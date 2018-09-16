Победа "Единой России" в Приморье: в чем секрет?

Навальный призвал жителей Приморья выйти на улицы

Жители Владивостока должны ежедневно митинговать в знак протеста против предполагаемых фальсификаций на выборах, считает оппозиционер. Он призвал избирателей провалить единороссов на выборах и в других регионах РФ.