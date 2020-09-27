Подавление протестов в Беларуси: метаморфозы Александра Лукашенко

Жесткое подавление мирных протестов в Беларуси против фальсификации итогов выборов президента - единственный ответ, который знает Александр Лукашенко. Сергей Елкин предупреждает его о метаморфозах.
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Белорусская революция пока проиграла, отныне все аналогии с событиями в Украине 2014 года неуместны. Между протестами в Минске и Майданом в Киеве больше различий, нежели сходства, пишет Сергей Руденко.