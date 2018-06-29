 Повстанцы в Сирии отдали контроль над восемью городами | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.07.2018

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Мир

Повстанцы в Сирии отдали контроль над восемью городами

В Сирии правительственные войска продолжают наступление на повстанцев. В провинции Дераа противники Асада потеряли контроль над восемью населенными пунктами.

Правительственные войска Сирии в провинции Дараа

Правительственные войска Сирии в провинции Дараа

В связи с массированным наступлением сил сирийской армии вместе с российскими военными частями, продвигающихся на юге страны в сторону отрядов повстанцев, мятежники передали правительственным войскам контроль над рядом городов и населенных пунктов. Речь идет как минимум о восьми городах на севере и востоке провинции Дераа. Об этом в субботу, 30 июня, сообщили активисты из Сирийского наблюдательного пункта по правам человека со штаб-квартирой в Лондоне. Договоренности были достигнуты при участии российских военных, представителей повстанцев и местных властей.

Контекст

Авиация РФ нанесла удары в юго-восточной части Сирии, по району, контролируемому оппозицией. Ранее на юге Сирии была создана зона деэскалации. (24.06.2018)

Повстанцы не согласились с предложениями России по мирному урегулированию ситуации в провинции Дераа. При этом собственные требования повстанцев не были выслушаны, заявил их представитель. (30.06.2018)

Соглашение предусматривает разоружение для тех повстанцев, которые захотят остаться на местах. Другим  в сопровождении конвоя предоставляется возможность уехать в провинцию Идлиб - последний оплот противников Асада. Подобные договоренности достигнуты и с повстанцами в других районах Сирии. Наступление сирийской армии на повстанцев в провинции Дераа началось 19 июня при поддержке российских военных самолетов. После передачи контроля над восемью населенными пунктами в зоне влияния правительственных отрядов находится более половины провинции. До того центральная сирийская власть контролировала около 30 процентов территорий.

Во время авианалетов на Дераа 30 июня, по данным правозащитников, погибли 15 мирных жителей. С начала наступления число жертв возросло до 115. Эти данные поступают от активистов на местах и не могут быть проверены независимыми экспертами. Завоевание Дераа может стать для президента Сирии Башара Асада символической победой. Именно в этой провинции в марте 2011 года начались протесты против Асада. Они привели к масштабной войне, в результате которой погибли уже 350 тысяч человек.

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