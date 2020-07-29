"Повар Путина" задал перцу на выборах президента Беларуси

ЧВК Вагнера: все, что о ней известно

"Частная военная компания Вагнера" в России вне закона. О ней не говорят на госканалах. Но ее бойцы гибли в Донбассе, Сирии, Ливии, Судане и других странах. DW собрала все свидетельства об этой ЧВК.