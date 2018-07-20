Подозреваемые в отравлении Скрипалей покинули Великобританию

По информации телеканала CNN, подозреваемые в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии покинули Великобританию коммерческим рейсом под псевдонимами после совершения покушения. Этот факт удалось выявить по совокупности улик, в частности, на основании перехваченного британской военной базой на Кипре закодированного послания в Москву о совершенной атаке, сообщил телеканал в четверг, 19 июля, со ссылкой на информированный источник.

Куда именно вылетели из Великобритании подозреваемые, не сообщается. Неизвестно также, являются ли они гражданами РФ.

Идентификация по технологии распознавания лиц

Идентификация подозреваемых была проведена по технологии опознавания лиц. Следствие целенаправленно просмотрело видео с камер наблюдения за последние месяцы из аэропортов Великобритании и из Солсбери. По данным CNN, подозреваемые являются "свежими лицами" и до сих пор не были известны спецслужбам.

При этом британское правительство опровергло появившиеся ранее сообщения об идентификации предполагаемых отравителей. "Я полагаю, что эту историю следует поместить в папку "плохо информированные и дикие спекуляции", - написал 19 июня государственный министр по безопасности Бен Уоллас в своем микроблоге в Twitter.

Таким образом он прокомментировал, в частности, информацию британского агентства Press Association, которое, ссылаясь на источники в следственных органах, сообщило, что полиции удалось идентифицировать предполагаемых исполнителей покушения на Скрипалей по записям с камер наблюдения. Эти данные якобы были сопоставлены с информацией о людях, которые въезжали в Великобританию в то время. В сообщении информагентства отмечалось, что следствие уверено в том, что подозреваемые - из России.

Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в центре Солсбери 4 марта. По данным следствия, яд был нанесен на дверную ручку в доме Скрипаля за сутки до отравления. Британские власти считают, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в СССР. В Москве решительно отвергают все обвинения. В начале июня стало известно о новом отравлении тем же веществом. Два гражданина Великобритании были доставлены в больницу в Эймсбери с симптомами, схожими с теми, что появляются при отравлении "Новичком". 8 июля врачи констатировали смерть 44-летней Дон Стерджес.

Смотрите также:

"Новичок" и его жертвы "Новичок" выходит на сцену О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

"Новичок" и его жертвы Скрипалей удалось спасти По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.

"Новичок" и его жертвы Споры о стране происхождения яда Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.

"Новичок" и его жертвы О "Новинчке" рассказал один из его создателей О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

"Новичок" и его жертвы Новый случай отравления под Солсбери 4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

"Новичок" и его жертвы Опять "Новичок" Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

"Новичок" и его жертвы Смерть Дон Стерджес 8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

"Новичок" и его жертвы Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы 9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

"Новичок" и его жертвы Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.

"Новичок" и его жертвы 400 предметов для анализа Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

"Новичок" и его жертвы Исполнители преступления известны? 19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

"Новичок" и его жертвы Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля. Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща

