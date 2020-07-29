 ″Повар Путина″ задал перцу на выборах президента Беларуси | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 03.08.2020

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Россия

"Повар Путина" задал перцу на выборах президента Беларуси

Задержание под Минском граждан РФ, подозреваемых к причастности к ЧВК Вагнера (ее финансирует "повар Путина", бизнесмен Пригожин), добавило остроты выборам в Беларуси. Сергей Елкин об этой приправе.

Карикатура - большая рука с надписью повар Путина сыпет из перечницы вооруженных солдат.

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