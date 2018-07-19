Повышение пенсионного возраста: когда карикатуристу не до смеха

Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о постепенном повышении пенсионного возраста в России. Карикатуристу Сергею Елкину в этой связи явно не до смеха.
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