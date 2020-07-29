"Повар Путина" задал перцу на выборах президента Беларуси

Задержание под Минском граждан РФ, подозреваемых к причастности к ЧВК Вагнера (ее финансирует "повар Путина", бизнесмен Пригожин), добавило остроты выборам в Беларуси. Сергей Елкин об этой приправе.
Смотрите также:
Ни Лукашенко, ни белорусские силовики не верят, что задержанные российские бойцы ехали транзитом в Турцию. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
"Частная военная компания Вагнера" в России вне закона. О ней не говорят на госканалах. Но ее бойцы гибли в Донбассе, Сирии, Ливии, Судане и других странах. DW собрала все свидетельства об этой ЧВК.