 Повлияют ли возможные санкции США на строительство ″Северного потока-2″ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 18.06.2019

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Россия

Повлияют ли возможные санкции США на строительство "Северного потока-2"

В Вашингтоне готовятся ввести санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток-2". Немецкие эксперты объяснили DW, как это отразится на будущем проекта.

Укладка труб газопровода Северный поток-2

Укладка труб газопровода "Северный поток-2"

Споры вокруг строительства трубопровода  "Северный поток-2", по которому российский природный газ будет поступать в ФРГ из России по дну Балтийского моря в обход Украины, по-прежнему не утихают. В середине июня президент США Дональд Трамп резко раскритиковал правительство ФРГ за поддержку проекта, а также заявил, что не исключает возможности введения санкций за участие в его строительстве.

Действия Берлина Трамп назвал "огромной ошибкой", пояснив, что из-за "Северного потока-2" Германия впадает в зависимость от Москвы и в худшем случае может стать "заложницей России". На взгляд Трампа, лучшим способом борьбы с ростом влияния России в энергетике будет продажа в страны Евросоюза сжиженного природного газа из США.

Законопроект, предполагающий введение санкций против "Северного потока-2", уже внесен в Конгресс США. Документ, получивший название ESCAPE Act ("Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзниками в Европе"), направлен на увеличение экспорта американского природного газа и снижение зависимости Европы от российского голубого топлива. "Россия продолжает подрывать мир и безопасность в Европе с помощью различных механизмов, включая использование энергии в качестве геополитического оружия", - говорится в сообщении сенатора Джона Баррассо, представившего законопроект. 

Кого могли бы затронуть санкции? 

Конкретные компании или лица, против которых могут быть применены штрафные меры, в законопроекте, впрочем, не указаны. Как отмечает немецкий эксперт по энергетике Роланд Гётц (Roland Götz), теоретически санкции могут затронуть любое из предприятий, задействованных в строительстве "Северного потока-2": всего в мире их несколько сотен.

Строительство Северного потока-2 в районе немецкого острова Рюген

Строительство "Северного потока-2" в районе немецкого острова Рюген

"С большой долей вероятности, это будут компании, которые владеют или сдают в аренду суда-трубоукладчики, но, возможно, что под санкции попадут и другие фирмы", - поясняет Гётц.

Впрочем, несмотря на трудности, с которыми в случае введения санкций столкнутся подобные компании, в Германии не откажутся от поддержки "Северного потока-2", уверены немецкие эксперты. Профессор Клаудия Кемферт (Claudia Kemfert), возглавляющая отдел энергетики, транспорта и экологии Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине, подчеркивает: проект уже находится на заключительном этапе строительства, и его введению в эксплуатацию практически невозможно помешать.

Инфографика: маршрут трубопровода Северный поток - 2

Кроме того, в Германии пошли навстречу Вашингтону - в частности, приняли решение о строительстве на севере ФРГ терминала для приема танкеров со сжиженным природным газом (СПГ). "Так что делается немало для того, чтобы успокоить американцев", - резюмирует Клаудия Кемферт.

Дания не сможет помешать прокладке "Северного потока-2"

На данный момент единственной европейской страной, не одобрившей строительство участка газопровода в ее исключительной экономической зоне, остается Дания. Однако даже если Копенгаген будет пытаться заблокировать проект, это его не остановит. В этом случае маршрут требопровода будет изменен, однако не исключено, что в итоге это не понадобится.

Контекст

Применение Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2" может на несколько лет задержать его ввод в эксплуатацию. Это стало темой обсуждения на германо-российской экономической конференции в Берлине. (22.02.2019)

"Северный поток-2" встречает растущее политическое сопротивление. Но и в случае реализации проекта транзит газа из России в Европу через Украину, очевидно, сохранится и после 2019 года. (13.04.2018)

В судьбе важнейшего проекта "Газпрома" - "Северный поток - 2" - наступил поворотный момент. DW разъясняет, какое решение могут принять в Брюсселе 8 февраля и какова при этом роль Франции. (07.02.2019)

На конференции в Берлине представителей российского газового лобби спрашивали об имеющихся рисках для проекта "Северный поток -2" и планах "Газпрома" в отношении украинского газового транзита. (16.05.2019)

"В СМИ немало предположений о том, что Дания якобы находится под неким давлением США. Сейчас в Дании сформировано новое правительство социал-демократов. Возможно, оно изменит прежнее отношение к "Северному потоку-2" и быстро выдаст разрешение на его строительство", - рассуждает Роланд Гётц.

Тем временем в Берлине отреагировали на планы Вашингтона весьма сдержанно. Официальный представитель правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) отметил, что позиция немецких властей касательно "Северного потока-2" была изложена много раз и не изменилась. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) неоднократно заявляла о поддержке проекта, однако подчеркивала при этом, что после запуска трубопровода должен сохраниться транзит российского газа через Украину.

В свою очередь представитель компании Nord Stream Йенс Мюллер (Jens Müller) в ответ на запрос DW отметил, что намерен воздержаться от спекуляций на тему возможных санкций США. Проект реализуется в соответствии с установленным графиком, подчеркнул он.

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    Автор: Андрей Гурков


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