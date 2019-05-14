 Победители первого полуфинала ″Евровидения-2019″ названы в Тель-Авиве | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.05.2019

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Культура и стиль жизни

Победители первого полуфинала "Евровидения-2019" названы в Тель-Авиве

В финал "Евровидения-2019" уверенно прошла одна из фавориток конкурса - австралийка Кейт Миллер-Хейдке, а также представители Греции, Кипра, Беларуси и Эстонии. За чертой финалистов осталась Грузия.

Представляющая Беларусь Зена во время проб к первому полуфиналу

Представляющая Беларусь Зена во время проб к первому полуфиналу

Первый полуфинал "Евровидения", крупнейшего музыкального телевизионного конкурса в мире, завершился в ночь на среду, 15 мая, в Тель-Авиве. В финал вышли представители 10 из 17 стран-участниц первого полуфинала. Среди них одна из фавориток конкурса - исполнительница из Австралии Кейт Миллер-Хейдке.

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На "Евровидении-2019" в Тель-Авиве стали известны победители первого полуфинала. Он прошел под девизом - если нет притяжения, поможет БДСМ. Парение в космосе затмило только шоу "от 16". (15.05.2019)

В Тель-Авиве прошла церемония открытия "Евровидения-2019". На оранжевой дорожке корреспондент DW поговорил с самыми яркими участниками. (13.05.2019)

По традиции, церемонии официального открытия "Евровидения" предшествовало дефиле участников. На этот раз оно продлилось почти четыре часа. (13.05.2019)

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Песню "Zero Gravity" ("Невесомость") она вместе с двуми бэк-вокалистками исполнила на огромных раскачивающихся шестах. Благодаря эффектному шоу, показанному во время репетиций, в рейтингах букмекеров Австралия в день первого полуфинала "Евровидения-2019" поднялась на третье место среди 41 страны, участвующей в нынешнем конкурсе. Несмотря на то, что Австралия не относится к Европе, а является самостоятельным континентом, эта страна с 2015 года принимает участие в "Евровидении".

Среди других исполнителей, которые получили путевку в финал - представительницы Греции Катерина Дуска и певица из Кипра Тамта. 38-летняя Тамта Годуадзе родилась и выросла в Грузии, но живет и работает в Греции.

В финал прошли Зена из Беларуси и представляющий Эстонию швед Виктор Кроне, а также Невена Божович из Сербии, словенский дуэт Зала и Гашпар, Серхат, выступающий за Сан-Марино, исландская группа Hatari  и Lake Malawi из Чехии.

"Евровидение-2019" - без Украины

В первом полуфинале должна была выступать и украинка Maruv. Однако после скандала, вызванного запланированными гастролями в России победительницы национального отбора, Украина отказалась от участия в нынешнем конкурсе. Представитель России Сергей Лазарев выступает во втором полуфинале в четверг, 16 мая.

Места в финале зарезервированы за пятью странами - самыми крупными донорами Европейского вещательного союза (EBU), организатора конкурса - Великобританией, Германией, Испанией, Италией и Францией, а также - победителем прошлого года. В 2018 году это был Израиль. Германию представляет дуэт Sisters. Финал "Евровидения-2019" состоится в субботу вечером, 18 мая.

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  • Конан Осирис, Португалия

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    Автор: Андрей Бреннер, Тель-Авив


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Отказ от "Евровидения": кого наказал Первый канал? - DW Новости  

''Евровидение'': Политический концерт после песенного конкурса - DW Новости  

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Независимо от того, кто получит путевку в финал и победит в нем, у этих артистов есть все шансы на то, чтобы надолго запомниться.

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