Подкастинг: учить немецкий

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Окунитесь в мир немецкого языка, не ограничивая себя во времени и пространстве.
Список некоторых языковых курсов Deutsche Welle, доступных в виде подкастов. Больше учебного материала, в том числе подкастов вы найдете в рубрике "Учить немецкий".
Stichwort: слово, его история и современность. Авторы помогают изучающим немецкий разобраться в значении и возможностях применения отдельных часто употребляемых слов.
Alltagsdeutsch - немецкий язык в повседневной жизни. Обиходная лексика и распространенные обороты. Знакомство с ними - с помощью радиорепортажей и их текстов.
Top-Thema mit Vokabeln - узнать подробности одного из главных событий дня и при этом потренироваться в понимании немецкого!
Langsam gesprochene Nachrichten - для тех, кто изучает немецкий.
"Языковой бар и не только" поможет вам разобраться в особенностях и тонкостях немецкого языка.
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