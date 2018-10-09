Повторное голосование по границе Ингушетии и Чечни не состоялось

Повторное голосование в парламенте Ингушетии по соглашению с Чечней об установлении границ не состоялось из-за неявки депутатов. На заседание Народного собрания в Магасе в среду, 10 октября, пришли 12 депутатов, тогда как для обеспечения кворума необходимо присутствие 17 депутатов, сообщает "Интерфакс". По другим данным, на заседании присутствовали 11 депутатов из 31.

Между тем на странице The Magas Times в соцсети "Вконтакте" указывается, что на заседание пришли 18 депутатов, но после его начала пять из них встали и покинули зал, в итоге кворум не был обеспечен. Издание "Кавказ Сегодня" тоже пишет, что несколько депутатов отказались участвовать в обсуждении закона о границе с Чечней и вышли из зала заседаний.

Давление со стороны главы Ингушетии

Газета "Коммерсант" со ссылкой на председателя общественного движения "Опора Ингушетии" и одного из лидеров протестов Бараха Чемурзиева написал о давлении главы республики Юнус-Бека Евкурова на депутатов. Многие уехали из республики, заявил Чемурзиев изданию.

26 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между регионами, предусматривающее обмен нежилыми территориями. В частности, Чечне передана часть Надтеречного района Ингушетии - горная и лесистая местность, а Ингушетия получит взамен "равносильную территорию на границе с Малгобекским районом".

Протесты в Магасе

После того как парламент одобрил соглашение, в Магасе вспыхнули протесты с требованием провести референдум по вопросу о границе. Часть митингующих выступает за отставку главы республики Евкурова. В СМИ появились сообщения, что он оказывал давление на депутатов в день голосования по договору с Чечней.

4 октября парламент Ингушетии принял закон о ратификации договора, в тот же день его подписал Юнус-Бек Евкуров. 6 октября депутат Сет-Салим Ахильгов сообщил, что парламент аннулировал результаты предыдущего голосования по ратификации договора с Чечней.

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