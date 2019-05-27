 Подозреваемый во взрыве в Лионе признал свою вину | Новости из Германии о Европе | DW | 29.05.2019

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Европа

Подозреваемый во взрыве в Лионе признал свою вину

24-летний студент из Алжира признался в изготовлении взрывного устройства. В результате взрыва в Лионе были ранены 13 человек.

Полиция на месте взрыва в центре Лиона

Полиция на месте взрыва в центре Лиона 24 мая 2019 года

Спустя пять дней после взрыва в пешеходной зоне в центре Лиона главный подозреваемый дал признательные показания. В среду, 29 мая, 24-летний студент из Алжира признался  в изготовлении взрывного устройства.

Контекст

Всплеск терроризма объясняется не только борьбой Парижа против "Исламского государства", но и целым рядом внутриполитических причин, считает немецкий эксперт Ронья Кемпин. (15.07.2016)

Можно ли предотвратить теракт, подобный произошедшему в Ницце? Появятся ли подражатели? Исследователь джихадизма отвечает в интервью DW на эти и другие вопросы об угрозе терроризма. (16.07.2016)

Мужчина был задержан французской полицией в понедельник. Также были арестованы его родители и брат.

В Лионе ранены 13 человек

В результате взрыва в центре Лиона вечером 24 мая были ранены 13 человек, включая одного ребенка. Преступник оставил в пешеходной зоне сумку со взрывчатым веществом, начиненную металлическим шариками и шурупами. Район ЧП был временно оцеплен, местных жителей эвакуировали.

Расследованием инцидента занялись специалисты по борьбе с террором из парижской прокуратуры. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся нападением. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв. Следователи предполагают, что преступник использовал в качестве взрывчатого вещества перекись ацетона. Высоковзрывчатую субстанцию часто используют в терактах джихадисты.

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    Автор: Михаил Бушуев


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