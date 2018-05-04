 Подавший SOS круизный лайнер добрался до порта Молде | Новости из Германии о Европе | DW | 24.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Подавший SOS круизный лайнер добрался до порта Молде

Три из четырех двигателей лайнера Viking Sky, попавшего в аварию во время шторма у берегов Норвегии, удалось отремонтировать. Судно достигло ближайшего норвежского порта.

Лайнер Viking Sky входит в гавань порта Молде

Лайнер Viking Sky входит в гавань порта Молде

Круизный лайнер Viking Sky, подавший сигнал бедствия во время шторма у западного побережья Норвегии, в воскресенье, 24 марта, благополучно достиг порта Молде.  Это стало возможным после того, как команде удалось отремонтировать и запустить три из четырех двигателей судна и оно смогло вновь двигаться самостоятельно. 

Контекст

Капитан судна, обвиняемый в непреднамеренном убийстве, считает себя жертвой. (13.07.2012)

Экипажу и пассажирам германо-итальянского круизного судна удалось избежать пиратского захвата. Первый тревожный сигнал с борта корабля поступил поздно вечером 25 апреля. (26.04.2009)

Круизный лайнер Viking Sky с более чем 1300 пассажирами на борту попал в аварию из-за высоких штормовых волн во вторую половину дня 23 марта. Судно выполняло рейс по маршруту Тромсе - Ставангер, когда подало сигнал бедствия из-за выхода из строя двигателей.

По данным на утро 24 марта, с Viking Sky было эвакуировано около 400 человек. Спасательная операция продвигалась медленно, поскольку пассажиров приходилось по одному вытаскивать с палубы на зависший в воздухе спасательный вертолет. 17 человек были госпитализированы. Большинство пассажиров лайнера - граждане Великобритании и США.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Штральзунд

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    "Горх Фок I" в порту ганзейского города Штральзунда на Балтийском море.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Корабельный колокол "Товарища" 1949 года.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Носовая часть парусника.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Причал в Штральзунде ранним летним утром.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Вид на портовый квартал, Старый город и храм Святого Николая - главную церковь ганзейских купцов Штральзунда, торговавших с Великим Новгородом.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    "Корабль 495 верфи Blohm & Voss, Гамбург. 1933 год".

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Писатель Иоганн Кинау (Johann Kinau), публиковавшийся под псевдонимом Горх Фок, в честь которого был назван этот учебный парусник.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    "Товарищ" ("Горх Фок"), "Крузенштерн" и "Дар Поморья" в порту Портсмута в 1974 году.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Надпись "Товарищ" проступает из-под нового слоя краски на борту парусника "Горх Фок" в Штральзунде.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Штурвал на палубе "Горх Фока".

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Надпись "Gorch Fock" на старом корабельном штурвале.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Безоблачное балтийское небо над легендарным парусником.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    На корабле сохранились таблички на русском языке.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Иллюминаторы капитанской каюты.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Экспонаты корабельного музея.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Капитанская рубка.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Советские навигационные карты в капитанской рубке.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Матросские гамаки.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Корабельный кнехт с советской пятиконечной звездой на борту барка.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Вид на порт Штральзунда с острова Рюген во время вечерних сумерек. Самые высокие мачты - мачты "Товарища" - "Горх Фока".

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 02:14

Венеция против круизных лайнеров (04.05.2018)

Контекст

Легендарный парусник в порту Штральзунда

Советский "Товарищ" под немецким флагом. (18.08.2014)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Венеция против круизных лайнеров (04.05.2018)  

Крушение "Costa Concordia": год спустя  

Город на плаву, или Безопасность круизных лайнеров  

Также по теме

Norwegen Kreuzfahrtschiff Viking Sky Havarie

У берегов Норвегии эвакуируют круизный лайнер с 1300 пассажирами 23.03.2019

Причиной аварии стал отказ двигателей судна. Из-за штормовой погоды потерпевших эвакуируют с помощью вертолетов. Первые 100 человек уже были доставлены на берег.

Norwegen Kreuzfahrtschiff Viking Sky Evakuierung

В составе экипажа аварийного лайнера у берегов Норвегии четверо россиян 24.03.2019

Операция по эвакуации с судна Viking Sky продолжается, пострадавшие доставляются в больницы.

Реклама

Самые читаемые

Министры кабинета Терезы Мэй могут готовить ее отставку  

Берлин раскритиковал Италию за поддержку "Нового шелкового пути"  

В составе экипажа аварийного лайнера у берегов Норвегии четверо россиян  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно