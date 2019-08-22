 Поддержавший Егора Жукова студент ВШЭ приговорен к административному аресту | Новости из Германии о России | DW | 22.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Поддержавший Егора Жукова студент ВШЭ приговорен к административному аресту

Суд в Москве вынес обвинительный приговор студенту, задержанному во время одиночного пикета перед зданием МВД в поддержку фигуранта "московского дела" Егора Жукова.

Артем Тюрин в здании Тверского суда

Артем Тюрин в здании Тверского суда

Тверской суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу студента ВШЭ Артема Тюрина, который выступил в поддержку фигуранта дела о "массовых беспорядках" Егора Жукова, также обучающегося в данном вузе. В четверг, 22 августа, суд приговорил Тюрина к административному аресту сроком на 8 суток, передает корреспондент DW из зала суда.

Адвокатам отказали в вызове прокурора, ведении протокола и вызове свидетелей. Кроме того, было отказано в приобщении к делу видео- и фотоматериалов. Тюрин указал, что сам не успел принять участие в пикетировании. Он лишь передал другим студентам плакаты в завернутом виде. "Разве это запрещено законом?" - заявил он, выступая на заседании. Он также сообщил, что при задержании на него было оказано психологическое давление.

Дениса Левина приговорили к штрафу

Кроме того, суд приговорил Дениса Левина, также поддержавшего Жукова одиночным пикетам к штрафу в размере 15 тысяч рублей. Суд признал его виновным в участии в несанкционированной акции.

В тот же день состоятся судебные слушания по делам еще двух задержанных участниц одиночных пикетов в поддержку Жукова - Полины Калашник и Софии Давыдовой.

Как передает корреспондент DW из суда, задержанных студентов пришли поддержать несколько человек. Перед заседанием Тюрин сообщил о "боевом настроении". Полина Калашник также призналась, что настроена позитивно и "об участии в пикетах нисколько не жалеет". Обе девушки пришли в суд в розовых платьях, указывает корреспондент DW.

Дело Егора Жукова

Егор Жуков, которому власти отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, проходит фигурантом дела, которое власти возбудили после массовой акции протеста в Москве 27 июля. В ночь на 2 августа у Егора Жукова прошел обыск, после чего его доставили на допрос. Пресненский суд Москвы 2 августа арестовал его и еще нескольких человек, задержанных по делу о массовых беспорядках. Жуков в знак протеста против решения суда объявил голодовку. 15 августа Мосгорсуд оставил его под арестом до 27 сентября.

Контекст

Мосгорсуд оставил под стражей участников протеста 27 июля. Егор Жуков, Кирилл Жуков, Алексей Миняйло и Даниил Конон будут в СИЗО до сентября. Кто пришел их поддержать - в репортаже DW. (15.08.2019)

ЦИК отклонил жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на фоне продолжающихся протестов. Карикатурист Сергей Елкин о том, отличается ли ЦИК от полицейских, разгоняющих митинги. (15.08.2019)

5 августа возле здания МВД в Москве были задержаны четыре студента ВШЭ, проводившие одиночные пикеты в поддержку Егора Жукова.

27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Демонстранты требовали, чтобы Мосгоризбирком зарегистрировал оппозиционных кандидатов в депутаты, отменив свое решение признать недействительными сотни подписей в их поддержку. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках", обвиняемыми по которому проходят 14 человек.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Участник протеста перед полицейским оцеплением

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    "Московское дело": главные фигуранты - оппозиционеры

    "Московское дело" - под таким общим названием фигурируют в СМИ разбирательства в отношении целого ряда участников оппозиционных акций в российской столице. Фигурантами дела являются не менее 15 человек, и их число может возрасти. Из всех задержанных, по сообщениям СМИ, свою вину признал лишь один - Валерий Костенок.

  • Задержание в ходе акций протеста в Москве 27 июля

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    27 июля - более 1000 задержанных в Москве

    Фигуранты "Московского дела" были задержаны как минимум на двух акциях протеста - 27 июля и 3 августа. 27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Задержаны были более тысячи человек.

  • Задержание участника акции протеста

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    3 августа - еще около 700 задержанных в столице

    Акция, прошедшая в Москве третьего августа, также не была согласована. По данным "ОВД-Инфо", силовики задержали почти 700 человек. В тот же день подобная акция прошла и в Санкт-Петербурге.

  • Егор Жуков под арестом

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Егор Жуков из ВШЭ - "лицо" нынешнего дела

    Главное медийное лицо "московского дела" - студент ВШЭ Егор Жуков. Он был задержан после акции 27 июля. За Жукова заступились многие известные лица - рэпер Oxxxymiron, юрист ФБК Любовь Соболь, артистка Чулпан Хаматова и некоторые другие. Однако на суд поручительства знаменитостей впечатления не произвели: Егор Жуков остался под арестом.

  • Скорая помощь на улицах Москвы

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Только один человек освобожден из-под стражи

    Единственному фигуранту дела, которому по состоянию на 15 августа удалось выйти из-под ареста, - режиссер Дмитрий Васильев. После задержания Васильев, страдающий сахарным диабетом, попал в реанимацию, так как у него отобрали инсулин. В результате Васильев остается в статусе подозреваемого, но без меры пресечения.

  • Девушка перед полицейским кордоном

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Неготовность согласовывать протестные акции

    Протесты в Москве проходят каждую субботу - либо в формате согласованной акции, либо нет. При этом власти в большинстве случаев не согласуют мероприятия.

  • Протестующие в Москве

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Отказ регистрировать независимых кандидатов - причина протеста

    Протесты вспыхнули после отказа Мосгоризбиркома регистрировать на выборы в Мосгордуму независимых и оппозиционных кандидатов. В дальнейшем в число требований протестующих стали входить и призывы к прекращению полицейского произвола.

  • Сергей Митрохин

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Пока зарегистрирован только Митрохин

    Представители официальных властей предлагают всем недовольным действиями Избиркома обратиться в суд, однако пока что свою правоту в суде удалось доказать только Сергею Митрохину - окружной Избирком обязали зарегистрировать его в качестве кандидата.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 03:28

Самые известные задержания на протестах в Москве

Контекст

"Московское дело": причины и следствия протестов

Несогласованные акции протеста привели к ряду уголовных дел, которые СМИ неофициально называют "московским делом". В фотогалерее DW - о том, как оно появилось и кто в нем фигурирует. (15.08.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как отреагировали на Западе на разгон акции протеста в Москве  

Что думают в России о протестах: три человека и три мнения  

Самые известные задержания на протестах в Москве  

Также по теме

Yuliya Galyamina, oppositionelle Abgeordnete aus Moskau

Тверской суд приговорил Юлию Галямину к новому аресту на 10 суток 22.08.2019

Суд в Москве вынес новый обвинительный приговор в отношении незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму Юлии Галяминой.

Russland Moskau Student Jegor Zhukov vor Gericht

Мосгорсуд оставил под арестом студента ВШЭ Егора Жукова 15.08.2019

Суд второй инстанции отклонил апелляцию на арест Егора Жукова и еще трех человек, являющихся фигурантами дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве.

Russland Protestaktion in Moskau

"Московское дело": как власть реагирует на протесты (фотогалерея) 16.08.2019

Несогласованные акции протеста в Москве привели к ряду уголовных дел. В "московском деле" пока 15 фигурантов, но их число может увеличиться. В галерее DW - о том, за что их преследуют.

Реклама

Самые читаемые

Водород вместо нефти, газа и угля - новый тренд в Европе  

Трамп вновь пригрозил выслать в Германию боевиков ИГ  

Соболь призвала москвичей выйти 31 августа на шествие против политических репрессий  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно