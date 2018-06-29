Повстанцы обсуждают с РФ мирное урегулирование на юго-западе Сирии

Сирийская оппозиция ведет переговоры с российскими военными по мирному урегулированию в провинции Дераа на юго-западе Сирии, сообщает информагентство Reuters в субботу, 30 июня, со ссылкой на представителя повстанцев. По словам сотрудника созданного Свободной сирийской армией (ССА) оперативного центра Ибрахима Джабави, группа со стороны оппозиции в составе шести человек, в том числе военных и гражданских лиц, "провела первую встречу с российскими официальными лицами, которые представили свои требования".

Переговорщики с российской стороны, как сообщил Джабави, предложили повстанцам принять условия, подобные тем, что были согласованы в случае с регионом Восточная Гута, - либо вместе со своими семьями уехать на подконтрольные оппозиции территории на северо-западе страны, либо остаться и продолжать жить под контролем сирийского правительства. Однако противники президента Башара Асада не согласились, предложив, в свою очередь, возврат в провинцию гражданских госучреждений и ввод российской военной полиции вместо правительственных войск.

Следующая встреча намечена также на субботу, 30 июня, пояснил Джабави, отметив, что подконтрольные повстанцам территории в провинции Эль-Кунейтра, граничащей с Дераой, предметом обсуждения не являются.

Зоны деэскалации в Сирии

Юго-запад Сирии - один из двух оставшихся регионов, где позиции удерживают противники Асада. В последние недели армия президента уже захватила часть подконтрольной повстанцам территории в Дерае, также поступили сообщения, что ряд городов в этой провинции сам согласился перейти на сторону Дамаска. Летом 2017 года в сирийских юго-западных провинциях Дераа и Эль-Кунейтра, как и в Восточной Гуте и провинции Хомс, начали действовать зоны деэкскалации. Над этими районами должна быть установлена зона, свободная от полетов, а также действовать перемирие между правительственной армией и повстанцами.

Военный конфликт между режимом сирийского президента Башара Асада и различными группировками повстанцев, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 млн сирийцев были вынуждены покинуть свои дома.

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