные интегрированные системы") в Новочеркасске 64-летний Алексей Темирёв, арестованный 19 июля по подозрению в государственной измене (статья 275 УК), обвиняется в передаче информации об оборудовании Вьетнаму. Об этом в воскресенье, 29 июля, сообщила его адвокат Анна Полозова.

По ее словам, Темирёв сам обратился в Федеральную службу безопасности (ФСБ) для проверки ряда документов на предмет секретности. "Так совпало, что там его и задержали", - цитирует Полозову агентство РБК.

По словам юриста, оборудование инженер разрабатывал совместно с аспирантом из Вьетнама. При этом данные, о которых шла речь, по словам защитника "есть в открытом доступе", "в каждой библиотеке".

В субботу, 28 июля, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев рассказал в своем блоге, что во время посещения следственного изолятора "Лефортово" узнал о нахождении там Темирёва.

По словам Еникеева, у обвиняемого - множество проблем со здоровьем. У него установлен стент в сердце, заболевание сетчатки глаз, язва желудка и грыжа, требующая операции. По словам адвоката, в СИЗО его подзащитный терял сознание.

Дела о госизмене

Только в июне Лефортовский суд Москвы арестовал двух человек - Андрея Жукова и Виктора Прозорова - по подозрению в государственной измене, и еще одного - по статье о шпионаже. Материалы дел засекречены. Статья 275 УК РФ о государственной измене предусматривает наказание в виде тюремного срока от 12 до 20 лет.

В июле член ОНК Москвы Александр Ионов обнаружил в "Лефортово" экс-директора Балтийского центра диалога культур Антонину Зимину.

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