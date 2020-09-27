Подавление протестов в Беларуси: метаморфозы Александра Лукашенко

Политика Лукашенко в карикатурах

Реакция Лукашенко на протесты в Беларуси: что с ней не так?

Что получится, если реакцию Лукашенко на протесты в Беларуси переложить на мультфильм о Винни Пухе? По версии Сергея Елкина, с белорусскими пчелами все в порядке, а вот Пятачок какой-то неправильный.