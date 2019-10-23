 Погибшие в грузовике в Эссексе были гражданами Китая | Новости из Германии о Европе | DW | 24.10.2019

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Европа

Погибшие в грузовике в Эссексе были гражданами Китая

В Великобритании в фуре обнаружены тела 39 человек. К расследованию подключились бельгийские правоохранительные органы.

Фура, в которой обнаружены трупы

Фура, в которой обнаружены трупы

Тридцать девять человек, тела которых обнаружены в грузовике в промышленной зоне города Грейс в Эссексе, были гражданами Китая. Об этом в четверг, 24 октября, сообщили в МИД КНР.

Речь идет о 38 взрослых и одном подростке. По одной из версий, они могли погибнуть от переохлаждения, по другой - задохнуться.

Подключились бельгийские правоохранительные органы 

Контекст

В то время как на немецкий рынок труда прибывают тысячи иностранцев, а Конституционный суд занимается законом об урегулировании иммиграции, многие немцы уезжают из страны. (01.08.2002)

Среди мигрантов, прибывших в Беларусь в первом полугодии, в том числе для работы по контракту, больше всех китайцев. Комфортно ли им в стране, почему они едут сюда, и кто в итоге остается? (23.08.2016)

Между тем к расследованию инцидента подключились бельгийские правоохранительные органы. Согласно выводам предварительного следствия, грузовой автомобиль 22 октября в 14.49 (15.49 мск) прибыл в Зеебрюгге - бельгийский порт на побережье Северного моря - и покинул его тем же вечером. В среду, 23 октября, около 01.00 (02.00 мск) он достиг Пурфлита - порта на Темзе - в графстве Эссекс, недалеко от того места, где он в итоге был обнаружен. Сама фура была зарегистрирована в Болгарии.

В СМИ выдвигаются предположения, что находившиеся в транспортном средстве - мигранты. Как они попали в Европу из Китая, предстоит установить. По подозрению в убийстве задержан водитель грузовика - 25-летний житель Северной Ирландии Мо Робинсон.

Грузовик был обнаружен 23 октября после звонка сотрудников скорой помощи в полицейское управление города Грейс.

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    Автор: Ирина Филатова


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