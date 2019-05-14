Победители первого полуфинала "Евровидения-2019" названы в Тель-Авиве

Первый полуфинал "Евровидения", крупнейшего музыкального телевизионного конкурса в мире, завершился в ночь на среду, 15 мая, в Тель-Авиве. В финал вышли представители 10 из 17 стран-участниц первого полуфинала. Среди них одна из фавориток конкурса - исполнительница из Австралии Кейт Миллер-Хейдке.

Австралия в топ-3 букмекеров

Песню "Zero Gravity" ("Невесомость") она вместе с двуми бэк-вокалистками исполнила на огромных раскачивающихся шестах. Благодаря эффектному шоу, показанному во время репетиций, в рейтингах букмекеров Австралия в день первого полуфинала "Евровидения-2019" поднялась на третье место среди 41 страны, участвующей в нынешнем конкурсе. Несмотря на то, что Австралия не относится к Европе, а является самостоятельным континентом, эта страна с 2015 года принимает участие в "Евровидении".

Среди других исполнителей, которые получили путевку в финал - представительницы Греции Катерина Дуска и певица из Кипра Тамта. 38-летняя Тамта Годуадзе родилась и выросла в Грузии, но живет и работает в Греции.

В финал прошли Зена из Беларуси и представляющий Эстонию швед Виктор Кроне, а также Невена Божович из Сербии, словенский дуэт Зала и Гашпар, Серхат, выступающий за Сан-Марино, исландская группа Hatari и Lake Malawi из Чехии.

"Евровидение-2019" - без Украины

В первом полуфинале должна была выступать и украинка Maruv. Однако после скандала, вызванного запланированными гастролями в России победительницы национального отбора, Украина отказалась от участия в нынешнем конкурсе. Представитель России Сергей Лазарев выступает во втором полуфинале в четверг, 16 мая.

Места в финале зарезервированы за пятью странами - самыми крупными донорами Европейского вещательного союза (EBU), организатора конкурса - Великобританией, Германией, Испанией, Италией и Францией, а также - победителем прошлого года. В 2018 году это был Израиль. Германию представляет дуэт Sisters. Финал "Евровидения-2019" состоится в субботу вечером, 18 мая.

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