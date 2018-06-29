 Повстанцы обсуждают с РФ мирное урегулирование на юго-западе Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.06.2018

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Мир

Повстанцы обсуждают с РФ мирное урегулирование на юго-западе Сирии

Российские переговорщики предложили противникам Асада на юго-западе Сирии либо мирно уехать, либо продолжить жить под контролем Дамаска, пишет Reuters со ссылкой на повстанцев.

Жители провинции Дераа покидают свои дома, 22 июня 2018 года

Жители провинции Дераа покидают свои дома, 22 июня 2018 года

Сирийская оппозиция ведет переговоры с российскими военными по мирному урегулированию в провинции Дераа на юго-западе Сирии, сообщает информагентство Reuters в субботу, 30 июня, со ссылкой на представителя повстанцев. По словам сотрудника созданного Свободной сирийской армией (ССА) оперативного центра Ибрахима Джабави, группа со стороны оппозиции в составе шести человек, в том числе военных и гражданских лиц, "провела первую встречу с российскими официальными лицами, которые представили свои требования".

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Переговорщики с российской стороны, как сообщил Джабави, предложили повстанцам принять условия, подобные тем, что были согласованы в случае с регионом Восточная Гута, - либо вместе со своими семьями уехать на подконтрольные оппозиции территории на северо-западе страны, либо остаться и продолжать жить под контролем сирийского правительства. Однако противники президента Башара Асада не согласились, предложив, в свою очередь, возврат в провинцию гражданских госучреждений и ввод российской военной полиции вместо правительственных войск.

Следующая встреча намечена также на субботу, 30 июня, пояснил Джабави, отметив, что подконтрольные повстанцам территории в провинции Эль-Кунейтра, граничащей с Дераой, предметом обсуждения не являются.

Зоны деэскалации в Сирии 

Юго-запад Сирии - один из двух оставшихся регионов, где позиции удерживают противники Асада. В последние недели армия президента уже захватила часть подконтрольной повстанцам территории в Дерае, также поступили сообщения, что ряд городов в этой провинции сам согласился перейти на сторону Дамаска. Летом 2017 года в сирийских юго-западных провинциях Дераа и Эль-Кунейтра, как и в Восточной Гуте и провинции Хомс, начали действовать зоны деэкскалации. Над этими районами должна быть установлена зона, свободная от полетов, а также действовать перемирие между правительственной армией и повстанцами.

Военный конфликт между режимом сирийского президента Башара Асада и различными группировками повстанцев, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 млн сирийцев были вынуждены покинуть свои дома.

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    Автор: Ольга Мищенко


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