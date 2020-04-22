Повар с двумя звездами "Мишлен" кормит бездомных во время пандемии

Работа на кухне этого кельнского ресторана, несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса, в буквальном смысле кипит. Пока шеф-повар Даниэль Готтшлих (Daniel Gottschlich) помешивает сливочный соус для фрикасе из индейки, второй повар Эрик Шмиц (Eric Schmiz) достает овощи из духовки, а менеджер ресторана Юрий Апелюшинский режет картошку. Их лица закрыты плотными цветными защитными масками. Но и по глазам видно, что они улыбаются.

Ресторан Ox & Klee находится в одном из трех "домов-кранов", которые высятся на берегу Рейна в бывшем порту Кельна. Из окон ресторана видна река, пришвартованные яхты и даже Кельнский собор. Обычно на кухне тут готовят совсем не фрикасе с картошкой: у Ox & Klee две звезды французского гида "Мишлен", ужин здесь стоит около 200 евро на человека, а бронировать столик нужно очень заранее.

Из-за ограничительных мер, введенных в Германии в связи с пандемией коронавируса, Ox & Klee, как и другие кафе и рестораны, закрыт для посетителей с середины марта. Но сидеть дома сложа руки ни Даниэль Готтшлих, ни его коллеги не могут. Два раза в неделю они готовят обеды для кельнских бездомных. Причем, заверяет повар, готовят "с тем же усердием, с той же страстью и с тем же чувством вкуса, что и для обычных гостей".

Бездомным особенно тяжело во время пандемии

В период пандемии немецкие власти просят сограждан по возможности оставаться дома. Но дом есть не у всех.

"Мишленовское" меню для бездомного

Бездомным во время коронавируса приходится особенно тяжело. Они в группе риска и могут получить опасные осложнения для здоровья в случае инфицирования. Многие ночующие на улицах уже в возрасте, либо имеют серьезные заболевания, объясняет Аня Райхельт (Anja Reichelt), глава благотворительной организации "Друзья кельнских улиц и их жителей" (Freunde der Kölner Straßen und ihrer Bewohner e.V.)

Пока, по ее данным, случаев заражения бездомных коронавирусом в Кельне не зафиксировано. Но такие люди реже обращаются за помощью к врачам. Соблюдать гигиену и просто регулярно мыть руки им тоже не так просто.

И если власти пока не уделяют особого внимания проблеме бездомных, рядовые кельнцы и предприниматели вроде Даниэля Готтшлиха стали помогать им чаще, констатирует Райхельт. Так, в нескольких немецких городах появились так называемые "заборы с подарками", на которых неравнодушные жители могут оставить пакеты с едой и средствами личной гигиены для бездомных. Только в Кельне таких заборов больше двадцати.

Коронавирус - удар по бизнесу, но бездомным еще хуже

Даниэль Готтшлих не в первый раз готовит для бездомных. Зимой его ресторан уже участвовал в акции помощи тем, кто оказался на улицах. Но во время пандемии условия вообще беспрецедентные. "Конечно, все это очень плохо для бизнеса. Однако есть люди, кому в этой ситуации еще хуже, - отмечает Даниэль. - Мы все-таки в довольно привилегированном положении".

Менеджер ресторана Юрий Апелюшинский тоже при деле - чистит картошку

Во время простоя ресторана все его сотрудники получают от государства около 60% своей зарплаты, но аренду в одном из самых центральных мест Кельна Готтшлиху все-таки приходится оплачивать из своего кармана. Чтобы не уйти в минус, в ресторане решили продавать наборы для приготовления еды дома.

Пока Даниэль рассказывает про бизнес, Юрий раскладывает по контейнерам картошку с овощами, а Эрик добавляет индейку и поливает все это сливочным соусом. Когда повару пришла в голову идея готовить для бездомных, команда тут же поддержала своего шефа. Желающих оказалось так много, что пришлось разделиться на две бригады: из-за повышенных мер безопасности на кухне одновременно могут находиться только пять-шесть человек.

Кельнские бездомные рады теплому обеду

Готовые ланч-боксы из ресторана забирают волонтеры фонда местного футбольного клуба FC Köln и благотворительной организации "Друзья кельнских улиц и их жителей". На нескольких машинах они развозят еду по городу. Сегодня, не снимая своего черного поварского кителя, с ними поехал и Даниэль. Он немного волнуется. В своем ресторане шеф-повар часто выходит к посетителям спросить, понравились ли им блюда. Здесь ему тоже важна обратная связь.

Ланч-боксы развозят бездомным волонтеры

Из-за карантина в Германии запрещено собираться группами больше двух человек (если они не живут под одной крышей), это относится и к бездомным, но волонтеры знают их излюбленные места. Бездомные тоже уже наслышаны об этой акции. В центре Кельна к группе волонтеров подходит Саша. Он не в первый раз получает такой ланч-бокс. "Заметно, что готовил настоящий повар", - говорит он, делая комплимент еде.

Через несколько метров волонтеры встречают двух уличных музыкантов из Болгарии. В обычное время они зарабатывают музыкой, но сейчас людей в центре города очень мало, денег никто не дает. Теплому обеду музыканты очень рады. Они сразу же разворачивают фольгу, открывают ланч-бокс и пробуют еще не остывшую индейку. "Очень вкусно", - показывают они нам знаками и продолжают по-болгарски общаться между собой. Знают ли они, что такое звезды "Мишлен"?

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