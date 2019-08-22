Поддержавший Егора Жукова студент ВШЭ приговорен к административному аресту

Тверской суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу студента ВШЭ Артема Тюрина, который выступил в поддержку фигуранта дела о "массовых беспорядках" Егора Жукова, также обучающегося в данном вузе. В четверг, 22 августа, суд приговорил Тюрина к административному аресту сроком на 8 суток, передает корреспондент DW из зала суда.

Адвокатам отказали в вызове прокурора, ведении протокола и вызове свидетелей. Кроме того, было отказано в приобщении к делу видео- и фотоматериалов. Тюрин указал, что сам не успел принять участие в пикетировании. Он лишь передал другим студентам плакаты в завернутом виде. "Разве это запрещено законом?" - заявил он, выступая на заседании. Он также сообщил, что при задержании на него было оказано психологическое давление.

Дениса Левина приговорили к штрафу

Кроме того, суд приговорил Дениса Левина, также поддержавшего Жукова одиночным пикетам к штрафу в размере 15 тысяч рублей. Суд признал его виновным в участии в несанкционированной акции.

В тот же день состоятся судебные слушания по делам еще двух задержанных участниц одиночных пикетов в поддержку Жукова - Полины Калашник и Софии Давыдовой.

Как передает корреспондент DW из суда, задержанных студентов пришли поддержать несколько человек. Перед заседанием Тюрин сообщил о "боевом настроении". Полина Калашник также призналась, что настроена позитивно и "об участии в пикетах нисколько не жалеет". Обе девушки пришли в суд в розовых платьях, указывает корреспондент DW.

Дело Егора Жукова

Егор Жуков, которому власти отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, проходит фигурантом дела, которое власти возбудили после массовой акции протеста в Москве 27 июля. В ночь на 2 августа у Егора Жукова прошел обыск, после чего его доставили на допрос. Пресненский суд Москвы 2 августа арестовал его и еще нескольких человек, задержанных по делу о массовых беспорядках. Жуков в знак протеста против решения суда объявил голодовку. 15 августа Мосгорсуд оставил его под арестом до 27 сентября.

5 августа возле здания МВД в Москве были задержаны четыре студента ВШЭ, проводившие одиночные пикеты в поддержку Егора Жукова.

27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Демонстранты требовали, чтобы Мосгоризбирком зарегистрировал оппозиционных кандидатов в депутаты, отменив свое решение признать недействительными сотни подписей в их поддержку. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках", обвиняемыми по которому проходят 14 человек.

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