Подозреваемого в убийстве в Хемнице не выслали из-за ошибки чиновников

Предполагаемый иракский беженец, которого подозревают в убийстве 35-летнего мужчины в Хемнице, не был выслан из Германии из-за ошибки, допущенной чиновниками миграционного ведомства при обработке его личного дела. Об этом сообщил в воскресенье, 9 сентября, еженедельник Bild am Sonntag со ссылкой на неназванного собеседника, который знаком с ситуацией.

По его словам, в письме Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), полученном сотрудниками отделения BAMF в Хемнице в мае 2016 года, срок высылки был продлен до ноября. Однако пометка об этом "не была внесена в документы", и местные власти продолжали считать, что депортация должна состояться в августе, как предполагалось изначально. Но этот срок они в итоге сочли недостаточным, поэтому в июле 2016 года подготовку к высылке прекратили.

Мужчину могли депортировать в Болгарию, где он впервые подал прошение об убежища, заявил ранее министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer). По его словам, предоставленные для процедуры получения убежища документы являлись "совершенной подделкой". Ответственность за неудачную депортацию несет BAMF, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer).

Столкновения в Хемнице

26 августа в саксонском городе Хемнице был убит в драке 35-летний мужчина, полиция задержала двух подозреваемых в убийстве, которые запрашивали в Германии статус беженца. Еще один человек находится в розыске.

В связи с преступлением в городе состоялись митинги и демонстрации как против миграционной политики властей, так и против ксенофобии. В их ходе произошли столкновения с полицией, иногда акции перерастали в массовые беспорядки.

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