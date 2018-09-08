 Подозреваемого в убийстве в Хемнице не выслали из-за ошибки чиновников | Новости из Германии о Германии | DW | 09.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Подозреваемого в убийстве в Хемнице не выслали из-за ошибки чиновников

Миграционное ведомство в Хемнице не внесло в личное дело иракца пометку о продлении срока, отведенного на его депортацию из ФРГ. Подготовку к высылке прекратили, пишет газета Bild am Sonntag.

Цветы на месте убийства в Хемнице

Цветы на месте убийства в Хемнице

Предполагаемый иракский беженец, которого подозревают в убийстве 35-летнего мужчины в Хемнице, не был выслан из Германии из-за ошибки, допущенной чиновниками миграционного ведомства при обработке его личного дела. Об этом сообщил в воскресенье, 9 сентября, еженедельник Bild am Sonntag со ссылкой на неназванного собеседника, который знаком с ситуацией.

По его словам, в письме Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), полученном сотрудниками отделения BAMF в Хемнице в мае 2016 года, срок высылки был продлен до ноября. Однако пометка об этом "не была внесена в документы", и местные власти продолжали считать, что депортация должна состояться в августе, как предполагалось изначально. Но этот срок они в итоге сочли недостаточным, поэтому в июле 2016 года подготовку к высылке прекратили.

Контекст

Беспорядки в Хемнице шокировали ФРГ. Корреспондент DW побывал в городе накануне новых акций протеста, вызванных убийством немца в массовой драке с участием мигрантов. (30.08.2018)

В восточногерманском Хемнице уже два дня буйствуют правые радикалы. Полиция с ситуацией не справляется. Чтобы побороть правые структуры, не хватает политической воли, считает Ханс Пфайфер. (28.08.2018)

Мужчину могли депортировать в Болгарию, где он впервые подал прошение об убежища, заявил ранее министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer). По его словам, предоставленные для процедуры получения убежища документы являлись "совершенной подделкой". Ответственность за неудачную депортацию несет BAMF, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer).

Столкновения в Хемнице

26 августа в саксонском городе Хемнице был убит в драке 35-летний мужчина, полиция задержала двух подозреваемых в убийстве, которые запрашивали в Германии статус беженца. Еще один человек находится в розыске.

В связи с преступлением в городе состоялись митинги и демонстрации как против миграционной политики властей, так и против ксенофобии. В их ходе произошли столкновения с полицией, иногда акции перерастали в массовые беспорядки.

Смотрите также:

  • Число беженцев в Германии - инфорграфика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается

    Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

  • Из каких стран приезжали беженцы в Германию в 2016 году - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев

    В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

  • Какие учебные заведения посещали на родине живущие в ФРГ беженцы - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Образование и работа - условие успешной интерграции

    Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

  • Беженцы, которые добровольно вернулись домой из Германии - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    На родину по собственному желанию

    Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 02:42
Now live
02:42 мин

После беспорядков в Хемнице: чего ожидать от правых радикалов?

Контекст

Инфографика: Беженцы в Германии

За последний год количество прибывающих в Германию беженцев заметно снизилось. Кто просит убежище в ФРГ и сколько мигрантов возвращается домой. Инфографика DW. (06.09.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Протесты в Хемнице: АдГ обвиняют в поддержке неонацистов  

После беспорядков в Хемнице: чего ожидать от правых радикалов?  

Почему в Хемнице произошли беспорядки и кто их организовал  

Реклама

Самые читаемые

Что надо знать о выборах и протестах 9 сентября в России  

Судьба дизельных автомобилей в Германии: наступает решающий момент  

РПЦ грозит Константинополю расколом из-за автокефалии для Украины  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно